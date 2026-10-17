Груши с корицей в слоёном тесте: вкусный пошаговый рецепт

Для четырёх порций понадобится готовое бездрожжевое тесто и небольшие плотные груши. Сначала их нужно припустить в пряном сиропе, затем хорошо остудить и обсушить. Именно эта пауза помогает тесту пропечься возле мякоти. Пока груши остывают, часть сиропа можно уварить для подачи.

Груши в золотистой слоёной оболочке, одна разрезана вдоль

Груши и пряный сироп

Груши: 4 шт., около 700 г целиком.

Вода: 1 л.

Сахар: 180 г.

Лимонный сок: 15 мл.

Корица: 1 небольшая палочка.

Гвоздика: 2 бутона.

Возьмите четыре груши близкого размера, примерно по 170–180 г. Подойдут плотные спелые плоды, например сорта «Конференция». Слишком мягкие трудно вынуть из кастрюли и обернуть тестом, а совсем твёрдым понадобится более долгая варка.

Кастрюля нужна достаточно узкая, чтобы груши находились в жидкости хотя бы на две трети высоты. Во время приготовления их придётся осторожно поворачивать. Сиропа получится больше, чем нужно для подачи, поэтому в десерт попадёт только часть указанного сахара.