Булгур будет рассыпчатым без лишней посуды: обжариваю с морковью и варю под крышкой

У этого гарнира простой домашний характер: сладковатая морковь, мягкий лук и отдельные золотистые крупинки булгура. Всё готовится в одной сковороде, поэтому после ужина не придётся отмывать ещё и кастрюлю.

Секрет рассыпчатой текстуры - не заливать крупу водой сразу. Сначала булгур недолго прогревается с овощами и маслом, а затем спокойно доходит под крышкой. Получается самостоятельный постный ужин или универсальный гарнир к курице, рыбе и котлетам.

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Время приготовления: 25 минут

Порции: 3–4

Посуда: сковорода диаметром 26 см с крышкой

Ингредиенты

булгур среднего помола - 200 г;

вода - 400 мл;

морковь - 1 средняя (около 120 г);

репчатый лук - 1 небольшой (около 80 г);

растительное масло - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

молотый чёрный перец - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

Шаг 1. Подготовьте овощи

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Воду заранее доведите почти до кипения: горячая жидкость не остановит приготовление, когда попадёт в сковороду.

Шаг 2. Размягчите лук и морковь

Разогрейте сковороду диаметром 26 см на среднем огне, влейте растительное масло. Выложите лук и морковь и готовьте 5–6 минут, помешивая. Овощи должны стать мягкими, а лук - прозрачным, но не тёмно-коричневым.

Шаг 3. Прогрейте булгур

Всыпьте сухой булгур прямо к овощам. Промывать его обычно не требуется, но лучше свериться с указанием на упаковке. Перемешивайте 1–2 минуты, чтобы крупинки покрылись маслом и появился лёгкий ореховый аромат. Этот короткий этап делает вкус выразительнее и помогает сохранить рассыпчатую текстуру.

Шаг 4. Добавьте воду и приправы

Осторожно влейте 400 мл горячей воды: над сковородой поднимется пар. Добавьте соль и чёрный перец, перемешайте один раз и доведите до спокойного кипения. Попробуйте жидкость с ложки - она должна быть умеренно солёной.

Шаг 5. Варите под крышкой

Убавьте огонь до минимального и плотно накройте сковороду крышкой. Готовьте 10–12 минут, не открывая и не перемешивая без необходимости. К концу времени вода должна впитаться, а булгур - стать мягким, но сохранить форму. Если крупа ещё плотная, добавьте 2–3 ст. л. горячей воды и подержите под крышкой ещё 2–3 минуты.

Шаг 6. Дайте крупе отдохнуть

Снимите сковороду с огня и оставьте под крышкой на 5 минут. За это время оставшаяся влага распределится равномерно. Затем разрыхлите булгур вилкой от краёв к центру, не прижимая крупу, и сразу подавайте.

Что важно

Для этого способа лучше подходит булгур среднего помола. Очень мелкий булгур часто достаточно залить кипятком, а крупный может потребовать больше воды и времени - ориентируйтесь на упаковку. Базовая пропорция для среднего помола - две части жидкости на одну часть крупы; после закипания ей обычно хватает 10–12 минут на слабом огне.

Не пропускайте пятиминутный отдых: если открыть крышку и активно мешать сразу после выключения, крупинки легче ломаются, а пар уходит раньше времени. Для более насыщенного вкуса воду можно заменить овощным или куриным бульоном, но тогда сначала проверьте его солёность.

Булгур делают из пшеницы, поэтому он содержит глютен. Остывшие остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней; перед подачей хорошо прогрейте.

Подавайте булгур горячим, посыпав зеленью, если она есть под рукой. Он останется рассыпчатым и не потеряется рядом ни с простым салатом, ни с мясным или рыбным блюдом.