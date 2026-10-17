Картошка, яйца и свежие огурцы - простой салат, который затмит привычные закуски

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

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5–6 средних картофелин;

3 яйца;

2 свежих огурца;

небольшой пучок укропа;

несколько перьев зеленого лука;

2–3 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны;

1 ч. л. мягкой горчицы;

1 ч. л. лимонного сока;

соль и черный перец по вкусу.

Если хочется добавить салату немного пикантности, можно положить редис, маринованный огурец или молодой чеснок. Но и без дополнительных ингредиентов вкус получится достаточно выразительным.

Как приготовить картофельный салат

Сначала отварите картофель в мундире до готовности. Дайте ему остыть, очистите и нарежьте средними кубиками. Слишком мелко резать не стоит: кусочки должны сохранять форму после перемешивания.

Яйца сварите вкрутую, остудите и нарежьте. Свежие огурцы измельчите кубиками или полукружьями, а если кожица слишком плотная или горчит, снимите ее. Укроп и зеленый лук мелко порубите.

Теперь приготовьте заправку. Смешайте натуральный йогурт или сметану с горчицей, лимонным соком, солью и черным перцем. Йогурт сделает соус более легким, сметана придаст ему нежность, а сочетание двух продуктов поможет найти золотую середину.

Соедините картофель, яйца, огурцы и зелень в большой миске. Добавьте заправку и осторожно перемешайте, чтобы кусочки картофеля не превратились в пюре. Оставьте салат на 10–15 минут, чтобы ингредиенты успели пропитаться соусом.

Перед подачей можно еще раз аккуратно перемешать салат. Огурцы добавят ему свежести, зелень - летнего аромата, а яйца сделают блюдо более сытным. Такая закуска хорошо дополнит мясо с гриля и не потребует долгой подготовки.