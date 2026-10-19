Мягкий корж и тёплый соус: готовим шоколадный пудинг в духовке

Под тонкой корочкой этого пудинга скрываются мягкий шоколадный мякиш и тёплый соус. Достаточно опустить ложку до дна формы, чтобы набрать всё сразу. Десерт получается насыщенным, с заметным вкусом какао, а маленький шарик ванильного мороженого делает каждую порцию чуть нежнее.

Соус готовится одновременно с тестом. Сверху на шоколадную основу насыпают сахар с какао, осторожно вливают горячую воду и отправляют форму в духовку. Во время выпечки тесто поднимается, а внизу собирается сладкий шоколадный слой. Пудинг подают вскоре после приготовления, пока соус ещё можно зачерпнуть ложкой.

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Мягкий шоколадный пудинг подают ложкой вместе с соусом.

Полное время: 55–65 минут.

Активное время: около 20 минут.

Выход: одна форма 24 × 18 см.

Порции: 6.

Сложность: несложно.

Посуда: кухонные весы, сито, две миски, мерный кувшин, венчик, лопатка, столовая ложка, жаропрочная керамическая форма 24 × 18 см с бортиками около 6 см, противень.

Ингредиенты

Для шоколадного теста

Пшеничная мука: 150 г.

Какао-порошок без сахара: 30 г.

Разрыхлитель: 10 г.

Сахар: 70 г.

Соль: 1 г, небольшая щепотка.

Молоко: 125 мл.

Сливочное масло: 50 г.

Яйцо: 1 среднее, около 50 г без скорлупы.

Ванильный экстракт: 1 чайная ложка.

Подойдёт обычное какао для выпечки или алкализованное, которое даст более тёмный цвет. Смесь для сладкого какао-напитка здесь не подходит: в ней уже есть сахар и могут быть другие добавки. Молоко слегка подогрейте до комнатной температуры, а яйцо достаньте из холодильника, пока отмеряете остальные продукты. Так их будет проще соединить с растопленным маслом.

Мука, какао, разрыхлитель, сахар, соль, молоко, масло, яйцо и ваниль.

Для соуса

Коричневый сахар: 175 г.

Какао-порошок без сахара: 30 г.

Кипяток: 315 мл.

Мягкий коричневый сахар добавляет лёгкий карамельный оттенок. Если он слежался, разомните комочки до смешивания с какао. Воду нужно будет отмерить после закипания, непосредственно перед добавлением в форму. Её количество влияет на соус, поэтому наливать на глаз не стоит.

Соус образуется из коричневого сахара, какао и горячей воды во время выпечки.

Для формы и подачи

Сливочное масло: 5 г.

Ванильное мороженое: около 240 г, по желанию.

Масла хватит, чтобы покрыть дно и стенки тонким слоем. Мороженое держите в морозильнике до подачи: на тёплом пудинге оно начнёт таять довольно быстро. Если хотите обойтись без него, десерт можно подать просто с собственным соусом.

Керамическая форма, немного масла для смазывания и мороженое для подачи.

Как приготовить

1. Подготовьте форму и сухую смесь

Включите духовку на 170 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Для конвекции установите 150 °C. Смажьте форму 5 г сливочного масла и поставьте на противень. С ним будет удобнее переносить наполненную форму, когда сверху появится слой горячей воды.

В широкую миску просейте муку, 30 г какао и разрыхлитель. Добавьте 70 г сахара и соль, перемешайте венчиком. В сухой смеси не должно оставаться плотных комочков какао: в густом тесте их будет сложнее разбить.

Сухие ингредиенты перемешивают до равномерного светло-коричневого цвета.

2. Соедините молоко, масло и яйцо

Растопите 50 г масла и дайте ему немного остыть. Оно должно оставаться жидким и тёплым. В мерном кувшине или второй миске смешайте молоко с маслом, затем добавьте яйцо и ванильный экстракт.

Недолго поработайте венчиком, пока желток и белок полностью не разойдутся. Получится однородная светло-жёлтая смесь с небольшими пузырьками на поверхности. Взбивать её в пышную пену не нужно.

Жидкую смесь готовят отдельно и затем добавляют к сухим ингредиентам.

3. Замесите тесто и распределите в форме

Влейте жидкую смесь в миску с мукой и какао. Перемешайте лопаткой, подбирая сухие ингредиенты со дна. Как только исчезнут сухие участки, остановитесь: долгое вымешивание сделает выпечку плотнее.

Переложите густое шоколадное тесто в подготовленную форму. Разровняйте лопаткой, особенно в углах, чтобы слой был примерно одинаковой толщины. Тесто займёт только нижнюю часть формы, выше должно остаться место для воды и подъёма при выпечке.

Тесто распределяют ровным слоем по всему дну формы.

4. Добавьте сахар с какао

В небольшой сухой миске смешайте коричневый сахар с оставшимися 30 г какао. Разотрите заметные комочки ложкой. Получившуюся посыпку распределите по поверхности теста, стараясь покрыть и середину, и участки возле стенок.

