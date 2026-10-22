Вчерашний рис не станет кашей: жарю холодным и добавляю яйца в конце

Остывший рис легко превратить в быстрый горячий ужин, а не просто разогреть как гарнир. На сковороде он становится рассыпчатым, овощи сохраняют цвет, а яйца собирают всё в сытное блюдо.

Главный приём - брать именно холодный рис и дать лишней влаге испариться до добавления соуса. На всю готовку уходит около 15 минут, а из посуды нужны только нож, миска и одна большая сковорода.

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Время приготовления: 15 минут

Активное время: 12 минут

Количество порций: 2–3

Сковорода: 26–28 см

Ингредиенты

варёный длиннозёрный рис - 400 г;

яйца - 3 шт.;

замороженная смесь зелёного горошка и моркови - 200 г;

репчатый лук - 1 небольшая головка, около 80 г;

соевый соус - 2 ст. л., 30 мл;

растительное масло без запаха - 2 ст. л., 30 мл;

зелёный лук - 2 пера, по желанию.

Соль обычно не нужна: её достаточно в соевом соусе. Если хочется, добавьте немного чёрного перца уже в тарелке.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте холодный рис

Достаньте рис из холодильника и разомните крупные комки вилкой или пальцами. Зёрна должны легко разделяться и оставаться сухими на поверхности. Свежесваренный горячий рис для этого блюда не подходит: он отдаст пар и быстро превратится в мягкую липкую массу.

Если варите рис специально, сначала полностью приготовьте его, затем разложите тонким слоем по чистому широкому блюду и быстро охладите. После этого накройте и уберите в холодильник.

2. Обжарьте лук и овощи

Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Хорошо разогрейте сковороду диаметром 26–28 см на среднем огне, влейте 1 ст. л. масла и добавьте лук. Готовьте 2 минуты, пока он не станет прозрачным.

Всыпьте замороженные горошек и морковь прямо из пакета. Увеличьте огонь до средне-сильного и жарьте 3–4 минуты, часто перемешивая. Овощи должны прогреться, а вода со дна - полностью испариться.

3. Приготовьте яйца на свободной стороне сковороды

Сдвиньте овощи к краю. На свободное место влейте оставшееся масло и разбейте яйца. Подождите около 20 секунд, затем быстро перемешивайте лопаткой 1–1,5 минуты, пока белок и желток не схватятся мягкими кусочками.

Не смешивайте яйца с овощами сразу: на свободном горячем участке они именно поджарятся, а не растворятся влажной плёнкой по всей сковороде.

4. Добавьте рис

Выложите холодный рис и соедините его с яйцами и овощами. Разбивайте оставшиеся комки лопаткой, но не давите зёрна в кашу. Жарьте 3–4 минуты на средне-сильном огне, переворачивая содержимое со дна.

Готовый к заправке рис должен быть рассыпчатым и очень горячим по всему объёму. Если сковорода небольшая и продукты лежат толстым слоем, готовьте ещё 1–2 минуты.

5. Заправьте соевым соусом

Полейте соевым соусом не центр рисовой горки, а свободный горячий край сковороды. Через несколько секунд перемешайте всё вместе. Так соус быстро прогреется, распределится тонким слоем и не сделает рис мокрым.

Жарьте ещё 1–2 минуты. Попробуйте только после этого: чаще всего дополнительная соль не требуется.

6. Подавайте сразу

Нарежьте зелёный лук тонкими колечками и посыпьте готовое блюдо. Разложите рис по тёплым тарелкам и подавайте сразу, пока овощи остаются яркими, а яйца - мягкими.

Что важно

Используйте только рис, который быстро охладили и всё время хранили в холодильнике. Если он простоял при комнатной температуре больше часа или вы не знаете, как его хранили, безопаснее приготовить новую порцию.

По рекомендации британского Food Standards Agency охлаждённый рис нужно использовать в течение 24 часов, разогревать только один раз и доводить до очень горячего состояния по всему объёму.

Не переполняйте сковороду: на маленькой поверхности продукты начнут тушиться в пару. Для указанного количества нужна сковорода не меньше 26 см.

Соевый соус содержит пшеницу. При непереносимости выбирайте безглютеновый соус тамари и проверьте маркировку упаковки.

Получается полноценный быстрый ужин из обычных запасов: рассыпчатый рис, сладковатая морковь, зелёный горошек и мягкие кусочки яйца. Рядом достаточно поставить свежий огурец или простой салат.