Курица готовится прямо на тортилье: необычный ужин для тех, кто любит «Цезарь»

Обычно в лепёшку заворачивают уже готовую начинку. Здесь всё начинается с сырого куриного фарша: его распределяют по тортилье и отправляют на сковороду мясной стороной вниз. Затем добавляют хрустящий салат, пармезан и соус - получается «Цезарь», который удобно есть руками.

Если привычная курица на ужин уже не вызывает энтузиазма, попробуйте изменить не продукты, а порядок действий. В этих тако лепёшка становится основой для тонкого мясного слоя: курица подрумянивается на сковороде, а после переворачивания хрустящей становится и сама тортилья.

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Блюдо называют Chicken Caesar Smash Tacos. Слово smash здесь описывает приём: фарш расплющивают по поверхности лепёшки. Это домашний гибрид тако и салата «Цезарь», в котором встречаются горячая курица, прохладная зелень и сливочная заправка.

14 октября свою версию рецепта опубликовало издание Delish. Ниже - адаптированный вариант на четыре порции: восемь небольших тако, по два на человека. На подготовку и обжаривание всей партии стоит заложить около 35–45 минут, особенно если сковорода вмещает только одну лепёшку.

Что понадобится на четыре порции

Куриный фарш - 450 г .

. Небольшие пшеничные тортильи диаметром около 15 см - 8 штук , примерно 200–240 г.

, примерно 200–240 г. Салат ромэн - 200 г .

. Пармезан или другой выдержанный твёрдый сыр - 40 г .

. Готовый соус «Цезарь» - 80 г .

. Небольшие сухарики - 30 г .

. Растительное масло - 20 г , при необходимости немного больше.

, при необходимости немного больше. Соль - 4 г .

. Сушёный чеснок - 1 г , по желанию.

, по желанию. Чёрный перец - по вкусу.

Лучше взять мягкие пшеничные лепёшки: их удобнее складывать. Фарш нужен без крупных кусочков и избытка жидкости. Панировочные сухари, яйцо и размоченный хлеб в него добавлять не нужно.

1. Подготовьте салат и начинку

Ромэн промойте и тщательно обсушите. Нарежьте небольшими полосками, сыр натрите или снимите тонкими стружками. Крупные сухарики слегка раскрошите: так они не будут выпадать из тако при каждом укусе.

Пока не смешивайте зелень с соусом - пусть остаётся хрустящей до подачи.

Куриный фарш соедините с солью, перцем и сушёным чесноком. Перемешайте и разделите на восемь равных частей - примерно по 56 г.

2. Распределите фарш прямо по лепёшке

Положите тортилью на доску для сырого мяса. В центр выложите одну порцию фарша и размажьте лопаткой или обратной стороной ложки почти до краёв, оставляя узкий свободный ободок.

Главный секрет - тонкий и равномерный слой, примерно 3 мм. Если посередине получится толстая котлета, она будет готовиться дольше, а лепёшка рискует пересохнуть.

Подготовленные тортильи не складывайте друг на друга. После работы с сырой курицей вымойте руки, доску и инструменты. Для готовых тако приготовьте чистую тарелку.

3. Обжарьте мясной стороной вниз

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте тонким слоем масла. Положите лепёшку фаршем вниз. Слегка прижмите лопаткой на первые 15–20 секунд, чтобы мясо равномерно соприкасалось с поверхностью.

Обжаривайте ориентировочно 2–3 минуты. Это время - лишь подсказка: результат зависит от толщины фарша, температуры сковороды и размера лепёшки.

Курица должна полностью приготовиться. Надёжный ориентир - не менее 74 °C внутри мясного слоя. Для тонкого слоя используйте термометр с тонким щупом, вводя его сбоку к середине и не касаясь сковороды. Румяная поверхность сама по себе не гарантирует готовности. При необходимости продолжите жарку, немного уменьшив нагрев.

Переверните тортилью и подрумяньте со стороны лепёшки ещё примерно 30–60 секунд. Она должна стать золотистой, но сохранить достаточно гибкости, чтобы её можно было сложить.

Повторите с оставшимися заготовками, добавляя масло понемногу.

4. Добавьте «Цезарь» и сразу подавайте

Непосредственно перед подачей смешайте ромэн примерно с половиной соуса и частью пармезана.

На мясную сторону каждой готовой лепёшки положите небольшую горку салата. Добавьте сухарики, оставшийся сыр и немного заправки. Аккуратно сложите пополам - плотно сворачивать тако в рулет не нужно.

Не перегружайте начинкой: небольшую лепёшку должно быть удобно удерживать одной рукой. Оставшийся соус можно подать отдельно.

Что поможет сохранить хруст

Не увеличивайте огонь ради скорости: курица должна успеть приготовиться, прежде чем поверхность начнёт подгорать. Если сковорода небольшая, жарьте по одной тортилье - так их проще переворачивать и контролировать.

Ромэн можно заменить айсбергом, а пармезан - другим выдержанным сыром. Сухарики здесь необязательны: сама лепёшка уже добавляет хруст.

Собирать такие тако лучше прямо перед едой. После хранения салат теряет упругость, а заправка размягчает основу. Если готовите на двоих, удобнее сразу уменьшить количество продуктов вдвое. В этом блюде особенно хорош именно контраст: тёплая золотистая лепёшка, сочная курица и свежий прохладный салат.