Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку

Тонкое тесто, сочные яблоки и золотистая корочка - для этого пирога не нужны сложные рецепты или редкие продукты. Достаточно готовой смеси для кексов, сливочного масла и нескольких яблок, чтобы наполнить дом ароматом корицы. Выпечка получается с хрустящими краями и нежной фруктовой начинкой.
Ингредиенты на 6 порций
Смесь для кексов или маффинов - 400 г
Сливочное масло - 150 г
Молоко или вода - 180–200 мл
Яблоки разных сортов - 1,5 кг
Молотая корица - 1 ч. л.
Белый сахар - 2 ст. л.
Как приготовить яблочный пирог
Подготовьте тесто. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки. Смешайте сухую смесь со 110 г растопленного сливочного масла и молоком или водой. Тесто должно получиться однородным.
Выложите яблоки. Равномерно распределите тесто по противню тонким слоем. Удалите у яблок сердцевины, нарежьте плоды тонкими ломтиками и разложите поверх основы.
Добавьте корицу. Полейте яблоки оставшимся растопленным маслом. Затем посыпьте сахаром и молотой корицей - она придаст выпечке характерный пряный аромат.
Испеките до золотистой корочки. Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут при температуре 200 °C. Когда края подрумянятся, а яблоки станут мягкими, пирог можно доставать из духовки.