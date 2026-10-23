Бананы залежались на кухне? Приготовьте мягкие булочки, которые идеально подходят к чаю

Спелые бананы могут стать основой не только для кексов и оладий, но и для мягких дрожжевых булочек. Выпечка получается ароматной, слегка влажной внутри и с аппетитной золотистой корочкой. Сложных ингредиентов не потребуется, а готовые булочки подойдут к утреннему кофе или вечернему чаю.

Ингредиенты

2 спелых банана; Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

2 яйца;

100 г сахара;

80 г сливочного масла;

120 мл молока;

7 г сухих дрожжей;

450–500 г муки;

1 ч. л. ванильного сахара;

щепотка соли.

1 яичный желток;

1 ст. л. молока.

По желанию можно добавить корицу, рубленые орехи или немного коричневого сахара для посыпки.

Как приготовить банановые булочки

Подготовьте дрожжи. Слегка подогрейте молоко: оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте дрожжи и чайную ложку сахара, перемешайте и оставьте на 10 минут, пока на поверхности не появится лёгкая пенка.

Сделайте банановую основу. Очистите бананы и разомните вилкой до состояния пюре. Лучше использовать очень спелые плоды - они придадут выпечке более выраженный вкус и аромат.

Замесите тесто. Растопите сливочное масло и немного остудите. В большой миске соедините банановое пюре, яйца, сахар, ванильный сахар, масло и соль. Влейте молоко с дрожжами, перемешайте, а затем постепенно добавьте муку.

Дайте тесту подняться. Сначала перемешивайте массу ложкой, затем вымешивайте руками. Тесто должно остаться мягким, эластичным и слегка липким. Не добавляйте слишком много муки: плотное тесто сделает булочки тяжёлыми. Накройте миску полотенцем или пищевой плёнкой и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока объём не увеличится почти вдвое.

Сформируйте булочки. Обомните подошедшее тесто и разделите на 10–12 равных частей. Скатайте шарики и разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки. Для дополнительного аромата можно добавить внутрь немного сахара с корицей или посыпать булочки рублеными орехами.

Подготовьте выпечку к духовке. Оставьте заготовки на противне ещё на 20–30 минут, чтобы они немного увеличились. Тем временем смешайте яичный желток с молоком и смажьте этой смесью поверхность каждой булочки. Так корочка получится румяной и аппетитной.

Выпекайте до золотистого цвета. Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте противень внутрь на 20–25 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: готовые булочки должны подрумяниться и покрыться золотистой корочкой.

Подавайте выпечку слегка остывшей. Банановый аромат и нежный мякиш хорошо сочетаются как с чаем, так и с кофе.