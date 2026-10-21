Капуста не станет водянистой: жарю без крышки и добавляю яйца в самом конце

Обычная белокочанная капуста может стать полноценным горячим блюдом за 25 минут. На широкой сковороде тонкая стружка быстро оседает, местами подрумянивается и сохраняет лёгкий хруст, а яйца связывают всё в мягкую, сытную смесь.

Главное - не накрывать сковороду крышкой и не солить капусту в самом начале. Тогда лишняя влага успеет испариться, а овощи будут жариться, а не тушиться в собственном соке. Рецепт подходит для быстрого завтрака, лёгкого ужина или тёплого гарнира.

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Время приготовления: 25 минут

Порции: 3

Посуда: широкая сковорода диаметром 28 см

Ингредиенты

белокочанная капуста - 500 г;

репчатый лук - 1 средняя луковица, около 100 г;

яйца - 4 шт.;

растительное масло без запаха - 2 ст. л.;

вода - 1–2 ст. л., только при необходимости;

соль - 1/2 ч. л.;

чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

Шаг 1. Подготовьте продукты

Снимите с кочана повреждённые листья, вымойте и обсушите капусту. Нашинкуйте её полосками толщиной примерно 3–4 мм: слишком широкие будут готовиться дольше, а почти прозрачные быстро потеряют текстуру. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Яйца разбейте в отдельную миску, добавьте небольшую щепотку соли из общего количества и чёрный перец. Размешайте вилкой или венчиком до однородности, но не взбивайте в пену.

Шаг 2. Смягчите лук

Поставьте широкую сковороду диаметром 28 см на средне-сильный огонь и хорошо прогрейте. Влейте 1 ст. л. масла, выложите лук и обжаривайте 3–4 минуты. Периодически помешивайте: лук должен стать прозрачным и слегка золотистым по краям, но не потемнеть.

Шаг 3. Обжарьте капусту без крышки

Добавьте оставшееся масло и капусту. Первые 2 минуты не пытайтесь часто перемешивать - дайте нижнему слою соприкоснуться с горячей поверхностью. Затем переверните капусту лопаткой и готовьте ещё 4–5 минут на средне-сильном огне.

Не накрывайте сковороду и пока не добавляйте оставшуюся соль: под крышкой пар вернётся в капусту, а ранняя соль быстрее вытянет из неё сок. Если вся капуста не помещается сразу, кладите её двумя порциями с интервалом в минуту - она быстро уменьшится в объёме.

Шаг 4. Доведите капусту до нужной мягкости

Уменьшите огонь до среднего, всыпьте оставшуюся соль и перемешайте. Готовьте без крышки ещё 5–7 минут. Правильная капуста станет мягче, но сохранит лёгкую упругость; на отдельных полосках появятся золотистые края, а на дне не останется жидкости.

Если молодая капуста начинает подгорать раньше, чем размягчится, влейте 1–2 ст. л. воды и сразу перемешайте. Дождитесь полного испарения воды, прежде чем добавлять яйца.

Шаг 5. Добавьте яйца

Раздвиньте капусту в нескольких местах и влейте яичную смесь. Оставьте на 20–30 секунд, чтобы нижний слой начал схватываться, затем мягко перемешивайте лопаткой ещё 2–3 минуты. Яйца должны распределиться небольшими нежными кусочками, а не превратиться в отдельный плотный омлет.

Снимайте сковороду с огня, когда влажных участков яичной смеси уже не видно. Для точной проверки температура в центре блюда должна быть не ниже 71 °C.

Шаг 6. Дайте блюду минуту отдохнуть

Выключите огонь и оставьте капусту на сковороде на 1 минуту. Попробуйте, при необходимости добавьте ещё немного соли и перца. Подавайте сразу: так подрумяненные края останутся заметными, а яйца - мягкими.

Что важно

Не берите маленькую глубокую сковороду: в тесной посуде капуста лежит толстым слоем и выделяет больше пара, поэтому скорее тушится, чем жарится. Если у вас сковорода диаметром 24 см, готовьте капусту в два приёма, а затем верните всё в сковороду и добавьте яйца.

Яйца - основной аллерген в этом рецепте. Готовое блюдо не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов. Остатки быстро охладите, переложите в закрытый контейнер и храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней; разогревайте до хорошо горячего состояния.

Подавайте жареную капусту с яйцом самостоятельно или рядом с кусочком ржаного хлеба. Это тот случай, когда из самых обычных продуктов получается простой домашний ужин без горы посуды.