Не сухари и не мука: свиные отбивные в панировке из солёных крендельков

Пакет хрустящих крендельков обычно открывают к фильму или посиделкам с друзьями. Но у этой закуски есть ещё одна роль: из неё получается интересная панировка для свинины - с поджаристым хлебным вкусом и выразительным хрустом.

Между мясом и крошкой здесь тонкий слой медово-горчичного соуса. Он помогает панировке держаться и добавляет сладость, лёгкую остроту и кислинку. Муку и яйца можно оставить для другого рецепта.

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Такие отбивные удобно приготовить к семейному ужину: обжаривать каждую на сковороде не придётся. Только выбирайте толстые куски корейки и следите за готовностью: сама по себе корочка не спасёт мясо от пересушивания.

Почему стоит попробовать

Нужны именно сухие маленькие солёные крендельки из отдела закусок, а не мягкие пекарские брецели. Измельчённые, они дают более заметный поджаристый вкус, чем обычные сухари. Горчица хорошо сочетается с этой панировкой, а соус можно использовать и для покрытия мяса, и для подачи - заранее разделив на две порции.

На 4 порции. Время: около 45–50 минут, включая подготовку и отдых мяса.

Ингредиенты

Свиная корейка на кости - 4 куска толщиной около 2,5 см, всего примерно 1–1,2 кг.

Сухие солёные крендельки - 200 г.

Майонез - 230 г.

Зернистая дижонская горчица - 60 г.

Мёд - 60 г.

Яблочный уксус - 7,5 мл.

Сушёный чеснок - ½ ч. л.

Растительное масло - около 15 мл, удобнее в распылителе.

Чёрный перец - по вкусу.

Соль - при необходимости.

Как приготовить

1. Подготовьте духовку и мясо

Разогрейте духовку до 220 °C в режиме «верх-низ». В противень установите решётку, предназначенную для духовки: так горячий воздух будет поступать и снизу, а панировка меньше размокнет от мясного сока.

Свинину тщательно промокните бумажными полотенцами. Отбивать её до тонкости не нужно: здесь готовятся толстые порционные куски. Лучше выбрать мясо без добавленного рассола - лишняя влага мешает корочке подсыхать.

2. Смешайте соус

Соедините майонез, горчицу, мёд, уксус и сушёный чеснок, добавьте перец. Попробуйте: крендельки уже солёные, поэтому солонку пока можно отложить.

Около 120 мл соуса переложите в отдельную миску для смазывания сырого мяса. Остальное сразу уберите в холодильник до подачи. Кисточку, которой касались свинины, в чистый соус больше не опускайте.

3. Измельчите крендельки

Поместите их в плотный пищевой пакет и прокатайте скалкой либо измельчите короткими импульсами в блендере. Нужна преимущественно мелкая крошка с небольшими кусочками. Крупные обломки хуже держатся, а однородная пыль даст менее выразительную текстуру.

Пересыпьте панировку в широкую неглубокую тарелку - в ней удобнее покрывать мясо с обеих сторон.

4. Покройте отбивные панировкой

Поперчите свинину и лишь при необходимости слегка посолите. Смажьте каждую отбивную тонким слоем подготовленного соуса, затем обваляйте в крошке, осторожно прижимая её к поверхности.

Не делайте толстую прослойку соуса: панировка должна прилипнуть, а не утонуть в ней. Разложите куски на решётке с промежутками и слегка сбрызните маслом с обеих сторон. Остатки крошки и соуса, соприкасавшиеся с сырым мясом, выбросьте.

5. Запеките до готовности

Через 20 минут проверьте корочку и температуру мяса. Если панировка уже хорошо подрумянилась, свободно прикройте её фольгой, не прижимая к поверхности. Толстым кускам может потребоваться ещё 10–15 минут, но ориентироваться лучше на термометр.

Для цельной свиной корейки температура в самой толстой части должна достичь не менее 63 °C. Щуп не должен касаться кости. После духовки дайте мясу отдохнуть минимум 3 минуты. Цвет среза сам по себе не позволяет надёжно определить готовность.

С чем подавать

К этой насыщенной корочке подойдут капустный салат с яблоком, свежие огурцы или запечённые овощи. Чистый медово-горчичный соус поставьте рядом в отдельной мисочке: если полить им отбивные заранее, панировка быстрее потеряет хруст.

Если зернистая дижонская горчица не нашлась, смешайте обычную дижонскую с зернистой в равных долях. Очень острую горчицу добавляйте понемногу, пробуя соус до контакта с мясом.

Подавайте отбивные после короткого отдыха, пока корочка хрустит. Именно ради этого сочетания - нежной свинины, солоноватой панировки и сладковато-острого соуса - и стоит открыть пакет крендельков ещё до начала фильма.