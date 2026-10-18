Грецкие орехи в карамели: пирог, который режут остывшим

Основу сначала выпекают отдельно, чтобы она успела подсохнуть. Затем её наполняют орехами и возвращают в духовку совсем ненадолго. Готовый тарт нужно остудить: горячая начинка ещё слишком подвижная для аккуратного среза. Удобно испечь его утром к вечернему чаю или приготовить накануне.

Ореховый тарт с мягкой карамелью и тонкой песочной основой

Песочная основа

Пшеничная мука: 200 г, плюс 10 г для раскатывания.

Сливочное масло 82,5%: 100 г.

Сахарная пудра: 50 г.

Яичный желток: 1 шт., около 20 г.

Холодная вода: 20–30 мл.

Соль: 1 г.

Масло должно быть холодным, прямо из холодильника. Нарежьте его небольшими кубиками перед замесом. Сахарная пудра быстрее соединится с тестом и поможет получить ровную мелкую крошку.

Начните с 20 мл воды и добавляйте остаток только при необходимости. Разная мука впитывает жидкость по-разному, поэтому ориентируйтесь на тесто: сжатая в ладони порция должна держаться, не рассыпаясь. Белок в этом рецепте не используется.