Сосиска, булочка и пара соусов - простой рецепт хот-дога, который выручит в любой день

Хот-дог легко приготовить дома, причем для этого не понадобятся ни особые кулинарные навыки, ни редкие продукты. Достаточно мягких булочек, хороших сосисок, маринованных огурцов и любимых соусов. А дальше можно экспериментировать с начинками, пока не найдется идеальное сочетание.

Домашний вариант хорош еще и тем, что состав легко контролировать. Никаких случайных добавок - только то, что действительно нравится.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты на 4 порции

4 булочки для хот-догов

4 сосиски

2–3 маринованных огурца

1 небольшая луковица

кетчуп

горчица

майонез или сырный соус по желанию

немного растительного масла для жарки

Как приготовить хот-дог дома

Сначала займитесь луком. Нарежьте его тонкими полукольцами и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и золотистого оттенка. Если больше нравится свежий лук, его можно не жарить.

Теперь приготовьте сосиски. Их можно отварить, обжарить на сковороде или подрумянить на гриле. Последний вариант особенно подойдет тем, кто любит более насыщенный вкус и аппетитную корочку.

Булочки тоже стоит слегка прогреть. Подойдет духовка, сухая сковорода или микроволновка. Теплая булочка становится мягче и приятнее на вкус, а сам хот-дог получается аппетитнее.

Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками или полосками. Старайтесь делать кусочки примерно одинаковыми, чтобы начинка распределялась равномерно.

Осталось собрать все вместе. Аккуратно надрежьте булочку вдоль, не разделяя ее на две половинки, и нанесите немного соуса. Положите внутрь сосиску, добавьте огурцы и лук, а сверху распределите кетчуп, горчицу или другой соус по вкусу.

Готово! На приготовление уйдет около 15 минут, если все ингредиенты под рукой.

Чем дополнить начинку

Классический хот-дог легко превратить в более сытный и интересный перекус. Достаточно добавить один или два ингредиента:

тертый сыр, который слегка расплавится на горячей сосиске;

хрустящий жареный лук для выразительной текстуры;

свежие помидоры и листья салата для более легкого вкуса;

острый соус, если хочется пикантности;

корейскую морковь для пряной нотки;

бекон для более насыщенного вкуса.

Необязательно использовать все сразу. Иногда именно простое сочетание продуктов оказывается самым удачным.

Три хитрости для вкусного хот-дога

Первое - выбрать хорошие сосиски. Они во многом определяют вкус готового блюда, поэтому лучше не экономить именно на этом ингредиенте.

Второе - обратить внимание на булочки. Они должны быть мягкими, но не слишком сладкими, чтобы не перебивать вкус начинки.

И третье - поэкспериментировать с соусами. Кетчуп с горчицей придают хот-догу привычный вкус, а майонез с чесноком или сырный соус делают его более выразительным.

Домашний хот-дог можно приготовить на быстрый обед, вечерний перекус или встречу с друзьями. А если каждый выберет собственные добавки, обычные сосиски в булочке превратятся в небольшое меню на любой вкус.