Осенний ужин в духовке: тыква с рассыпчатой гречкой

Для этого блюда подходит продолговатая мускатная тыква, которую часто продают под названием баттернат. Её разрезают вдоль и запекают двумя половинками. Гречку и грибы готовят отдельно, поэтому в духовке не придётся ждать, пока сухая крупа впитает сок. Из одной средней тыквы получится четыре порции.

Половинки запечённой тыквы с гречкой, грибами и румяным сыром

Тыква

Тыква баттернат: 1 шт., 1,4–1,6 кг.

Растительное масло: 10 г.

Соль: 2 г.

Выберите тыкву с широкой шейкой: вдоль неё тоже можно будет сделать углубление для начинки. У очень узкого плода почти всё свободное место окажется в округлой нижней части. Кожуру оставьте, она поможет мягкой мякоти сохранить форму.

Вес указан для целой тыквы. Толщина стенок бывает разной даже у плодов одного размера, поэтому готовность нужно проверять ножом, а не только по времени.