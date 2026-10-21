21 октября 2026, 15:28

Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Молодой картофель можно подать не только с маслом или сметаной. Если добавить к нему соленую фету, красный лук и ароматную заправку с укропом и лимонным соком, получится простой теплый салат, который подойдет и для обеда, и для ужина. На приготовление не потребуется много времени, а ингредиенты легко найти в магазине.

Ингредиенты

  • 600 г молодого картофеля
  • 150 г сыра фета
  • 1/2 красной луковицы
  • небольшой пучок укропа
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1–2 ст. л. лимонного сока
  • соль и черный перец по вкусу

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Способ приготовления

Отварите картофель. Тщательно вымойте клубни и варите до мягкости. Крупные картофелины можно разрезать пополам. Слегка придавите готовый картофель вилкой, чтобы он лучше впитал заправку.

Приготовьте заправку. Мелко нарежьте укроп и смешайте его с оливковым маслом и лимонным соком. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Подготовьте остальные ингредиенты. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а фету раскрошите или нарежьте небольшими кусочками. Так сыр равномерно распределится по салату.

Соберите салат. Выложите теплый картофель на тарелку, добавьте фету и красный лук, затем полейте укропной заправкой. Для более выразительного цитрусового аромата можно дополнить блюдо небольшим количеством лимонной цедры.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Тест на внутреннюю устойчивость: монстера, кактус или фикус подскажут,…
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Мир полон сюрпризов: 17 фотографий, заставляющих присмотреться к привычным…
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Четыре гурманских аромата осени 2026 года, которые пахнут ванилью,…
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Не плов, но очень похоже: как приготовить рис с курицей и овощами за полчаса
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Смешные картинки на день и заказ
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Гороскоп Таро на 22 октября: Тельцам придётся принять непростое решение а…
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Козероги, Овны, Раки и Львы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 22…
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном

Водолеи, Козероги , Раки и Девы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 22…