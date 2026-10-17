Груши с корицей в слоёном тесте: вкусный пошаговый рецепт

Полоски слоёного теста поднимаются вокруг груши, оставляя снаружи золотистые витки. Под тонкой корочкой скрывается мягкая мякоть с коричным ароматом. Такой десерт подают целиком, с ножом и вилкой: при разрезании на тарелку падают хрустящие хлопья, а внутри остаётся сочный фрукт.
Для четырёх порций понадобится готовое бездрожжевое тесто и небольшие плотные груши. Сначала их нужно припустить в пряном сиропе, затем хорошо остудить и обсушить. Именно эта пауза помогает тесту пропечься возле мякоти. Пока груши остывают, часть сиропа можно уварить для подачи.
Полное время: около 2 часов 15 минут с охлаждением груш; размораживание теста, если оно требуется по упаковке, запланируйте отдельно
Активное время: около 40 минут
Выход: 4 груши в тесте
Порции: 4
Сложность: несложно, но понадобится аккуратно завернуть фрукты
Посуда: кастрюля объёмом 2,5–3 л, небольшой сотейник, мерный кувшин, весы, овощечистка, небольшой нож, чайная ложка, шумовка, решётка с подносом, доска, скалка, кисточка, широкая лопатка, противень, пергамент, фольга, деревянная шпажка и бумажные полотенца
Ингредиенты
Груши и пряный сироп
- Груши: 4 шт., около 700 г целиком.
- Вода: 1 л.
- Сахар: 180 г.
- Лимонный сок: 15 мл.
- Корица: 1 небольшая палочка.
- Гвоздика: 2 бутона.
Возьмите четыре груши близкого размера, примерно по 170–180 г. Подойдут плотные спелые плоды, например сорта «Конференция». Слишком мягкие трудно вынуть из кастрюли и обернуть тестом, а совсем твёрдым понадобится более долгая варка.
Кастрюля нужна достаточно узкая, чтобы груши находились в жидкости хотя бы на две трети высоты. Во время приготовления их придётся осторожно поворачивать. Сиропа получится больше, чем нужно для подачи, поэтому в десерт попадёт только часть указанного сахара.
Нужно обычное бездрожжевое слоёное тесто без начинки. Свежее охлаждённое можно использовать сразу, замороженное заранее разморозьте по инструкции производителя. К моменту раскатывания оно должно легко сгибаться, оставаясь прохладным. Яйцо понадобится только для тонкой смазки. Часть его останется. Муку используйте понемногу на доске и скалке: толстый белый слой мешает полоскам соединяться на груше. Нужно обычное бездрожжевое слоёное тесто без начинки. Свежее охлаждённое можно использовать сразу, замороженное заранее разморозьте по инструкции производителя. К моменту раскатывания оно должно легко сгибаться, оставаясь прохладным. Яйцо понадобится только для тонкой смазки. Часть его останется. Муку используйте понемногу на доске и скалке: толстый белый слой мешает полоскам соединяться на груше. Вымойте плоды и снимите кожицу овощечисткой, сохранив плодоножки. Срежьте с донышка совсем тонкий кружок, только чтобы груша могла устойчиво стоять. Не срезайте широкую часть: чем больше мякоти останется внизу, тем легче будет обернуть фрукт. Через донышко осторожно вырежьте семенную камеру маленьким ножом и выньте семена чайной ложкой. Двигайтесь внутри плода, не прорезая боковые стенки. Верхушку с плодоножкой оставьте целой. Влейте в кастрюлю литр воды, добавьте сахар, лимонный сок, корицу и гвоздику. Прогрейте на среднем огне, несколько раз перемешав, чтобы на дне не осталось сахарных кристаллов. После закипания убавьте нагрев. Сироп должен спокойно кипеть, без сильного бурления. Специи пока оставьте в кастрюле: они будут отдавать аромат во время приготовления фруктов. Опустите груши в сироп. Готовьте при слабом кипении примерно 15–25 минут, осторожно поворачивая плоды каждые несколько минут, если жидкость не покрывает их целиком. Очень плотным грушам может понадобиться до 35–40 минут. Проверяйте широкую часть тонкой деревянной шпажкой. Она должна входить с небольшим сопротивлением, а мякоть сохранять форму. Полностью разваривать фрукты не нужно: впереди ещё выпечка. Выньте их шумовкой, поддерживая снизу. Поставьте груши на решётку над подносом и оставьте примерно на 30 минут. Они должны остыть до комнатной температуры, а поверхность подсохнуть. Перед оборачиванием промокните оставшиеся капли бумажным полотенцем, особенно возле донышка. Отмерьте 200 мл сиропа без специй в небольшой сотейник. Уваривайте без крышки 10–15 минут, примерно до 100 мл. Снимите с огня, когда жидкость начнёт слегка обволакивать ложку. После остывания она станет гуще, поэтому не доводите её до тягучей карамели. Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ», без конвекции. Застелите противень пергаментом. Слегка припылите доску мукой и раскатайте прохладное тесто в прямоугольник примерно 26 × 34 см, толщиной около 3 мм. Острым ножом разрежьте пласт на полоски шириной 1,5 см и длиной 34 см. Режьте уверенным движением, не сминая края. Если тесто стало липким и мягким, перенесите полоски на доске в холодильник на 10 минут. Начните у основания и ведите полоску по спирали вверх, накладывая следующий виток на предыдущий примерно на 3–4 мм. Тесто должно прилегать к груше, но растягивать его с усилием не нужно. Конец одной полоски соединяйте с началом следующей небольшим нахлёстом и слегка прижимайте. Закройте боковую поверхность до плодоножки, закрепите верхний конец. Перенесите груши на противень, оставив между ними не меньше 5 см. Разболтайте яйцо вилкой и кисточкой нанесите на тесто тонкий слой, стараясь не заливать стыки и донышки. Поставьте противень на средний уровень духовки. Выпекайте 30–40 минут, пока витки не поднимутся и не станут золотистыми со всех видимых сторон. Возле основания тесто тоже должно пропечься: бледные влажные участки означают, что времени пока недостаточно. Если верхушки темнеют слишком быстро, свободно прикройте их небольшими кусочками фольги. Готовые груши оставьте на противне на 7–10 минут. Затем перенесите на тарелки широкой лопаткой, придерживая сбоку ложкой, чтобы не повредить оболочку. Чаще всего причина в горячем или мокром фрукте. Масло в слоёном тесте начинает таять ещё до духовки, а сироп пропитывает нижнюю поверхность. Поэтому охлаждение и обсушивание здесь обязательны, даже если хочется быстрее закончить сборку. Вторая причина: слишком толстый нахлёст. Полоски должны только немного заходить друг на друга. Если закрыть каждый виток следующим наполовину, у мякоти получится двойной слой, которому потребуется больше времени. Груши можно припустить за день. Остудите их, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после варки. Сироп храните отдельно. Перед сборкой тщательно промокните фрукты. Для более мягкого аромата замените гвоздику полоской лимонной цедры без белой части. Добавляйте её в сироп вместе с корицей и удаляйте перед увариванием. Само тесто подслащивать не требуется. Поставьте тёплую грушу на десертную тарелку. Рядом положите 40 г мороженого и добавьте ложку остывшего сиропа. Если подаёте десерт без мороженого, достаточно сиропа и чашки чёрного чая. Дайте каждому гостю небольшой нож и вилку. Грушу удобнее разрезать вдоль, затем отделять кусочки вместе с тестом. Поливать всю поверхность заранее не стоит: хрустящие витки быстро впитывают жидкость. Лучше испечь ровно столько груш, сколько планируете подать: в день приготовления оболочка наиболее хрустящая. Остатки без мороженого уберите в закрытый контейнер в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов и используйте на следующий день. Чтобы снова прогреть десерт, поставьте груши в духовку при 170 °C примерно на 12–18 минут. Время зависит от размера фруктов. После холодильника мякоть должна прогреться и в середине, а тесто слегка подсохнуть. Микроволновка согреет грушу быстрее, но слоёная оболочка станет мягкой.
Слоёная оболочка
Слоёная оболочка
Как приготовить
1. Очистите груши и удалите сердцевины
2. Сварите сироп
3. Припустите груши до мягкости
4. Остудите фрукты и уварите часть сиропа
5. Нарежьте тесто длинными полосками
6. Оберните каждую грушу
7. Испеките до выраженной золотистой корочки
Почему тесто возле груши остаётся влажным
Что можно подготовить заранее
С чем подать
Как хранить
Нужно обычное бездрожжевое слоёное тесто без начинки. Свежее охлаждённое можно использовать сразу, замороженное заранее разморозьте по инструкции производителя. К моменту раскатывания оно должно легко сгибаться, оставаясь прохладным.
Яйцо понадобится только для тонкой смазки. Часть его останется. Муку используйте понемногу на доске и скалке: толстый белый слой мешает полоскам соединяться на груше.
Нужно обычное бездрожжевое слоёное тесто без начинки. Свежее охлаждённое можно использовать сразу, замороженное заранее разморозьте по инструкции производителя. К моменту раскатывания оно должно легко сгибаться, оставаясь прохладным.
Яйцо понадобится только для тонкой смазки. Часть его останется. Муку используйте понемногу на доске и скалке: толстый белый слой мешает полоскам соединяться на груше.
Вымойте плоды и снимите кожицу овощечисткой, сохранив плодоножки. Срежьте с донышка совсем тонкий кружок, только чтобы груша могла устойчиво стоять. Не срезайте широкую часть: чем больше мякоти останется внизу, тем легче будет обернуть фрукт.
Через донышко осторожно вырежьте семенную камеру маленьким ножом и выньте семена чайной ложкой. Двигайтесь внутри плода, не прорезая боковые стенки. Верхушку с плодоножкой оставьте целой.
