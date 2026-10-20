Ленивые вареники не станут резиновыми: муку добавляю в самом конце

Ленивые вареники выручают, когда хочется горячего домашнего завтрака, а раскатывать тесто и лепить обычные вареники некогда. Здесь всего несколько привычных продуктов, одна миска и около 20 минут работы.

Главное - не пытаться сделать творожную массу плотной. Чем меньше лишней муки попадёт в тесто, тем нежнее останутся вареники после варки. Форму им даст достаточно сухой творог и короткое, аккуратное замешивание.

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Время приготовления: около 20 минут

Порции: 3

Сложность: легко

Посуда: миска, вилка или лопатка, доска, кастрюля объёмом 3 л, шумовка

Ингредиенты

творог 5–9% - 400 г;

яйцо - 1 среднее, 50–55 г без скорлупы;

пшеничная мука - 80 г: 60 г в тесто и до 20 г для доски и корректировки;

сахар - 30 г;

соль - 1 г в тесто и 6 г в воду;

сливочное масло - 20 г;

сметана - 100 г для подачи, по желанию;

вода - 2 л для варки.

Берите обычный творог без добавок: рассыпчатый или плотный, но не жидкий и не зернёный в сливках. Если в упаковке заметна свободная сыворотка, переложите творог в сито на 10–15 минут. Сильно отжимать его не нужно.

Приготовление пошагово с фото

1. Поставьте воду и подготовьте творог

Налейте в кастрюлю 2 л воды и поставьте на сильный огонь. Пока вода нагревается, переложите творог в широкую миску и разомните вилкой крупные комочки. Протирать его до идеально гладкой массы необязательно: небольшая зернистость даёт готовым вареникам приятную домашнюю текстуру.

Если творог влажный, сначала дайте стечь сыворотке. Не компенсируйте её сразу большой порцией муки - так вареники получатся плотными.

2. Смешайте творожную основу

Добавьте к творогу яйцо, 30 г сахара и 1 г соли. Перемешайте вилкой или лопаткой только до равномерной массы. Долго взбивать не нужно: нам важно соединить продукты, а не сделать жидкий крем.

Сахара здесь немного. Большое количество быстро растворится и сделает тесто мягче, поэтому дополнительную сладость лучше оставить для подачи.

3. Добавьте муку в самом конце

Всыпьте 60 г муки и коротко перемешайте лопаткой. Получится мягкая, слегка липкая масса, которая уже собирается в ком. Оставьте её на 2 минуты: мука впитает часть влаги, и работать станет проще.

Если масса всё ещё растекается, добавляйте оставшуюся муку по 1 ч. л. За один раз может понадобиться от 5 до 15 г - это зависит от влажности творога и размера яйца. Не пробуйте сырое тесто: и мука, и яйцо должны полностью приготовиться.

4. Сформируйте и нарежьте вареники

Слегка присыпьте доску мукой. Разделите тесто пополам и быстро скатайте две колбаски толщиной около 2 см. Сильно давить и долго месить не нужно.

Нарежьте колбаски поперёк или немного наискосок на кусочки длиной 2–2,5 см. Каждый кусочек слегка обваляйте срезом в муке и оставьте на доске. Вареники должны держать форму, но оставаться мягкими.

5. Варите небольшими партиями

Когда вода закипит, добавьте 6 г соли и уменьшите нагрев до среднего: вода должна спокойно кипеть, а не бурлить. Опустите половину вареников и через 20–30 секунд один раз аккуратно проведите шумовкой по дну, чтобы они не прилипли.

После всплытия варите ещё 1–2 минуты. Готовые вареники немного увеличатся, станут полностью матовыми и будут уверенно держать форму. Достаньте один и разрежьте: внутри не должно быть влажной мучной полосы. Так же сварите вторую партию.

6. Добавьте масло и подавайте

Переложите горячие вареники шумовкой в миску, дайте воде стечь и сразу добавьте сливочное масло. Осторожно встряхните миску или перемешайте силиконовой лопаткой, чтобы нежные кусочки не порвались.

Подавайте со сметаной. Если хочется слаще, добавьте немного варенья уже в тарелку - так тесто сохранит правильную плотность.

Что важно

Главный ориентир - не точное количество муки, а консистенция. Из сухого творога получится мягкая масса, которую можно быстро скатать на присыпанной доске. Если забить её мукой до полной нелипкости, после варки вместо нежной середины появится плотная «резина».

Ленивые вареники лучше есть сразу. Остатки уберите в холодильник в закрытой посуде не позднее чем через 2 часа и используйте в течение 3 дней. Разогревайте только нужную порцию на сковороде с кусочком масла или в микроволновке до равномерно горячего состояния.

Мягкие творожные вареники, масло и прохладная сметана - простой завтрак, который не требует ни долгой лепки, ни горы посуды.