Осенний ужин в духовке: тыква с рассыпчатой гречкой

Запечённая тыква становится мягкой и слегка сладковатой, а в начинке остаются рассыпчатая гречка, румяные грибы и лук. Сверху достаточно немного сыра: он связывает верхний слой, но не скрывает вкус крупы. При подаче мякоть удобно отделять от кожуры вместе с начинкой.
Для этого блюда подходит продолговатая мускатная тыква, которую часто продают под названием баттернат. Её разрезают вдоль и запекают двумя половинками. Гречку и грибы готовят отдельно, поэтому в духовке не придётся ждать, пока сухая крупа впитает сок. Из одной средней тыквы получится четыре порции.
Полное время: около 1 часа 40 минут; крупной тыкве может понадобиться ещё 10–15 минут
Активное время: около 45 минут
Выход: 2 фаршированные половинки тыквы
Порции: 4
Сложность: несложно
Посуда: устойчивая доска, большой острый нож, ложка, противень 30 × 40 см, пергамент, кисточка, кастрюля с крышкой объёмом 1–1,5 л, мелкое сито, сковорода 28 см, лопатка, миска, тёрка, весы, фольга; кухонный термометр для проверки разогрева
Ингредиенты
Тыква
- Тыква баттернат: 1 шт., 1,4–1,6 кг.
- Растительное масло: 10 г.
- Соль: 2 г.
Выберите тыкву с широкой шейкой: вдоль неё тоже можно будет сделать углубление для начинки. У очень узкого плода почти всё свободное место окажется в округлой нижней части. Кожуру оставьте, она поможет мягкой мякоти сохранить форму.
Вес указан для целой тыквы. Толщина стенок бывает разной даже у плодов одного размера, поэтому готовность нужно проверять ножом, а не только по времени.
Нужна обычная обжаренная гречневая ядрица. Сто граммов сухой крупы дадут около 270–300 г готовой. Если на упаковке вашей гречки указано немного другое количество воды или время, учитывайте рекомендации производителя. Для этого рецепта удобны шампиньоны: они доступны круглый год и не требуют предварительного отваривания. Нарезайте их крупно, чтобы после обжаривания кусочки оставались заметными в начинке. Румяность получим на широкой сковороде, обжаривая грибы двумя небольшими партиями. Подойдёт гауда или другой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится. Натрите его крупно: тонкого слоя на двух половинках будет достаточно. Если сыр солёный, готовую начинку досаливайте особенно осторожно. Сметану смешаем с укропом и лимонным соком перед подачей. Небольшая кислинка уравновесит сладость тыквы; весь соус в начинку добавлять не нужно. Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ». Вымойте и вытрите тыкву. На устойчивой доске разрежьте плод вдоль пополам. Если плодоножка слишком твёрдая и мешает разрезу, сначала срежьте её. Ложкой удалите семена и рыхлые волокна, плотную мякоть пока не вынимайте. Смажьте срезы 10 г масла, распределите 2 г соли. Положите половинки срезом вниз на застеленный пергаментом противень. Запекайте 45–60 минут, пока тонкий нож не будет легко входить в самую толстую часть мякоти. Если она ещё плотная, продолжайте готовить и проверяйте каждые 10 минут. Промойте крупу в мелком сите и дайте воде стечь. Переложите в небольшую кастрюлю, добавьте 200 мл воды и 1 г соли из количества для начинки. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до слабого, накройте и готовьте 15–18 минут, пока вода не впитается, а крупа не станет мягкой. Выключите нагрев и оставьте под крышкой на 5 минут. Затем разрыхлите гречку вилкой. Грибы быстро промойте при необходимости и хорошо обсушите. Нарежьте кусочками примерно по 1,5 см. Разогрейте в сковороде 10 г масла и выложите половину грибов свободным слоем. Обжаривайте на огне немного выше среднего 5–7 минут, пока выделившаяся жидкость не испарится и не появятся румяные края. Переложите на тарелку. Добавьте ещё 10 г масла и так же приготовьте вторую партию. Грибы пока не солите. Мелко нарежьте лук и чеснок. В ту же сковороду добавьте оставшиеся 5 г масла, затем лук. