Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Молодой картофель можно подать не только с маслом или сметаной. Если добавить к нему соленую фету, красный лук и ароматную заправку с укропом и лимонным соком, получится простой теплый салат, который подойдет и для обеда, и для ужина. На приготовление не потребуется много времени, а ингредиенты легко найти в магазине.

Ингредиенты

600 г молодого картофеля

150 г сыра фета

1/2 красной луковицы

небольшой пучок укропа

3 ст. л. оливкового масла

1–2 ст. л. лимонного сока

соль и черный перец по вкусу

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Способ приготовления

Отварите картофель. Тщательно вымойте клубни и варите до мягкости. Крупные картофелины можно разрезать пополам. Слегка придавите готовый картофель вилкой, чтобы он лучше впитал заправку.

Приготовьте заправку. Мелко нарежьте укроп и смешайте его с оливковым маслом и лимонным соком. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Подготовьте остальные ингредиенты. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а фету раскрошите или нарежьте небольшими кусочками. Так сыр равномерно распределится по салату.

Соберите салат. Выложите теплый картофель на тарелку, добавьте фету и красный лук, затем полейте укропной заправкой. Для более выразительного цитрусового аромата можно дополнить блюдо небольшим количеством лимонной цедры.