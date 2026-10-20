Гречка с курицей и быстрым соусом - сытный ужин без лишних расходов

Куриное филе, гречка и немного кетчупа - из этих обычных продуктов можно приготовить полноценный ужин без сложных рецептов и больших затрат. Мясо тушится в быстром томатном соусе, а гарнир готовится практически самостоятельно. Такой вариант подойдет для будничного обеда или вечера, когда хочется сытной домашней еды без лишних хлопот.

Ингредиенты

1 стакан гречки

400–500 г куриного филе

1 небольшая луковица

2–3 ст. л. кетчупа

100–150 мл воды

2 ст. л. растительного масла

соль, черный перец и специи по вкусу

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Как приготовить гречку с курицей

Сначала промойте гречку, залейте двумя стаканами воды, слегка посолите и варите на слабом огне 15–20 минут. Пока готовится гарнир, нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а лук мелко порубите.

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте курицу и готовьте, периодически помешивая, пока кусочки не побелеют и слегка не подрумянятся. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

Для соуса смешайте кетчуп с водой, влейте смесь в сковороду и тушите курицу еще 5–7 минут. За это время соус немного загустеет, а мясо пропитается томатным вкусом.

Подавайте курицу с гречкой отдельно или перемешайте оба компонента прямо в сковороде. Второй вариант позволит гарниру впитать часть соуса и сделает блюдо более однородным.