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, помешивая. Если дно стало слишком сухим, добавьте столовую ложку воды вместо лишнего масла. Когда лук размягчится, положите чеснок и тимьян, прогрейте 30 секунд. Верните грибы, добавьте гречку, перец и оставшиеся 2 г соли. Перемешайте и снимите с огня. Начинка должна оставаться рыхлой, с отдельными кусочками грибов. Готовые половинки переверните срезом вверх и оставьте на 5 минут, чтобы было удобнее работать. Ложкой осторожно выньте немного мякоти из шейки каждой половинки, продолжая углубление от семенной камеры. Оставляйте стенки толщиной примерно 1,5–2 см и не повреждайте кожуру. Получится около 120–160 г мягкой мякоти. Крупно разомните её и вмешайте в гречку с грибами. Попробуйте начинку. Если она кажется суховатой, добавьте 30–50 мл горячей воды небольшими порциями: на дне не должно оставаться свободной жидкости. Распределите начинку между двумя половинками, заполняя углубления и выкладывая небольшую горку вдоль всей длины. Утрамбовывать крупу не нужно. Количество начинки, которое помещается, зависит от формы тыквы. Если немного смеси осталось, положите её в маленькую жаропрочную форму и прогрейте рядом. Посыпьте каждую половинку 40 г тёртого сыра, оставляя часть грибов и гречки видимой. Верните противень в духовку. Запекайте при 200 °C ещё 12–15 минут. Сыр должен расплавиться и местами подрумяниться, а начинка прогреться по всей толщине. Уже тёмные края тыквы при необходимости прикройте узкими полосками фольги. За это время мелко нарежьте укроп. Небольшую щепотку оставьте для готового блюда, остальное смешайте со сметаной и лимонным соком. Достаньте тыкву, дайте постоять 5 минут, затем посыпьте оставленным укропом. Соус подавайте отдельно. Сырая мякоть готовится дольше, чем отваренная гречка и обжаренные грибы. Если наполнить половинки сразу, верх начинки успеет подсохнуть, пока середина овоща останется плотной. Первое запекание решает эту проблему и позволяет выбрать момент готовности по самой толстой части. К концу первого этапа тыква должна быть мягкой, но сохранять целые стенки. Во второй раз она отправляется в духовку уже для прогрева начинки и подрумянивания сыра. Отдельно запеките тыкву и приготовьте гречку с грибами. Быстро остудите, распределите по неглубоким контейнерам и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Храните не дольше суток до сборки. Холодные половинки с начинкой прогревайте при 180 °C под фольгой примерно 25–35 минут. Затем снимите фольгу, добавьте сыр и запекайте ещё 10 минут. При проверке термометром середина начинки должна достичь 74 °C. Время зависит от того, насколько холодными были продукты. Разрежьте каждую половинку поперёк на две порции. Чтобы широкая и узкая части получились примерно одинаковыми по объёму еды, делайте разрез чуть ближе к округлому концу и при необходимости переложите часть начинки. К каждой порции добавьте ложку сметанного соуса. Мягкую мякоть удобно отделять вилкой от кожуры прямо на тарелке. Если хочется свежих овощей, достаточно простого капустного салата или нарезанных огурцов, без дополнительного горячего гарнира. Остатки разделите на порции и уберите в неглубокие закрытые контейнеры в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Используйте за два дня. Соус храните отдельно и добавляйте уже после разогрева. Прогревайте только нужную порцию в духовке при 180 °C под фольгой или в микроволновке под подходящей крышкой. В середине начинка должна достичь 74 °C. Если гречка подсохла, перед разогревом добавьте к ней ложку воды.
Гречка с грибами
Сыр и сметанный соус
Как приготовить
1. Разрежьте тыкву и поставьте в духовку
2. Отварите гречку
3. Подрумяньте шампиньоны
4. Добавьте лук и соедините начинку
5. Освободите место в запечённой тыкве
6. Наполните половинки и посыпьте сыром
7. Дождитесь сырной корочки и приготовьте соус
Почему тыкву сначала запекают пустой
Как подготовить блюдо накануне
С чем подать
Как хранить и разогреть
Нужна обычная обжаренная гречневая ядрица. Сто граммов сухой крупы дадут около 270–300 г готовой. Если на упаковке вашей гречки указано немного другое количество воды или время, учитывайте рекомендации производителя.
Для этого рецепта удобны шампиньоны: они доступны круглый год и не требуют предварительного отваривания. Нарезайте их крупно, чтобы после обжаривания кусочки оставались заметными в начинке. Румяность получим на широкой сковороде, обжаривая грибы двумя небольшими партиями.
Подойдёт гауда или другой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится. Натрите его крупно: тонкого слоя на двух половинках будет достаточно. Если сыр солёный, готовую начинку досаливайте особенно осторожно.
Сметану смешаем с укропом и лимонным соком перед подачей. Небольшая кислинка уравновесит сладость тыквы; весь соус в начинку добавлять не нужно.
Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ». Вымойте и вытрите тыкву. На устойчивой доске разрежьте плод вдоль пополам. Если плодоножка слишком твёрдая и мешает разрезу, сначала срежьте её. Ложкой удалите семена и рыхлые волокна, плотную мякоть пока не вынимайте.
Смажьте срезы 10 г масла, распределите 2 г соли. Положите половинки срезом вниз на застеленный пергаментом противень. Запекайте 45–60 минут, пока тонкий нож не будет легко входить в самую толстую часть мякоти. Если она ещё плотная, продолжайте готовить и проверяйте каждые 10 минут.
Промойте крупу в мелком сите и дайте воде стечь. Переложите в небольшую кастрюлю, добавьте 200 мл воды и 1 г соли из количества для начинки. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь до слабого, накройте и готовьте 15–18 минут, пока вода не впитается, а крупа не станет мягкой. Выключите нагрев и оставьте под крышкой на 5 минут. Затем разрыхлите гречку вилкой. Грибы быстро промойте при необходимости и хорошо обсушите. Нарежьте кусочками примерно по 1,5 см. Разогрейте в сковороде 10 г масла и выложите половину грибов свободным слоем. Обжаривайте на огне немного выше среднего 5–7 минут, пока выделившаяся жидкость не испарится и не появятся румяные края. Переложите на тарелку. Добавьте ещё 10 г масла и так же приготовьте вторую партию. Грибы пока не солите. Мелко нарежьте лук и чеснок. В ту же сковороду добавьте оставшиеся 5 г масла, затем лук. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, помешивая. Если дно стало слишком сухим, добавьте столовую ложку воды вместо лишнего масла. Когда лук размягчится, положите чеснок и тимьян, прогрейте 30 секунд. Верните грибы, добавьте гречку, перец и оставшиеся 2 г соли. Перемешайте и снимите с огня. Начинка должна оставаться рыхлой, с отдельными кусочками грибов. Готовые половинки переверните срезом вверх и оставьте на 5 минут, чтобы было удобнее работать. Ложкой осторожно выньте немного мякоти из шейки каждой половинки, продолжая углубление от семенной камеры. Оставляйте стенки толщиной примерно 1,5–2 см и не повреждайте кожуру. Получится около 120–160 г мягкой мякоти. Крупно разомните её и вмешайте в гречку с грибами. Попробуйте начинку. Если она кажется суховатой, добавьте 30–50 мл горячей воды небольшими порциями: на дне не должно оставаться свободной жидкости. Распределите начинку между двумя половинками, заполняя углубления и выкладывая небольшую горку вдоль всей длины. Утрамбовывать крупу не нужно. Количество начинки, которое помещается, зависит от формы тыквы. Если немного смеси осталось, положите её в маленькую жаропрочную форму и прогрейте рядом. Посыпьте каждую половинку 40 г тёртого сыра, оставляя часть грибов и гречки видимой. Верните противень в духовку. Запекайте при 200 °C ещё 12–15 минут. Сыр должен расплавиться и местами подрумяниться, а начинка прогреться по всей толщине. Уже тёмные края тыквы при необходимости прикройте узкими полосками фольги. За это время мелко нарежьте укроп. Небольшую щепотку оставьте для готового блюда, остальное смешайте со сметаной и лимонным соком. Достаньте тыкву, дайте постоять 5 минут, затем посыпьте оставленным укропом. Соус подавайте отдельно. Сырая мякоть готовится дольше, чем отваренная гречка и обжаренные грибы. Если наполнить половинки сразу, верх начинки успеет подсохнуть, пока середина овоща останется плотной. Первое запекание решает эту проблему и позволяет выбрать момент готовности по самой толстой части. К концу первого этапа тыква должна быть мягкой, но сохранять целые стенки. Во второй раз она отправляется в духовку уже для прогрева начинки и подрумянивания сыра. Отдельно запеките тыкву и приготовьте гречку с грибами. Быстро остудите, распределите по неглубоким контейнерам и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Храните не дольше суток до сборки. Холодные половинки с начинкой прогревайте при 180 °C под фольгой примерно 25–35 минут. Затем снимите фольгу, добавьте сыр и запекайте ещё 10 минут. При проверке термометром середина начинки должна достичь 74 °C. Время зависит от того, насколько холодными были продукты. Разрежьте каждую половинку поперёк на две порции. Чтобы широкая и узкая части получились примерно одинаковыми по объёму еды, делайте разрез чуть ближе к округлому концу и при необходимости переложите часть начинки. К каждой порции добавьте ложку сметанного соуса. Мягкую мякоть удобно отделять вилкой от кожуры прямо на тарелке. Если хочется свежих овощей, достаточно простого капустного салата или нарезанных огурцов, без дополнительного горячего гарнира. Остатки разделите на порции и уберите в неглубокие закрытые контейнеры в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Используйте за два дня. Соус храните отдельно и добавляйте уже после разогрева. Прогревайте только нужную порцию в духовке при 180 °C под фольгой или в микроволновке под подходящей крышкой. В середине начинка должна достичь 74 °C. Если гречка подсохла, перед разогревом добавьте к ней ложку воды.
