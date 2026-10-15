Картофельная фриттата пропечётся ровно: тонко режу клубни и довожу под крышкой

Фриттата с картофелем получается сытной, но не тяжёлой: снизу - лёгкая румяная корочка, внутри - мягкие ломтики и нежная яичная основа. Главная проблема такого блюда - сырой картофель под уже готовым омлетом.

Поэтому клубни сначала нарезаем тонкими пластинами и доводим почти до мягкости под крышкой. Затем добавляем яйца и ненадолго переставляем ту же сковороду в духовку. Получается удобный завтрак выходного дня или спокойный ужин без отдельного гарнира.

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Время: 45 минут

Порции: 4

Посуда: жаропрочная сковорода диаметром 26 см с крышкой

Ингредиенты

картофель - 450 г после очистки;

лук-порей - 180 г, белая и светло-зелёная части;

яйца категории C1 - 8 шт.;

молоко - 80 мл;

полутвёрдый сыр, например гауда, - 100 г;

растительное масло - 1½ ст. л.;

сливочное масло - 10 г;

соль - ¾ ч. л., около 4 г;

свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.;

молотый мускатный орех - 1 маленькая щепотка;

укроп - 10 г.

Подойдёт картофель для варки или универсальный. Слишком рассыпчатые клубни легче ломаются при перемешивании. Если ручка сковороды не рассчитана на духовку, после третьего шага переложите овощи в смазанную форму диаметром около 24 см.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте картофель и порей

Разогрейте духовку до 190 °C в режиме «верх-низ». Картофель вымойте, очистите и нарежьте пластинами толщиной 3–4 мм. Удобнее работать острым ножом или мандолиной с защитным держателем: одинаковые ломтики приготовятся одновременно.

У порея срежьте корешки и тёмно-зелёную грубую часть. Разрежьте стебель вдоль, раздвиньте слои и тщательно промойте песок под прохладной водой. Обсушите и нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной тёрке, укроп мелко порубите.

2. Размягчите картофель под крышкой

Поставьте жаропрочную сковороду диаметром 26 см на средний огонь. Добавьте растительное и сливочное масло. Выложите картофель, посыпьте ½ ч. л. соли и перемешайте, чтобы ломтики покрылись тонким слоем жира.

Готовьте 5 минут без крышки, осторожно переворачивая лопаткой. Затем влейте 2 ст. л. воды, сразу накройте и уменьшите огонь. Готовьте ещё 8–10 минут, один раз перемешав. Картофель должен почти размягчиться: кончик ножа входит с небольшим сопротивлением, но пластины сохраняют форму.

3. Добавьте лук-порей

Снимите крышку. Если на дне осталась вода, дайте ей полностью испариться. Добавьте порей и готовьте 4–5 минут на среднем огне, аккуратно перемешивая. Он должен осесть и стать мягким, но не потемнеть.

Распределите овощи ровным слоем. Проведите лопаткой по дну: свободной жидкости быть не должно, иначе яичная основа получится водянистой. Убавьте огонь до слабого.

4. Смешайте яичную основу

Разбейте яйца в большую миску. Добавьте молоко, оставшуюся ¼ ч. л. соли, чёрный перец и мускатный орех. Размешайте венчиком только до однородности - пышную пену взбивать не нужно.

Отложите примерно треть сыра для верха. Остальной сыр и половину укропа вмешайте в яйца. Сразу переходите к следующему шагу: сырую яичную смесь не оставляйте надолго при комнатной температуре.

5. Доведите края на плите и переставьте в духовку

Влейте яичную смесь в сковороду, стараясь распределить её между ломтиками картофеля. Один раз осторожно проведите лопаткой от края к центру, затем больше не перемешивайте. Посыпьте отложенным сыром.

Готовьте на слабом огне 3–4 минуты, пока по краю не появится схватившийся ободок шириной около 1 см, а середина останется жидкой. Переставьте сковороду на средний уровень духовки на 9–12 минут.

Фриттата готова, когда центр больше не блестит и лишь слегка пружинит при нажатии. Для точной проверки вставьте пищевой термометр в самую толстую часть: температура должна быть не ниже 71 °C. Не держите блюдо до сухой твёрдой середины - она ещё немного уплотнится во время отдыха.

6. Дайте фриттате отдохнуть

Поставьте горячую сковороду на жаростойкую подставку и оставьте на 5 минут. Осторожно проведите силиконовой лопаткой вдоль края, посыпьте оставшимся укропом и нарежьте фриттату на четыре части.

Подавайте тёплой с зелёным салатом, свежим огурцом или ложкой густого йогурта. Кусок должен держать форму, но оставаться нежным внутри, а картофель - легко разрезаться вилкой.

Что важно

Не кладите сырой картофель прямо в яйца: омлет схватится раньше, чем ломтики успеют размягчиться.

Перед добавлением яиц полностью выпарите воду. Свободная жидкость мешает ровной текстуре и подрумяниванию.

Учитывайте аллергены: в рецепте есть яйца и молочные продукты. Молоко можно заменить несладким растительным напитком, а сыр - подходящим растительным аналогом, но вкус и плотность изменятся.

Готовую фриттату уберите в неглубокий контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней; разогревайте только нужную порцию до горячего центра.

Тонкая нарезка и короткое приготовление под крышкой решают главную проблему картофельной фриттаты: овощи успевают стать мягкими, а яйца остаются нежными, без сухой резиновой корочки.