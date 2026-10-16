Картофельный рулет с сыром: подробный рецепт на ужин

Тонкие картофельные кружочки запекают на тёртом сыре, пока они не соединятся в гибкий пласт. Затем внутрь заворачивают обжаренную говядину с луком, чесноком и паприкой. Снаружи получается румяная оболочка с заметными краями ломтиков, а на срезе видны картофель, расплавленный сыр и сочная мясная начинка.

Рулет готовится в два приёма: сначала картофель должен полностью размягчиться, затем собранное блюдо возвращают в духовку. Пока запекается основа, можно заняться фаршем. Из указанного количества продуктов получится пять порций, к которым достаточно добавить сметану с укропом или свежие овощи.

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Картофельный рулет с говяжьим фаршем и сыром, нарезанный перед подачей

Полное время: около 1 часа 40 минут, включая отдых перед нарезкой Активное время: около 45 минут Выход: один рулет длиной около 28 см, примерно 1,2 кг Порции: 5 Сложность: средняя, особенно при сворачивании Посуда: противень с рабочей поверхностью около 30 × 40 см, силиконизированный пергамент, фольга, овощерезка с держателем или острый нож, тёрка, кухонные весы, миска, сковорода диаметром 26–28 см, широкая лопатка, доска и кухонный термометр

Ингредиенты

Картофельная основа и сыр Картофель: 550 г после очистки, примерно 3–4 крупных клубня.

Полутвёрдый сыр, например гауда: 200 г.

Растительное масло без выраженного запаха: 10 г.

Соль: 2 г. Выбирайте крупные ровные клубни с плотной мякотью, подходящие для запекания. Из них удобнее нарезать широкие кружочки одинаковой толщины. Мелкие ломтики тоже пригодятся, ими можно закрыть небольшие промежутки по краям пласта. Сыр нужен тот, который хорошо плавится. Его будет три порции: 80 г под картофель, 80 г внутрь рулета и 40 г сверху. Нижний слой соединит ломтики, а оставшийся сыр добавит начинке мягкости и подрумянится при заключительном запекании. Картофель, гауда, растительное масло и соль для основы

Мясная начинка Говяжий фарш жирностью около 15%: 400 г.

Репчатый лук: 130 г после очистки.

Чеснок: 6 г, около 2 зубчиков.

Томатная паста: 30 г.

Растительное масло: 15 г.

Вода: 40 мл.

Молотая сладкая паприка: 3 г, примерно 1 чайная ложка.

Соль: 4 г.

Молотый чёрный перец: около 0,5 г. Фарш с умеренным количеством жира сохранит сочность после двух прогревов. Лук нарежьте мелко, чтобы он успел размягчиться и равномерно распределился среди мясных кусочков. Томатная паста нужна густая, без добавленного крахмала. Небольшая порция воды поможет распределить пасту по начинке. К концу приготовления свободная жидкость должна испариться: мокрый фарш будет скользить по картофелю и вытекать при сворачивании. Говяжий фарш, лук, чеснок, томатная паста и приправы для начинки

Сметана с зеленью для подачи Сметана жирностью 15–20%: 120 г.

Укроп: 8 г. Укроп вымойте, тщательно обсушите и мелко нарежьте, удалив грубые стебли. Смешайте со сметаной незадолго до подачи. На каждую порцию получится по 1–2 столовые ложки соуса. Сметану держите в холодильнике, пока готовится рулет. Прохладный соус с лёгкой кислинкой хорошо сочетается с горячим картофелем и сыром, поэтому добавлять его лучше уже в тарелке. Сметана и свежий укроп для соуса к готовому рулету

Как приготовить

1. Нарежьте картофель и натрите сыр Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Очищенный картофель обсушите и нарежьте поперёк кружочками толщиной около 2 мм. Овощерезка поможет выдержать одинаковую толщину, обязательно пользуйтесь держателем. Если режете ножом, особенно внимательно сравнивайте ломтики между собой. После нарезки картофель не замачивайте. Перемешайте его с 2 г соли и 10 г масла, стараясь не сломать кружочки. Сыр натрите на крупной тёрке и сразу разделите на три порции: 80, 80 и 40 г. Подготовьте противень и лист силиконизированного пергамента. Картофель нарезают тонкими одинаковыми кружочками

2. Соберите пласт и запеките до мягкости На пергаменте распределите 80 г сыра прямоугольником около 28 × 36 см. Сверху уложите картофель ровными рядами, перекрывая соседние кружочки примерно на треть или чуть больше, и по горизонтали, и между рядами. Распределите все 550 г картофеля по указанной площади, закрывая заметные просветы небольшими ломтиками. Толщина выкладки должна быть примерно одинаковой, без случайных толстых участков. Поставьте противень на средний уровень духовки примерно на 30–40 минут. Проверьте картофель в центре и в местах нахлёста: тонкий нож должен входить без сопротивления, а край ломтика легко сгибаться. Если картофель ещё плотный, продолжайте запекать, проверяя каждые 5 минут. При раннем подрумянивании краёв свободно прикройте их фольгой. Картофельные кружочки выкладывают внахлёст на слой тёртого сыра