Влейте в кастрюлю литр воды, добавьте сахар, лимонный сок, корицу и гвоздику. Прогрейте на среднем огне, несколько раз перемешав, чтобы на дне не осталось сахарных кристаллов.
После закипания убавьте нагрев. Сироп должен спокойно кипеть, без сильного бурления. Специи пока оставьте в кастрюле: они будут отдавать аромат во время приготовления фруктов.
Опустите груши в сироп. Готовьте при слабом кипении примерно 15–25 минут, осторожно поворачивая плоды каждые несколько минут, если жидкость не покрывает их целиком. Очень плотным грушам может понадобиться до 35–40 минут.
Проверяйте широкую часть тонкой деревянной шпажкой. Она должна входить с небольшим сопротивлением, а мякоть сохранять форму. Полностью разваривать фрукты не нужно: впереди ещё выпечка. Выньте их шумовкой, поддерживая снизу.
Поставьте груши на решётку над подносом и оставьте примерно на 30 минут. Они должны остыть до комнатной температуры, а поверхность подсохнуть. Перед оборачиванием промокните оставшиеся капли бумажным полотенцем, особенно возле донышка.
Отмерьте 200 мл сиропа без специй в небольшой сотейник. Уваривайте без крышки 10–15 минут, примерно до 100 мл. Снимите с огня, когда жидкость начнёт слегка обволакивать ложку. После остывания она станет гуще, поэтому не доводите её до тягучей карамели.
Разогрейте духовку до 200 °C, режим «верх-низ», без конвекции. Застелите противень пергаментом. Слегка припылите доску мукой и раскатайте прохладное тесто в прямоугольник примерно 26 × 34 см, толщиной около 3 мм.
Острым ножом разрежьте пласт на полоски шириной 1,5 см и длиной 34 см. Режьте уверенным движением, не сминая края. Если тесто стало липким и мягким, перенесите полоски на доске в холодильник на 10 минут.
Начните у основания и ведите полоску по спирали вверх, накладывая следующий виток на предыдущий примерно на 3–4 мм. Тесто должно прилегать к груше, но растягивать его с усилием не нужно. Конец одной полоски соединяйте с началом следующей небольшим нахлёстом и слегка прижимайте.
Закройте боковую поверхность до плодоножки, закрепите верхний конец. Перенесите груши на противень, оставив между ними не меньше 5 см. Разболтайте яйцо вилкой и кисточкой нанесите на тесто тонкий слой, стараясь не заливать стыки и донышки.
Поставьте противень на средний уровень духовки. Выпекайте 30–40 минут, пока витки не поднимутся и не станут золотистыми со всех видимых сторон. Возле основания тесто тоже должно пропечься: бледные влажные участки означают, что времени пока недостаточно.
Если верхушки темнеют слишком быстро, свободно прикройте их небольшими кусочками фольги. Готовые груши оставьте на противне на 7–10 минут. Затем перенесите на тарелки широкой лопаткой, придерживая сбоку ложкой, чтобы не повредить оболочку.
Чаще всего причина в горячем или мокром фрукте. Масло в слоёном тесте начинает таять ещё до духовки, а сироп пропитывает нижнюю поверхность. Поэтому охлаждение и обсушивание здесь обязательны, даже если хочется быстрее закончить сборку.
Вторая причина: слишком толстый нахлёст. Полоски должны только немного заходить друг на друга. Если закрыть каждый виток следующим наполовину, у мякоти получится двойной слой, которому потребуется больше времени.
Груши можно припустить за день. Остудите их, переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов после варки. Сироп храните отдельно. Перед сборкой тщательно промокните фрукты.
Для более мягкого аромата замените гвоздику полоской лимонной цедры без белой части. Добавляйте её в сироп вместе с корицей и удаляйте перед увариванием. Само тесто подслащивать не требуется.
Поставьте тёплую грушу на десертную тарелку. Рядом положите 40 г мороженого и добавьте ложку остывшего сиропа. Если подаёте десерт без мороженого, достаточно сиропа и чашки чёрного чая.
Дайте каждому гостю небольшой нож и вилку. Грушу удобнее разрезать вдоль, затем отделять кусочки вместе с тестом. Поливать всю поверхность заранее не стоит: хрустящие витки быстро впитывают жидкость.
Лучше испечь ровно столько груш, сколько планируете подать: в день приготовления оболочка наиболее хрустящая. Остатки без мороженого уберите в закрытый контейнер в холодильник при температуре не выше 4 °C в течение двух часов и используйте на следующий день.
Чтобы снова прогреть десерт, поставьте груши в духовку при 170 °C примерно на 12–18 минут. Время зависит от размера фруктов. После холодильника мякоть должна прогреться и в середине, а тесто слегка подсохнуть. Микроволновка согреет грушу быстрее, но слоёная оболочка станет мягкой.