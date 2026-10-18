Надоела шарлотка? Попробуйте завернуть яблоки в творожное тесто с корицей

Если обычная шарлотка уже приелась, яблоки можно приготовить иначе - завернуть в нежное творожное тесто и отправить в духовку. Снаружи получится румяная корочка, а внутри останется мягкая, сочная начинка с ароматом корицы. Такая выпечка не требует сложных ингредиентов и отлично подходит для домашнего чаепития.

Ингредиенты

На 12 небольших пирожков:

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Творог жирностью 5–9% - 200 г

Сливочное масло - 100 г

Пшеничная мука - 220–250 г

Сахар - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Яблоки среднего размера - 3 шт.

Корица - ½–1 ч. л.

Яйцо для смазывания - 1 шт.

Сахарная пудра - по желанию

На подготовку уйдет около 25 минут, еще 20 минут понадобится для охлаждения теста и 25–30 минут - для выпекания.

Как приготовить нежное творожное тесто

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Творог разомните вилкой, а крупинчатый протрите через сито. Соедините его с маслом, двумя столовыми ложками сахара, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте к творожной массе. Начните с 220 граммов. Быстро замесите мягкое тесто: оно должно быть податливым и может слегка липнуть к рукам. Если работать с ним неудобно, добавьте немного оставшейся муки, но не переборщите - иначе выпечка получится плотной.

Соберите тесто в шар, накройте и уберите в холодильник на 20 минут. За это время оно станет удобнее для раскатывания.

Заворачиваем яблоки с корицей

Яблоки вымойте, разрежьте каждое на четыре части и удалите сердцевину. Если кожица жесткая, ее лучше снять. Оставшуюся столовую ложку сахара перемешайте с корицей - эта простая добавка придаст начинке приятный пряный аромат.

Охлажденное тесто разделите на 12 одинаковых кусочков. Каждый раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности в лепешку толщиной около 4 мм. В центр положите четвертинку яблока, посыпьте небольшим количеством сахарно-коричной смеси и поднимите края теста, закрывая начинку.

Тщательно защипните шов, чтобы сок не вытекал во время выпекания. В результате должны получиться небольшие закрытые пирожки.

Сколько выпекать яблоки в творожном тесте

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Противень застелите пергаментом и разложите заготовки швом вниз, оставляя между ними небольшие промежутки. Взбейте яйцо и смажьте им поверхность каждого пирожка, затем сделайте сверху маленький надрез для выхода пара.

Выпекайте 25–30 минут, пока тесто не приобретет золотистый оттенок. Если яблоки крупные или твердые, может потребоваться еще 5–10 минут. Проверить начинку можно деревянной шпажкой: она должна легко входить в яблоко. Если тесто уже подрумянилось, а начинка остается твердой, неплотно накройте пирожки фольгой и продолжайте выпекать.

Готовую выпечку оставьте на 10–15 минут. Начинка внутри очень горячая, даже если сами пирожки уже кажутся остывшими. Перед подачей можно посыпать их сахарной пудрой.

Получается простая домашняя выпечка с мягким творожным тестом, сладкими яблоками и легкой пряной ноткой. Она хороша сама по себе, но особенно приятно подавать такие пирожки к горячему чаю.