3. Приготовьте фарш с луком и томатной пастой Пока картофель в духовке, разогрейте в сковороде 15 г масла. Готовьте мелко нарезанный лук на среднем огне 5–6 минут до мягкости. Добавьте измельчённый чеснок, перемешивайте около 30 секунд, затем выложите фарш. Жарьте 8–10 минут, разбивая лопаткой крупные комочки, чтобы начинка получилась мелкой и рассыпчатой. Добавьте томатную пасту, паприку, 4 г соли и перец. Перемешайте, влейте 40 мл воды и готовьте ещё 3–5 минут, пока на дне не останется свободной жидкости. Фарш должен полностью приготовиться: соберите его в плотную горку и проверьте термометром в нескольких местах, температура должна быть не ниже 71 °C. По одному цвету готовность определять нельзя. Снимите сковороду с огня. Готовая мясная начинка остаётся сочной, но без жидкости на дне

4. Отделите тёплую основу от пергамента Достаньте противень и оставьте на 3–5 минут, чтобы расплавленный сыр слегка укрепился. Подцепите край широкой лопаткой и постепенно освободите пласт от бумаги по всей площади. Удобно работать от краёв к центру, придерживая пергамент и возвращая освобождённые участки на место. Основа должна оставаться тёплой и гибкой. Если отдельный ломтик отходит, верните его на расплавленный сыр и аккуратно прижмите лопаткой. При жёстком картофеле верните противень в духовку до полной мягкости: под нажимом такой пласт может порваться. Тёплый картофельный пласт осторожно освобождают от пергамента широкой лопаткой

5. Распределите сыр и мясную начинку Поверните противень так, чтобы короткий край пласта был ближе к вам. Рассыпьте по картофелю вторую порцию сыра, 80 г. Сверху распределите тёплый фарш тонким ровным слоем, без высокой горки посередине. По бокам оставьте примерно по 2 см, у дальнего короткого края около 3 см. Слегка прижмите начинку обратной стороной ложки. Свободный дальний край нужен для завершающего оборота, а боковые отступы уменьшат потерю фарша при сворачивании. Если в сковороде остались жир или жидкость, переносите начинку лопаткой, оставляя их на дне. Фарш распределяют тонким слоем, оставляя картофельные края свободными

6. Сверните рулет с помощью бумаги Приподнимите ближайший короткий край пергамента и заверните первые несколько сантиметров картофельного пласта на начинку. Продолжайте поднимать бумагу вперёд, помогая ей подтолкнуть рулет. Сам пергамент при каждом обороте отводите назад, чтобы он не попал внутрь. Сворачивайте достаточно плотно, но без сильного нажима, от которого может высыпаться фарш. Закончите швом вниз на том же противне, осторожно подровняйте торцы лопаткой и посыпьте верх оставшимися 40 г сыра. Должен получиться рулет длиной около 28 см. Картофельную основу сворачивают с начинкой, постепенно отводя пергамент назад

7. Подрумяньте и дайте постоять перед нарезкой Верните рулет в духовку при 180 °C ещё примерно на 12–18 минут. Сыр сверху должен расплавиться и местами подрумяниться. Проверьте середину рулета термометром, вводя щуп сбоку в середину самой толстой части: ориентир готовности составляет не менее 74 °C. Если верх уже золотистый, а начинка ещё недостаточно горячая, прикройте рулет фольгой и продолжайте прогревать. Оставьте готовое блюдо на 10 минут. За это время сыр немного загустеет, и ломтики будет удобнее переносить на тарелки. Разрежьте рулет острым ножом примерно на десять кусков толщиной 2,5–3 см, придерживая оболочку широкой лопаткой. На одну порцию положите два куска. После короткого отдыха рулет нарезают, сохраняя картофельную оболочку

Что поможет свернуть рулет аккуратно Основные причины разрывов: толстые ломтики, недостаточно мягкий картофель и большие промежутки между кружочками. Неровную нарезку трудно исправить временем запекания: тонкие участки успеют высохнуть раньше, чем приготовятся толстые. Поэтому потратьте несколько лишних минут на нарезку и выкладку. Обычная бумага для выпечки иногда слишком крепко удерживает расплавленный сыр. Выбирайте пергамент с силиконовым покрытием и отделяйте основу до добавления начинки. Если небольшой разрыв всё же появился, соедините края внахлёст и поверните повреждённый участок вниз при завершающем обороте.

Как изменить начинку Говяжий фарш можно заменить смесью говядины и свинины в том же количестве. Порядок приготовления сохранится, температура готового фарша также должна достигнуть 71 °C. Для более мягкого вкуса возьмите половину указанного количества паприки. Если хочется грибного аромата, замените 100 г фарша на 150 г мелко нарезанных шампиньонов. Обжарьте грибы отдельно до испарения жидкости, затем смешайте с готовым мясом. Добавлять сырые грибы прямо в рулет не стоит: при запекании они выделят воду и размочат начинку.

С чем подать Положите к двум горячим кускам ложку сметаны с укропом. Соус лучше оставить рядом, чтобы румяная поверхность не размокала заранее. Картофель и мясо уже составляют полноценную порцию, поэтому дополнительный гарнир не обязателен. Для свежести подойдут нарезанные огурцы, помидоры или тонко нашинкованная капуста с лимонным соком. Если подаёте рулет на общем блюде, нарежьте его перед тем, как садиться за стол: тёплая начинка сохранит сочность, а расплавленный сыр будет мягким. Два куска картофельного рулета со сметаной и укропом