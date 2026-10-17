Молоко превращается в нежную рикотту: нагреваю до 85 °C и добавляю лимон

Домашняя рикотта кажется сложным сырным проектом, но здесь не нужны закваска, фермент и долгое созревание. Пастеризованное молоко достаточно медленно нагреть, добавить лимонный сок и дать белым хлопьям спокойно отделиться от сыворотки.

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Через несколько минут в марле останется свежий мягкий сыр. Короткое стекание даст кремовую намазку для тостов, более долгое - плотную рикотту для пасты, запеканки или начинки. Важно не кипятить молоко и не перемешивать хлопья слишком активно.

Время: около 45 минут

Активное приготовление: 20 минут

Выход: примерно 350–450 г

Посуда: кастрюля объёмом 3 л с толстым дном, кухонный термометр, дуршлаг, чистая марля в четыре слоя или тонкое хлопковое полотенце

Ингредиенты

пастеризованное цельное молоко жирностью 3–3,5% - 2 л;

свежевыжатый лимонный сок - 60 мл плюс 15 мл при необходимости;

мелкая соль - 1/2 ч. л.

Для подачи по желанию возьмите ржаной хлеб, укроп, мёд или ягоды. Ультрапастеризованное молоко иногда даёт более мелкий и слабый сгусток, поэтому для предсказуемого результата лучше обычное пастеризованное. Сырое молоко для этого рецепта не используйте.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте всё для стекания

Вымойте руки, кастрюлю, ложку, дуршлаг и миску горячей водой с моющим средством, затем хорошо ополосните. Марлю сложите в четыре слоя, смочите чистой водой и отожмите. Тонкое хлопковое полотенце достаточно сложить вдвое.

Установите дуршлаг над глубокой миской и застелите тканью. Края должны заметно свисать наружу, а дно дуршлага не должно касаться будущей сыворотки. Лимонный сок процедите от косточек и мякоти.

2. Нагрейте молоко до 85–90 °C

Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном. Нагревайте на среднем или чуть слабее среднего огне 15–20 минут, регулярно проводя силиконовой лопаткой по дну и углам, чтобы молоко не пригорело.

Остановитесь при 85–90 °C. Над поверхностью появится пар, по краю - мелкие пузырьки, но активного кипения быть не должно. Если термометра нет, снимайте кастрюлю с огня перед самым закипанием, когда поверхность начинает заметно дрожать.

3. Добавьте лимон и не тревожьте сгусток

Выключите нагрев. Сделайте лопаткой один спокойный круг, влейте 60 мл лимонного сока и очень мягко проведите лопаткой ещё два-три раза. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 минут.

Молоко должно разделиться на белые хлопья и полупрозрачную желтовато-зелёную сыворотку. Если жидкость остаётся заметно молочной, добавьте ещё 1 ст. л. лимонного сока, один раз осторожно перемешайте и подождите 5 минут. Не взбивайте массу: мелкие хлопья труднее собрать и готовая рикотта выйдет сухой.

4. Переложите хлопья в дуршлаг

Поставьте подготовленную миску с дуршлагом рядом с кастрюлей. Сначала аккуратно переложите крупные хлопья шумовкой, затем медленно вылейте оставшееся содержимое. Берегитесь горячей сыворотки и не поднимайте тяжёлую кастрюлю слишком высоко.

Не прижимайте сыр ложкой и не скручивайте ткань. Давление ускорит стекание, но сделает текстуру плотной и крошливой.

5. Настройте нужную текстуру

Для мягкой намазки оставьте рикотту стекать 5–8 минут. Для начинки в равиоли, пирог или запеканку понадобится 15–20 минут. Чем дольше сыр лежит в ткани, тем суше и плотнее он становится.

Переложите рикотту в чистую миску, добавьте соль и осторожно перемешайте. Если сыр получился суше, чем хотелось, вмешайте 1–2 ст. л. сохранённой сыворотки. После охлаждения текстура станет немного плотнее.

6. Охладите и подавайте

Если не подаёте рикотту сразу, переложите её в чистый контейнер с крышкой и уберите в холодильник, как только она перестанет активно парить. Не оставляйте свежий сыр при комнатной температуре дольше двух часов.

Подавайте рикотту на ржаном хлебе с укропом и чёрным перцем или сделайте сладкую версию с мёдом и ягодами. Нейтральный вкус подходит и для лазаньи, сырников, соусов и начинок.

Что важно

Эта домашняя версия сделана из цельного молока. Классическую итальянскую рикотту получают повторным нагреванием сыворотки, но на домашней кухне молочный способ даёт похожий свежий мягкий сыр.

Используйте только пастеризованное молоко и чистую посуду. Свежие мягкие сыры чувствительны к повторному загрязнению после нагрева.

Храните рикотту при температуре не выше 4 °C в закрытом контейнере и используйте в течение трёх суток. При кислом запахе, слизи, плесени или изменении цвета продукт выбросьте.

Сыворотку можно в течение суток использовать вместо части воды в хлебе, блинах или супе, если она всё время хранилась в холодильнике.

Температурный режим и срок хранения сверены с рекомендациями University of California Cooperative Extension для домашней цельномолочной рикотты; требование использовать пастеризованное молоко и держать свежий сыр при температуре не выше 4 °C - с памяткой FDA по безопасности мягких свежих сыров.

Главный ориентир - не минуты, а вид сыворотки и размер хлопьев. Спокойный нагрев и минимум перемешивания дают нежную рикотту, которую хочется есть ещё тёплой прямо с ложки.