Посыпка должна остаться отдельным сухим слоем. Не вдавливайте её лопаткой и не вмешивайте в тесто. Отдельно поставьте чайник: на следующем шаге понадобится свежевскипевшая вода.

Сахарно-шоколадную смесь оставляют на поверхности, не перемешивая с тестом.

5. Осторожно влейте горячую воду

Отмерьте 315 мл кипятка в жаропрочном кувшине. Держите столовую ложку выпуклой стороной вверх невысоко над посыпкой и лейте воду тонкой струёй на её обратную сторону. Постепенно перемещайте ложку, чтобы вода распределялась по всей форме.

Так струя не пробьёт глубокую ямку в тесте. Сверху образуется тёмный жидкий слой, местами могут остаться островки какао. Больше ничего не перемешивайте. Осторожно перенесите противень с формой на средний уровень духовки.

Воду распределяют аккуратно, сохраняя нижний слой теста.

6. Испеките до мягкой корочки

Готовьте 30–40 минут. Через полчаса проверьте поверхность: она должна подняться, покрыться тонкой корочкой и слегка пружинить при осторожном нажатии. По краям может быть виден кипящий соус. В середине не должно оставаться жидкого, свободно колышущегося теста.

Если поверхность ещё не схватилась, продолжайте выпечку и проверяйте через несколько минут. Не ориентируйтесь на сухую шпажку, погружённую до дна: внизу находится соус, и он останется влажным. После готовности поставьте форму на жаропрочную подставку.

Поверхность пудинга схватилась, а под шоколадным мякишем сохранился соус.

7. Дайте постоять пять минут и разложите

Оставьте пудинг примерно на пять минут. Затем большой ложкой отделите первую порцию, опуская её до дна формы. Под верхним слоем откроется шоколадный соус. Зачерпните немного и добавьте в тарелку.

Порции будут мягкими, с неровным краем. Дожидаться плотных аккуратных ломтиков здесь не нужно: при долгом остывании мякиш впитывает жидкость, и свободного соуса становится меньше. Разложите десерт в небольшие глубокие тарелки или широкие пиалы.

Ложку опускают до дна, чтобы в каждой порции были и мякиш, и соус.

Что влияет на результат

Размер формы. В слишком широкой посуде слой теста будет тоньше, а вода испарится быстрее. Глубокая узкая форма, наоборот, увеличит время приготовления середины. Для первой попытки придерживайтесь указанных размеров и используйте цельную форму: через разъёмное дно жидкость может протечь.

Время в духовке. Если держать пудинг дольше после того, как верх приготовился, соуса останется меньше. Проверяйте готовность по состоянию теста, учитывая, что духовки могут нагреваться по-разному.

Количество сахара. Десерт получается довольно сладким. Резкое сокращение сахара изменит и консистенцию соуса, поэтому удобнее сделать порции небольшими и подать к ним несладкий напиток.

Как изменить вкус

Для кофейного оттенка растворите чайную ложку растворимого кофе в отмеренных 315 мл горячей воды. Дополнительную жидкость не добавляйте. Кофе усилит горьковатые ноты какао, при этом основа останется шоколадной.

Другой вариант: добавить к жидким ингредиентам мелко натёртую цедру половины апельсина. Снимайте только окрашенную часть кожуры. Для первого приготовления лучше выбрать одну добавку, чтобы сохранить отчётливый вкус самого пудинга.

С чем подать

К тёплой порции положите небольшой шарик ванильного мороженого. Его прохлада хорошо чувствуется рядом с горячим соусом, а подтаявшие края смешиваются с шоколадом. На шесть порций достаточно примерно 240 г мороженого.

Заварите чёрный чай или приготовьте кофе без сахара. Пудинг удобно подавать в той форме, в которой он выпекался, поставив её на подставку в центре стола. Понадобятся большая ложка для раскладывания и маленькие ложки для гостей.

Тёплый шоколадный десерт с соусом и небольшим шариком мороженого.

Как хранить

Оставшийся пудинг разделите на небольшие порции и уберите в закрытых контейнерах в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Храните до двух суток. Мороженое добавляйте только перед едой.

Разогревайте отдельную порцию в микроволновке короткими интервалами до горячего состояния по всей толщине. После хранения мякиш станет плотнее и впитает часть соуса. Это ожидаемое изменение, восстановить первоначальное количество свободного соуса разогревом не получится.

Если готовите пудинг к определённому времени, заранее отмерьте продукты и смешайте сухие ингредиенты в отдельных мисках. Жидкую часть, тесто и верхний слой соберите перед выпечкой. Так десерт попадёт на стол тёплым, без долгого ожидания после духовки.

Не оставляйте соус на дне формы до последней порции. Распределяйте его сразу: сначала наберите мягкий мякиш, затем добавьте ложку шоколадной жидкости из углубления. В небольших глубоких тарелках её удобно собирать вместе с каждым кусочком