15 октября 2026, 16:58

Сладкое чудо из 6 мандаринов: десерт, ради которого не придется включать духовку

Сладкое чудо из 6 мандаринов: десерт, ради которого не придется включать духовку

Мандарины хороши сами по себе, но стоит добавить немного сахара и сливочного масла, как привычные фрукты превращаются в изысканный десерт. Сочные дольки покрываются тонкой карамельной глазурью, а аромат корицы делает угощение особенно уютным. И никакой духовки!

Ингредиенты

  • мандарины - 6–8 шт.;
  • сахар - 3–4 ст. л.;
  • сливочное масло - 20–25 г;
  • сок половины мандарина или 1–2 ст. л. апельсинового либо мандаринового сока;
  • щепотка соли;
  • корица - 1/2 ч. л. (по желанию);
  • ваниль или ванильный сахар - по желанию.

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Для подачи подойдут греческий йогурт, сметана, маскарпоне или мороженое. Дополнить десерт можно орехами, шоколадной стружкой или свежей мятой.

Как приготовить мандарины в карамели

Сначала очистите мандарины от кожуры и разделите на дольки. По возможности удалите грубые белые прожилки, чтобы готовый десерт получился нежнее.

Теперь займитесь карамелью. Насыпьте сахар в сковороду и нагревайте на среднем огне, не перемешивая ложкой: достаточно время от времени осторожно покачивать сковороду. Когда сахар расплавится и приобретет красивый янтарный оттенок, добавьте щепотку соли.

Следом положите сливочное масло и быстро перемешайте массу до однородности. Влейте сок - будьте осторожны, карамель может зашипеть и начать разбрызгиваться. Если хочется более насыщенного зимнего аромата, добавьте немного корицы или ванили и прогрейте соус еще 20–30 секунд.

Выложите мандариновые дольки в сковороду и аккуратно перемешайте, чтобы карамель покрыла их со всех сторон. Достаточно 1–2 минут нагревания: фрукты должны пропитаться соусом, но сохранить форму.

Разложите десерт по креманкам и подавайте теплым. Ложка йогурта, шарик мороженого или немного маскарпоне сделают вкус более нежным, а орехи добавят приятную хрустящую нотку. Получается простой домашний десерт, который вполне способен украсить праздничный стол.

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