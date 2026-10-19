19 октября 2026, 14:28

Тонкие блины с шоколадом внутри - десерт, ради которого не нужны ни духовка, ни сложные ингредиенты

Тонкие блины с шоколадом внутри - десерт, ради которого не нужны ни духовка, ни сложные ингредиенты

Тонкие блины с растопленным шоколадом внутри легко превращают обычный завтрак в маленький праздник. Начинка получается нежной и кремовой, а для приготовления не понадобятся редкие продукты или специальные кулинарные навыки. Такие блины хороши к утреннему кофе, вечернему чаю и в те дни, когда хочется чего-нибудь сладкого без лишних хлопот.

Ингредиенты

Для блинов

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2 яйца

500 мл молока

180–200 г муки

2 ст. л. сахара

1 щепотка соли

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. ванильного сахара - по желанию

Для шоколадной начинки

100–150 г темного или молочного шоколада

2–3 ст. л. сливок или молока

20 г сливочного масла

Для подачи - по желанию

сахарная пудра

свежие ягоды

банан

рубленые орехи

взбитые сливки

1. Замесите тесто

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, если решили его использовать. Влейте часть молока, добавьте просеянную муку и перемешайте до однородности. Затем добавьте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно получиться гладким, жидким и без комочков.

2. Испеките тонкие блины

Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывайте стопкой, чтобы они оставались мягкими.

3. Приготовьте шоколадный крем

Поломайте шоколад на небольшие кусочки, добавьте сливки или молоко и сливочное масло. Растопите смесь на водяной бане либо в микроволновке короткими интервалами, каждый раз перемешивая. В результате должна получиться гладкая, блестящая масса без кусочков шоколада.

4. Добавьте начинку и подайте к столу

Смажьте блины шоколадной массой и сверните трубочками или конвертами. Для более интересного вкуса внутрь можно положить ломтики банана или немного рубленых орехов. Перед подачей посыпьте блины сахарной пудрой, добавьте ягоды или украсьте взбитыми сливками.

Как сделать блины еще вкуснее

Есть несколько простых хитростей, которые помогут добиться особенно нежного результата. После замешивания оставьте тесто на 10–15 минут: мука успеет впитать жидкость, и блины будет удобнее выпекать.

Для насыщенной шоколадной начинки подойдет темный шоколад, а для более мягкого и сладкого вкуса - молочный. Можно также заменить часть шоколада шоколадной пастой. А если добавить к начинке банан и орехи, получится почти полноценный десерт из кафе, приготовленный на обычной домашней кухне.

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