Шоколадная королевская ватрушка с высоким слоем творога: пошаговый рецепт с фото

Раскатывать тесто не придётся: холодное масло растирают с сухими ингредиентами, часть крошки прижимают ко дну формы, а остальной посыпают начинку. Основная работа займёт около получаса. Затем ватрушке понадобятся выпечка и хорошее охлаждение, после которого её удобно нарезать аккуратными высокими кусками.

Шоколадная королевская ватрушка с толстым слоем творожной начинки

Для шоколадной крошки

Пшеничная мука: 260 г.

Какао-порошок без сахара: 35 г.

Холодное сливочное масло жирностью 82,5%: 180 г.

Сахар: 80 г.

Разрыхлитель: 4 г, около 1 чайной ложки без горки.

Соль: 1 г, небольшая щепотка.

Какао нужно обычное, предназначенное для выпечки. Сладкая смесь для напитка даст другой вкус и цвет. Масло держите в холодильнике до самого приготовления: с холодным маслом легче получить отдельные крошки, которые после выпечки сохранят рассыпчатость.