22 октября 2026, 13:28

Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку

Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку

Тонкое тесто, сочные яблоки и золотистая корочка - для этого пирога не нужны сложные рецепты или редкие продукты. Достаточно готовой смеси для кексов, сливочного масла и нескольких яблок, чтобы наполнить дом ароматом корицы. Выпечка получается с хрустящими краями и нежной фруктовой начинкой.

Ингредиенты на 6 порций

Смесь для кексов или маффинов - 400 г

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Сливочное масло - 150 г

Молоко или вода - 180–200 мл

Яблоки разных сортов - 1,5 кг

Молотая корица - 1 ч. л.

Белый сахар - 2 ст. л.

Как приготовить яблочный пирог

Подготовьте тесто. Разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень бумагой для выпечки. Смешайте сухую смесь со 110 г растопленного сливочного масла и молоком или водой. Тесто должно получиться однородным.

Выложите яблоки. Равномерно распределите тесто по противню тонким слоем. Удалите у яблок сердцевины, нарежьте плоды тонкими ломтиками и разложите поверх основы.

Добавьте корицу. Полейте яблоки оставшимся растопленным маслом. Затем посыпьте сахаром и молотой корицей - она придаст выпечке характерный пряный аромат.

Испеките до золотистой корочки. Поставьте противень на второй уровень снизу и выпекайте 17–20 минут при температуре 200 °C. Когда края подрумянятся, а яблоки станут мягкими, пирог можно доставать из духовки.

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