Грибы быстро промойте при необходимости и хорошо обсушите. Нарежьте кусочками примерно по 1,5 см. Разогрейте в сковороде 10 г масла и выложите половину грибов свободным слоем.
Обжаривайте на огне немного выше среднего 5–7 минут, пока выделившаяся жидкость не испарится и не появятся румяные края. Переложите на тарелку. Добавьте ещё 10 г масла и так же приготовьте вторую партию. Грибы пока не солите.
Мелко нарежьте лук и чеснок. В ту же сковороду добавьте оставшиеся 5 г масла, затем лук. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, помешивая. Если дно стало слишком сухим, добавьте столовую ложку воды вместо лишнего масла.
Когда лук размягчится, положите чеснок и тимьян, прогрейте 30 секунд. Верните грибы, добавьте гречку, перец и оставшиеся 2 г соли. Перемешайте и снимите с огня. Начинка должна оставаться рыхлой, с отдельными кусочками грибов.
Готовые половинки переверните срезом вверх и оставьте на 5 минут, чтобы было удобнее работать. Ложкой осторожно выньте немного мякоти из шейки каждой половинки, продолжая углубление от семенной камеры. Оставляйте стенки толщиной примерно 1,5–2 см и не повреждайте кожуру.
Получится около 120–160 г мягкой мякоти. Крупно разомните её и вмешайте в гречку с грибами. Попробуйте начинку. Если она кажется суховатой, добавьте 30–50 мл горячей воды небольшими порциями: на дне не должно оставаться свободной жидкости.
Распределите начинку между двумя половинками, заполняя углубления и выкладывая небольшую горку вдоль всей длины. Утрамбовывать крупу не нужно. Количество начинки, которое помещается, зависит от формы тыквы.
Если немного смеси осталось, положите её в маленькую жаропрочную форму и прогрейте рядом. Посыпьте каждую половинку 40 г тёртого сыра, оставляя часть грибов и гречки видимой. Верните противень в духовку.
Запекайте при 200 °C ещё 12–15 минут. Сыр должен расплавиться и местами подрумяниться, а начинка прогреться по всей толщине. Уже тёмные края тыквы при необходимости прикройте узкими полосками фольги.
За это время мелко нарежьте укроп. Небольшую щепотку оставьте для готового блюда, остальное смешайте со сметаной и лимонным соком. Достаньте тыкву, дайте постоять 5 минут, затем посыпьте оставленным укропом. Соус подавайте отдельно.
Сырая мякоть готовится дольше, чем отваренная гречка и обжаренные грибы. Если наполнить половинки сразу, верх начинки успеет подсохнуть, пока середина овоща останется плотной. Первое запекание решает эту проблему и позволяет выбрать момент готовности по самой толстой части.
К концу первого этапа тыква должна быть мягкой, но сохранять целые стенки. Во второй раз она отправляется в духовку уже для прогрева начинки и подрумянивания сыра.
Отдельно запеките тыкву и приготовьте гречку с грибами. Быстро остудите, распределите по неглубоким контейнерам и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Храните не дольше суток до сборки.
Холодные половинки с начинкой прогревайте при 180 °C под фольгой примерно 25–35 минут. Затем снимите фольгу, добавьте сыр и запекайте ещё 10 минут. При проверке термометром середина начинки должна достичь 74 °C. Время зависит от того, насколько холодными были продукты.
Разрежьте каждую половинку поперёк на две порции. Чтобы широкая и узкая части получились примерно одинаковыми по объёму еды, делайте разрез чуть ближе к округлому концу и при необходимости переложите часть начинки.
К каждой порции добавьте ложку сметанного соуса. Мягкую мякоть удобно отделять вилкой от кожуры прямо на тарелке. Если хочется свежих овощей, достаточно простого капустного салата или нарезанных огурцов, без дополнительного горячего гарнира.
Остатки разделите на порции и уберите в неглубокие закрытые контейнеры в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после приготовления. Используйте за два дня. Соус храните отдельно и добавляйте уже после разогрева.
Прогревайте только нужную порцию в духовке при 180 °C под фольгой или в микроволновке под подходящей крышкой. В середине начинка должна достичь 74 °C. Если гречка подсохла, перед разогревом добавьте к ней ложку воды.