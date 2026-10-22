22 октября 2026, 15:58

Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой

Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой

Румяное тесто, сочная мясная начинка и аромат, который собирает всех на кухне, - домашние пирожки хороши и горячими к обеду, и остывшими в качестве перекуса. Приготовить их можно двумя способами: запечь в духовке или обжарить на сковороде. Основа рецепта - мягкое дрожжевое тесто и фарш с луком.

Ингредиенты

Для теста:

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  • Теплое молоко - 250 мл
  • Теплая вода - 100 мл
  • Мука - 600–700 г
  • Сухие дрожжи - 7 г или свежие - 25 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1 ч. л.

Для начинки:

  • Фарш из свинины и говядины - 500 г
  • Репчатый лук - 2 шт.
  • Вода или бульон - 3–4 ст. л.
  • Соль и перец - по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Как приготовить мясные пирожки

Замесите тесто

Смешайте теплые молоко и воду с сахаром и дрожжами. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы дрожжи активировались, затем добавьте яйцо, соль и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте мягкое эластичное тесто. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое.

Приготовьте начинку

Мелко нарежьте лук и обжарьте до мягкости. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока мясо не прожарится. Посолите и поперчите, затем влейте немного воды или бульона: так начинка получится сочнее. Перед лепкой дайте ей остыть.

Сформируйте пирожки

Обомните подошедшее тесто и разделите на 15–20 частей. Каждый кусочек раскатайте в лепешку, выложите в центр начинку и тщательно защипните края. Разместите пирожки на противне с пергаментом швом вниз и оставьте на 15 минут.

Выберите способ приготовления

В духовке. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте пирожки взбитым яйцом, чтобы после выпечки появилась золотистая корочка. Готовьте 20–25 минут, пока тесто не подрумянится.

На сковороде. Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до румяной корочки, затем переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Домашние пирожки можно подавать горячими или дать им немного остыть. Они подойдут к супу, бульону или самостоятельному перекусу.

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