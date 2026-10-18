Батат, нут и арахисовая паста: необычный осенний ужин, который не требует стоять у плиты

Арахисовую пасту обычно намазывают на тосты или добавляют в десерты. Но в овощном рагу она раскрывается совсем иначе: делает томатный соус густым, бархатистым и придаёт ему насыщенный ореховый вкус. Особенно удачно получается с бататом, нутом и согревающими специями.

Большую часть работы здесь выполняет кастрюля. Нужно нарезать овощи, несколько минут потратить на ароматную основу, а затем дать всему спокойно потушиться, время от времени помешивая. Получится полноценный ужин без мяса, который можно подать просто с хлебом.

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Почему это сочетание работает

Батат даёт мягкую сладость, томаты - кислинку, а арахисовая паста связывает их в густой соус. Нут добавляет плотности: блюдо получается достаточно сытным и без отдельного гарнира. Имбирь, кумин и кориандр делают вкус выразительным, но не обязательно острым.

Идею такого сочетания предлагает Good Housekeeping. В оригинале рагу готовят в медленноварке, а ниже - адаптация для обычной кастрюли. Рассчитывайте примерно на 50–65 минут вместе с подготовкой. Это ориентир: готовность лучше проверять по мягкости батата.

Что понадобится на четыре порции

Батат - 700 г.

Консервированный нут - 1 банка, около 400 г, или 240 г без жидкости.

Томаты кусочками в собственном соку - 1 банка, 400 г.

Лук - 1 крупная головка.

Чеснок - 3 зубчика.

Свежий имбирь - кусочек длиной около 2 см.

Арахисовая паста без сахара - 80 г.

Томатная паста - 1 ст. ложка.

Овощной бульон или вода - 500 мл, при необходимости немного больше.

Растительное масло - 1 ст. ложка.

Молотый кумин - 1 ч. ложка.

Молотый кориандр - ½ ч. ложки.

Куркума - ½ ч. ложки.

Корица - небольшая щепотка.

Свежий шпинат - 80–100 г, по желанию.

Соль, чёрный перец - по вкусу.

Зелень, дроблёный жареный арахис и немного лимонного сока - для подачи.

Выбирайте обычную арахисовую пасту, желательно из арахиса и соли. Сладкая паста с шоколадом для этого блюда не подойдёт. Кумин иногда продаётся под названием «зира» - не перепутайте его с тмином.

Как приготовить

1.Нарежьте овощи

Очистите батат и нарежьте кубиками примерно по 2 см. Старайтесь делать кусочки одинаковыми, чтобы они приготовились одновременно.

Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите, имбирь натрите. Нут откиньте на сито и промойте. Здесь нужен уже готовый нут: сухой необходимо предварительно замочить и сварить отдельно.

2. Сделайте ароматную основу

В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Добавьте лук и готовьте на среднем огне 6–8 минут, помешивая, до мягкости.

Положите чеснок, имбирь, кумин, кориандр, куркуму и корицу. Перемешивайте около 30 секунд, затем добавьте томатную пасту и прогрейте ещё полминуты. Специи должны раскрыть аромат, но не подгореть.

3. Дайте рагу потушиться

Добавьте батат, нут, томаты вместе с соком и бульон. Перемешайте, доведите до слабого кипения и убавьте огонь.

Прикройте крышкой и тушите примерно 25–35 минут. Периодически аккуратно перемешивайте, проводя ложкой по дну. Если соус заметно выкипает, подлейте немного горячей воды.

Проверьте кусочек батата вилкой: она должна легко входить в середину. Если он ещё твёрдый, продолжайте готовить.

4. Добавьте арахисовую пасту

Переложите пасту в небольшую миску, добавьте несколько ложек горячей жидкости из кастрюли и размешайте до однородности. Так она легче распределится в рагу.

Влейте смесь в кастрюлю и прогрейте на слабом огне ещё около 5 минут. Если используете шпинат, добавьте его за последние 2–3 минуты. Попробуйте, посолите и поперчите.

Для более густого соуса разомните ложкой несколько кусочков батата. Для более жидкого - добавьте немного бульона.

С чем подавать и что можно заменить

Разложите рагу по глубоким тарелкам, посыпьте зеленью и дроблёным арахисом. Несколько капель лимонного сока помогут освежить вкус. Рядом можно поставить хлеб или подать немного риса, если хочется более основательного ужина.

Батат допустимо заменить обычным картофелем, но получится другое блюдо: менее сладкое, с более привычным овощным вкусом. Время тушения тоже может измениться - ориентируйтесь на мягкость кусочков.

Остроту легко регулировать отдельно: любители могут добавить хлопья чили уже в свою тарелку. А вот арахисовая паста здесь - главный ингредиент соуса. При аллергии на арахис этот вариант рецепта не подходит.