Картофельная фриттата пропечётся ровно: тонко режу клубни и довожу под крышкой

Фриттата с картофелем получается сытной, но не тяжёлой: снизу - лёгкая румяная корочка, внутри - мягкие ломтики и нежная яичная основа. Главная проблема такого блюда - сырой картофель под уже готовым омлетом.
Поэтому клубни сначала нарезаем тонкими пластинами и доводим почти до мягкости под крышкой. Затем добавляем яйца и ненадолго переставляем ту же сковороду в духовку. Получается удобный завтрак выходного дня или спокойный ужин без отдельного гарнира.
Время: 45 минут
Порции: 4
Посуда: жаропрочная сковорода диаметром 26 см с крышкой
Ингредиенты
- картофель - 450 г после очистки;
- лук-порей - 180 г, белая и светло-зелёная части;
- яйца категории C1 - 8 шт.;
- молоко - 80 мл;
- полутвёрдый сыр, например гауда, - 100 г;
- растительное масло - 1½ ст. л.;
- сливочное масло - 10 г;
- соль - ¾ ч. л., около 4 г;
- свежемолотый чёрный перец - ¼ ч. л.;
- молотый мускатный орех - 1 маленькая щепотка;
- укроп - 10 г.
Подойдёт картофель для варки или универсальный. Слишком рассыпчатые клубни легче ломаются при перемешивании. Если ручка сковороды не рассчитана на духовку, после третьего шага переложите овощи в смазанную форму диаметром около 24 см.
Приготовление пошагово с фото
1. Подготовьте картофель и порей
Разогрейте духовку до 190 °C в режиме «верх-низ». Картофель вымойте, очистите и нарежьте пластинами толщиной 3–4 мм. Удобнее работать острым ножом или мандолиной с защитным держателем: одинаковые ломтики приготовятся одновременно.
У порея срежьте корешки и тёмно-зелёную грубую часть. Разрежьте стебель вдоль, раздвиньте слои и тщательно промойте песок под прохладной водой. Обсушите и нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на крупной тёрке, укроп мелко порубите.
2. Размягчите картофель под крышкой
Поставьте жаропрочную сковороду диаметром 26 см на средний огонь. Добавьте растительное и сливочное масло. Выложите картофель, посыпьте ½ ч. л. соли и перемешайте, чтобы ломтики покрылись тонким слоем жира.
Готовьте 5 минут без крышки, осторожно переворачивая лопаткой. Затем влейте 2 ст. л. воды, сразу накройте и уменьшите огонь. Готовьте ещё 8–10 минут, один раз перемешав. Картофель должен почти размягчиться: кончик ножа входит с небольшим сопротивлением, но пластины сохраняют форму.
3. Добавьте лук-порей
Снимите крышку. Если на дне осталась вода, дайте ей полностью испариться. Добавьте порей и готовьте 4–5 минут на среднем огне, аккуратно перемешивая. Он должен осесть и стать мягким, но не потемнеть.
Распределите овощи ровным слоем. Проведите лопаткой по дну: свободной жидкости быть не должно, иначе яичная основа получится водянистой. Убавьте огонь до слабого.
4. Смешайте яичную основу
Разбейте яйца в большую миску. Добавьте молоко, оставшуюся ¼ ч. л. соли, чёрный перец и мускатный орех. Размешайте венчиком только до однородности - пышную пену взбивать не нужно.
Отложите примерно треть сыра для верха. Остальной сыр и половину укропа вмешайте в яйца. Сразу переходите к следующему шагу: сырую яичную смесь не оставляйте надолго при комнатной температуре.
5. Доведите края на плите и переставьте в духовку
Влейте яичную смесь в сковороду, стараясь распределить её между ломтиками картофеля. Один раз осторожно проведите лопаткой от края к центру, затем больше не перемешивайте. Посыпьте отложенным сыром.
Готовьте на слабом огне 3–4 минуты, пока по краю не появится схватившийся ободок шириной около 1 см, а середина останется жидкой. Переставьте сковороду на средний уровень духовки на 9–12 минут.
Фриттата готова, когда центр больше не блестит и лишь слегка пружинит при нажатии. Для точной проверки вставьте пищевой термометр в самую толстую часть: температура должна быть не ниже 71 °C. Не держите блюдо до сухой твёрдой середины - она ещё немного уплотнится во время отдыха.
6. Дайте фриттате отдохнуть
Поставьте горячую сковороду на жаростойкую подставку и оставьте на 5 минут. Осторожно проведите силиконовой лопаткой вдоль края, посыпьте оставшимся укропом и нарежьте фриттату на четыре части.
Подавайте тёплой с зелёным салатом, свежим огурцом или ложкой густого йогурта. Кусок должен держать форму, но оставаться нежным внутри, а картофель - легко разрезаться вилкой.
Что важно
- Не кладите сырой картофель прямо в яйца: омлет схватится раньше, чем ломтики успеют размягчиться.
- Перед добавлением яиц полностью выпарите воду. Свободная жидкость мешает ровной текстуре и подрумяниванию.
- Учитывайте аллергены: в рецепте есть яйца и молочные продукты. Молоко можно заменить несладким растительным напитком, а сыр - подходящим растительным аналогом, но вкус и плотность изменятся.
- Готовую фриттату уберите в неглубокий контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через 2 часа. Храните при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней; разогревайте только нужную порцию до горячего центра.
Тонкая нарезка и короткое приготовление под крышкой решают главную проблему картофельной фриттаты: овощи успевают стать мягкими, а яйца остаются нежными, без сухой резиновой корочки.