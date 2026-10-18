Курица «под шубой» в духовке: сочное мясо, помидоры и сырная корочка, перед которой трудно устоять

Куриное филе легко превратить в блюдо, которое выглядит так, словно над ужином пришлось долго колдовать. Достаточно добавить помидоры, сметанный соус и тертый сыр, а остальное доверить духовке. Мясо получается нежным, сверху образуется румяная корочка, а на подготовку уходит совсем немного времени.

Рецепт выручит, когда хочется приготовить что-то сытное без сложных ингредиентов и долгого стояния у плиты. Курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, гречкой и свежими овощами.

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Ингредиенты

Куриное филе - 600–700 г

Помидоры - 2–3 шт.

Твердый сыр - 120–150 г

Сметана - 3–4 ст. л.

Чеснок - 1–2 зубчика

Горчица - 1 ч. л. (по желанию)

Соль и черный перец - по вкусу

Паприка или специи для курицы - по вкусу

Растительное масло - для смазывания формы

Зелень - для подачи

Как приготовить курицу «под шубой»

Сначала подготовьте мясо. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Слишком толстые ломтики лучше разрезать вдоль или слегка отбить: так они пропекутся равномернее и не останутся сырыми внутри.

Посолите курицу, добавьте черный перец, паприку или любимые специи. Оставьте на 10–15 минут, чтобы мясо успело пропитаться ароматами. Этого времени хватит, чтобы подготовить остальные продукты.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками или ломтиками, а сыр натрите на крупной терке. Теперь приготовьте соус: смешайте сметану с измельченным чесноком, небольшим количеством соли и перца. Чайная ложка горчицы сделает вкус чуть выразительнее, но этот ингредиент вполне можно пропустить.

Форму для запекания слегка смажьте растительным маслом и выложите курицу одним слоем. Равномерно распределите сверху сметанный соус, накройте мясо помидорами и щедро посыпьте тертым сыром. Именно эта простая комбинация придаст блюду сочность и аппетитный вид.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда форму на 25–35 минут. Точное время зависит от толщины кусочков, поэтому ближе к концу приготовления стоит проверить готовность мяса. Курица должна полностью пропечься, а сыр - расплавиться и слегка подрумяниться.

Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью. Такую курицу лучше подавать горячей, пока сырная корочка сохраняет аппетитный вид, а мясо остается мягким и сочным.