16 октября 2026, 15:28

Яйца, томаты и нут на одной сковороде: завтрак, ради которого хочется проснуться пораньш

Яйца, томаты и нут на одной сковороде: завтрак, ради которого хочется проснуться пораньш

Есть завтраки, ради которых не жалко встать чуть раньше. Шакшука с нутом - один из них: яйца в густом томатном соусе, сладкий перец, чеснок и ароматные специи превращают привычные продукты в блюдо с ближневосточным характером. А нут делает его еще сытнее.

Готовить ничего сложного не придется. Все ингредиенты отправляются в одну сковороду, а через полчаса на столе уже будет горячий завтрак, который отлично подходит и для неспешного выходного утра.

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Ингредиенты на 2 порции

  • Яйца - 3–4 шт.

    Консервированный нут - 1 банка или 200 г отварного.

    Резаные томаты в собственном соку - 400 г или 3–4 крупных спелых помидора.

    Болгарский перец - 1 шт., желательно красный.

    Репчатый лук - 1 небольшая луковица.

    Чеснок - 2 зубчика.

    Зира (кумин) - ½ ч. л.

    Копченая паприка - 1 ч. л.

    Хлопья чили - по вкусу.

    Соль - по вкусу.

    Оливковое масло - для жарки.

    Кинза или петрушка - для подачи.

     

Как приготовить шакшуку с нутом

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде. Мелко нарежьте лук, обжарьте до прозрачности, затем добавьте болгарский перец, нарезанный кубиками. Готовьте 5–7 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым.

Пропустите чеснок через пресс и отправьте к овощам вместе с зирой, копченой паприкой и хлопьями чили. Перемешайте и обжаривайте около 30 секунд. Этого достаточно, чтобы специи раскрыли аромат, а чеснок не успел подгореть.

Выложите в сковороду томаты в собственном соку. Если используете целые помидоры, предварительно разомните их вилкой. Добавьте нут, слив жидкость из банки, посолите и поперчите по вкусу. Оставьте соус на среднем огне примерно на 10 минут, чтобы он немного загустел.

Ложкой сделайте в соусе небольшие углубления и аккуратно разбейте в каждое яйцо. Накройте сковороду крышкой и готовьте 3–5 минут, если предпочитаете полностью схватившийся белок. Для жидкого желтка следите за готовностью особенно внимательно: он должен остаться мягким, пока белок уже приготовился.

Как подавать шакшуку

Лучше всего поставить сковороду прямо на стол: так блюдо дольше останется горячим, а томатный соус не успеет остыть. Перед подачей щедро посыпьте шакшуку свежей кинзой или петрушкой. По желанию добавьте раскрошенную фету - она придаст блюду приятную солоноватую нотку.

И обязательно поджарьте несколько ломтиков багета или подготовьте мягкую питу. Хлеб здесь играет особую роль: им удобно собирать густой пряный соус, в котором смешались томаты, чеснок, специи и яичный желток.

В этом и заключается очарование шакшуки. Самые обычные ингредиенты, одна сковорода - и завтрак, который вполне может стать любимым блюдом выходного дня.

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