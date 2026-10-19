Домашние рулеты со сливовым вареньем и орехами: мягкие, ароматные и проще, чем кажется

Есть выпечка, ради которой совершенно не жалко включить духовку даже в выходной, когда хочется просто отдыхать. Эти домашние рулеты со сливовым вареньем и грецкими орехами - как раз такой случай.

Мягкое, почти воздушное дрожжевое тесто, густая сливовая начинка с приятной кислинкой, аромат корицы и хрустящие орешки. А какой запах стоит на кухне, пока всё это выпекается!

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Самое приятное - рецепт не требует особых кондитерских талантов. Тесто готовится довольно просто, начинку достаточно перемешать ложкой, а сформировать рулеты получится даже у тех, кто обычно с дрожжами предпочитает не связываться.

2 больших рулета

Около 2,5–3 часов

Сложность: средняя

Активная работа - примерно 35–45 минут, остальное время тесто поднимается и рулеты выпекаются.

Ингредиенты для домашних рулетов

Для теста

Пшеничная мука - 500 г

Тёплое молоко - 250 мл

Сухие быстродействующие дрожжи - 7 г (или 20 г свежих)

Сахар - 60 г

Яичные желтки - 2 шт.

Сливочное масло - 80 г

Соль - ½ ч. л.

Цедра половины лимона - по желанию

Для начинки

Грецкие орехи - 300 г

Сахар - 70–80 г

Ванильный сахар - 10 г

Корица - 1 ч. л.

Горячее молоко - 80–100 мл

Густое сливовое варенье или джем - 300 г

Для украшения

Яйцо - 1 шт. для смазывания

Сахарная пудра - по вкусу

Маленькая хитрость: если сливовое варенье достаточно сладкое, количество сахара в ореховой начинке можно уменьшить до 50 г. Рулеты всё равно будут сладкими, зато вкус орехов и слив станет заметнее.

Как приготовить рулеты со сливовым вареньем и орехами пошагово

Шаг 1. Замешиваем мягкое тесто

Подогрейте молоко примерно до 35–38 °C. Оно должно быть приятно тёплым, но не горячим.

В большой миске смешайте муку, сухие быстродействующие дрожжи, сахар и соль. Добавьте желтки, молоко и, если используете, лимонную цедру.

Перемешайте, затем постепенно введите растопленное и слегка остывшее сливочное масло.

Вымешивайте тесто руками около 10 минут или миксером с насадкой-крюком 6–8 минут.

Оно должно получиться мягким, эластичным и немного липким.

Важно: не спешите подсыпать муку при каждом прикосновении к тесту. Слишком большое её количество сделает готовые рулеты плотными.

Если используете свежие дрожжи, сначала растворите их в части тёплого молока, а затем добавьте к остальным ингредиентам.

Шаг 2. Даём тесту подняться

Сформируйте шар, положите его в слегка смазанную маслом миску и накройте полотенцем или пищевой плёнкой.

Оставьте в тёплом месте примерно на 60–90 минут.

Тесто должно увеличиться примерно вдвое. Если дома прохладно, ему может понадобиться немного больше времени.

А пока оно поднимается, можно спокойно заняться начинкой. Или выпить кофе - дрожжевое тесто не любит спешки, и нам тоже незачем торопиться.

Шаг 3. Готовим ореховую начинку

Измельчите грецкие орехи в блендере или мясорубке. Не превращайте их в ореховое масло: нужна мелкая крошка.

Смешайте орехи с сахаром, ванильным сахаром и корицей.

Постепенно добавьте горячее молоко, перемешивая ложкой.

Должна получиться густая, влажная масса, которую можно распределить по тесту, но которая не течёт.

Если начинка кажется суховатой, добавьте ещё одну-две ложки молока. Если слишком жидкой - немного молотых орехов.

Шаг 4. Раскатываем тесто и распределяем начинку

Подошедшее тесто слегка обомните и разделите на две равные части.

Каждую раскатайте в прямоугольник приблизительно 30 × 35 см толщиной около 4–5 мм.

Сначала распределите по поверхности половину сливового варенья, оставляя свободными примерно 2 см по краям.

Затем аккуратно разложите половину ореховой начинки.

Не старайтесь положить всё толстым слоем в центре. Чем равномернее начинка, тем красивее получится рулет в разрезе.

Шаг 5. Сворачиваем рулеты

Начните сворачивать тесто с длинной стороны прямоугольника.

Делайте это достаточно плотно, но не растягивайте тесто.

Края аккуратно защипните, чтобы начинка не вытекала при выпечке.

Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Повторите то же самое со второй половиной теста.

Шаг 6. Даём рулетам немного отдохнуть

Разложите рулеты на противне, оставив между ними достаточно места.

Накройте лёгким полотенцем и оставьте ещё на 20–30 минут.

За это время они немного увеличатся в объёме и станут пышнее.

Затем смажьте поверхность взбитым яйцом.

Чтобы рулеты не треснули от пара, можно сделать сверху по 2–3 маленьких неглубоких прокола деревянной шпажкой.

Шаг 7. Выпекаем до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Поставьте противень на средний уровень и выпекайте примерно 35–40 минут.

Если поверхность начнёт слишком быстро темнеть, прикройте рулеты листом фольги.

Готовая выпечка должна приобрести красивый золотисто-коричневый цвет, а тесто - полностью пропечься, особенно в центре.

Шаг 8. Даём остыть и подаём

Готовые рулеты переложите на решётку и оставьте хотя бы на 30–40 минут.

Не разрезайте их сразу после духовки: горячая начинка ещё мягкая, а мякиш может сминаться под ножом.

Когда рулеты немного остынут, посыпьте их сахарной пудрой и нарежьте толстыми ломтиками.

Особенно хороши они с чаем, кофе или стаканом тёплого молока.

Пять хитростей, чтобы рулеты получились с первого раза

Выбирайте густое варенье. Лучше всего подойдёт сливовое повидло. Если джем жидкий, немного уварите его в небольшой кастрюле и полностью остудите перед использованием. Не перегревайте молоко. Слишком горячая жидкость может повредить дрожжам. Ориентир - температура тела или чуть теплее. Не раскатывайте тесто слишком тонко. При большом количестве начинки тонкий пласт может порваться во время сворачивания. Не пропускайте вторую расстойку. Эти 20–30 минут помогают тесту расслабиться и подняться, а рулетам - стать мягче. Дайте выпечке остыть. Именно после небольшого отдыха начинка лучше держит форму, а ломтики получаются аккуратными.

Чем можно заменить начинку: четыре вкусных варианта

Рецепт хорош тем, что с ним можно экспериментировать.

С яблоками и корицей. Вместо сливового варенья используйте густую начинку из предварительно потушенных яблок. Лишнюю жидкость обязательно выпарите.

С маком. Замените ореховую массу готовой густой маковой начинкой, уменьшив количество джема.

С абрикосовым джемом. Он отлично сочетается с грецкими орехами и придаёт выпечке более мягкий фруктовый вкус.

С вишней и миндалём. Возьмите густой вишнёвый конфитюр, а вместо грецких орехов - молотый миндаль.

Что делать, если что-то пошло не так

Тесто не поднимается. Возможно, дрожжи потеряли активность или в помещении слишком холодно. Переставьте миску в более тёплое место. Если за длительное время подъёма совсем нет, вероятно, придётся приготовить тесто заново с новыми дрожжами.

Начинка вытекает. Обычно причина в жидком варенье, слишком толстом слое начинки или плохо защипнутых краях. В следующий раз используйте более густое повидло и оставляйте свободные края.

Рулет треснул сверху. Такое бывает, когда тесто недостаточно поднялось перед выпечкой или рулет был свёрнут слишком туго. Дайте ему хорошо расстояться и не натягивайте тесто при формировании.

Выпечка получилась сухой. Возможные причины - лишняя мука или слишком долгое пребывание в духовке. Проверяйте готовность ближе к концу указанного времени.

Как хранить домашние рулеты

При комнатной температуре полностью остывшие рулеты можно хранить в закрытом контейнере примерно 2 дня, если в помещении не жарко.

В холодильнике они сохранятся до 4–5 дней, но тесто может стать немного плотнее.

Перед подачей ломтики можно слегка подогреть в духовке при 140–150 °C в течение нескольких минут.

А ещё рулеты хорошо переносят заморозку. Удобнее заранее нарезать их на порции, упаковать и доставать по мере необходимости.

Маленькое удовольствие, ради которого стоит включить духовку

В этой выпечке нет ничего особенно сложного или экзотического. Мука, молоко, немного масла, орехи и баночка хорошего сливового варенья - продукты, которые вполне могли бы найтись на кухне у бабушки.

Но стоит соединить их вместе, дать тесту подняться и отправить рулеты в духовку, как обычный осенний день становится немного уютнее.

И есть только одна проблема: пока рулеты остывают, домашние наверняка несколько раз поинтересуются, когда же наконец можно будет попробовать.