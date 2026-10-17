Всего 2 баклажана - и на столе блюдо с золотистой корочкой и пикантным соусом

Ингредиенты на 2–3 порции

Баклажаны - 2 шт. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Кукурузный крахмал - 4 ст. л.

Растительное масло для жарки - около 100 мл

Чеснок - 3–4 зубчика

Мед - 2 ст. л.

Соевый соус - 3 ст. л.

Рисовый или яблочный уксус - 1 ст. л.

Чили - щепотка, по желанию

Зеленый лук или кунжут - для подачи

Как приготовить баклажаны в медово-чесночном соусе

Подготовьте баклажаны. Нарежьте овощи брусочками или крупными дольками, посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте кусочки и тщательно обсушите бумажным полотенцем.

Добейтесь хрустящей корочки. Обваляйте баклажаны в кукурузном крахмале, чтобы он покрыл каждый кусочек тонким слоем. Разогрейте растительное масло и обжаривайте овощи небольшими порциями до золотистого цвета, после чего переложите на бумажные полотенца.

Приготовьте соус. В чистую сковороду добавьте 1–2 столовые ложки масла и измельченный чеснок. Слегка обжарьте его до появления аромата, затем влейте соевый соус и уксус, добавьте мед и, если хочется остроты, немного чили. Перемешайте и прогрейте смесь, пока она слегка не загустеет.

Соедините все ингредиенты. Переложите обжаренные баклажаны в сковороду с соусом и быстро перемешайте, чтобы глазурь равномерно покрыла каждый кусочек. Долго держать овощи на огне не нужно.

Подавайте сразу. Посыпьте баклажаны кунжутом или мелко нарезанным зеленым луком. Лучше не откладывать подачу: именно в горячем виде корочка остается хрустящей, а соус приятно блестит на поверхности овощей.