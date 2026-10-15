Готовим лимонное печенье с трещинками и мягкой серединой

Белая сахарная пудра расходится на печенье неровными трещинками, сквозь которые видна светлая лимонная корочка. Под ней остаётся мягкая, мелкопористая середина. Свежая цедра даёт выпечке выраженный аромат, а небольшая порция сока добавляет кислинку, которая чувствуется даже через сладкую обсыпку.

Из этого количества теста получится двадцать небольших печений. Скалка и формочки не понадобятся: охлаждённое тесто достаточно разделить на порции и скатать в шарики. Больше всего времени займёт ожидание, пока масло размягчится, а готовое тесто постоит в холодильнике. Саму выпечку удобнее готовить двумя партиями, чтобы печенья свободно поднялись и не соединились краями.

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Лимонное печенье с белой сахарной корочкой и мягкой серединой

Полное время: около 3 часов, включая размягчение масла, охлаждение теста и выпечку двумя партиями Активное время: около 35 минут Выход: 20 печений диаметром примерно 5 см Порции: 10, по 2 штуки Сложность: несложно Посуда: кухонные весы, большая миска для теста, миска для сухой смеси, ручной миксер, венчик, силиконовая лопатка, мелкая тёрка, сито, мерная ёмкость, две небольшие миски для обсыпки, два противня около 40 × 30 см, пергамент, решётка

Ингредиенты

Масло, яйцо и сахар Сливочное масло жирностью 82,5%: 100 г.

Сахар: 110 г.

Яйцо: 1 среднее, 50 г без скорлупы. Нарежьте масло кубиками и оставьте при комнатной температуре примерно на 30 минут. Оно должно легко продавливаться ложкой, сохраняя форму. В прохладной кухне потребуется больше времени. Жидкое растопленное масло для этого способа замеса не подходит. Яйцо достаньте одновременно с маслом. Если оно крупное, слегка разболтайте его вилкой и отвесьте 50 г: лишняя жидкость заметно меняет консистенцию небольшой порции теста. Сто граммов сливочного масла, сахар и одно яйцо для основы теста

Сухие ингредиенты Пшеничная мука высшего сорта: 270 г.

Разрыхлитель: 6 г.

Мелкая соль: 1 г, небольшая щепотка. Муку лучше взвесить: стакан с горкой может добавить к тесту несколько лишних ложек, и печенье получится плотнее. Отдельная мука для формовки не нужна, с охлаждённым тестом работают на чистой поверхности. Проверьте срок годности разрыхлителя и держите его сухим до замеса. Равномерно распределённый в муке разрыхлитель поможет шарикам подняться; сахарное покрытие при этом разойдётся на отдельные участки. Мука, разрыхлитель и соль, отмеренные для одной партии печенья

Лимон и сахарная обсыпка Лимон: 1 крупный, около 180 г. Понадобятся 40 мл сока и 3-4 г мелко натёртой цедры.

Сахар для обваливания: 30 г.

Сахарная пудра: 70 г. Выбирайте лимон с неповреждённой ароматной кожурой. Количество сока измеряйте отдельно: даже плоды одного размера бывают разной сочности. В тесто идут только указанные 40 мл, остаток можно использовать для другого блюда или напитка. Сахар и пудру насыпают в разные миски. Сначала заготовки покрывают тонким слоем сахара, затем щедро обваливают в пудре. Часть обсыпки останется в посуде, её не нужно целиком переносить на печенье. Пудру с заметными комочками заранее просейте. Свежий лимон, обычный сахар и сахарная пудра для обсыпки

Как приготовить

1. Подготовьте лимон и смешайте сухие ингредиенты Вымойте лимон под проточной водой, потрите чистой щёткой и вытрите насухо. Мелкой тёркой снимите тонкий жёлтый слой кожуры. Как только на участке появится белая поверхность, поверните плод: белая часть даёт ненужную горечь. Выжмите сок, процедите от косточек и мякоти, отмерьте 40 мл. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль, проходясь венчиком по всей миске. Поставьте оба подготовленных компонента рядом с местом замеса. Для теста снимают тонкую лимонную цедру и отмеряют 40 мл сока

2. Взбейте мягкое масло с сахаром и цедрой Положите в большую миску размягчённое масло, 110 г сахара и всю подготовленную цедру. Сначала перемешайте на низкой скорости миксера, затем взбивайте около 2 минут на средней. Масса посветлеет и станет более пышной. Один раз остановите миксер и соберите лопаткой масло со стенок, чтобы в тесте не осталось плотных кусочков. Крупинки сахара могут быть заметны и после взбивания: ждать, пока они полностью растворятся, не требуется. Размягчённое масло взбивают с сахаром и мелко натёртой цедрой

3. Добавьте яйцо и лимонный сок Введите 50 г яйца и взбивайте ещё около минуты, пока оно не соединится с маслом. Влейте лимонный сок двумя порциями, каждый раз коротко перемешивая на низкой скорости. Миксер держите глубже в миске, чтобы сок не разбрызгивался. После добавления кислого сока масса может выглядеть слегка неоднородной, с мелкими крупинками. На этом этапе это допустимо. Продолжительное взбивание не требуется: дальше мука свяжет компоненты в общее тесто. Масляную основу соединяют с яйцом и лимонным соком

4. Замесите тесто и уберите в холодильник Всыпьте сухую смесь в два приёма и вмешайте её лопаткой. Собирайте массу со дна, пока не исчезнут сухие участки. Получится мягкое, немного липкое тесто, которое держится общей массой. Долго месить его руками или добиваться сухой поверхности не нужно. Слегка разровняйте тесто в миске, накройте и поставьте в холодильник на 1 час. Масло охладится, и порции будет легче скатывать. Если на кухне жарко и тесто после часа всё ещё размазывается по ладоням, дайте ему постоять в холоде ещё 20-30 минут. Мягкое лимонное тесто накрывают и охлаждают в течение часа

5. Разделите тесто на двадцать порций Разогрейте духовку до 180 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева без конвекции. Застелите два противня пергаментом. Тесто разделите на 20 частей, примерно по 29 г, и скатайте первую половину в круглые шарики диаметром около 3,5 см. Десять оставшихся порций верните в холодильник до второй партии. Работайте быстро, без подпыла мукой и смазывания рук маслом. Если тесто начало липнуть, на несколько минут охладите его снова: тёплые заготовки хуже сохраняют форму. Охлаждённое тесто скатывают в одинаковые шарики примерно по 29 г

6. Обваляйте шарики в сахаре и пудре Каждый шарик прокатайте в обычном сахаре, затем перенесите в миску с пудрой. Обсыпьте со всех сторон, чтобы жёлтая поверхность почти полностью скрылась под белым слоем. Не стряхивайте пудру и не разминайте заготовку после обваливания. Разложите на первом противне десять шариков, оставляя между ними не меньше 4 см. Приплющивать их не нужно: в духовке они сами расширятся. Обсыпанную партию сразу отправляйте выпекаться, чтобы пудра не успела сильно отсыреть. Шарики щедро покрывают сахарной пудрой и оставляют между ними свободное место

7. Испеките и остудите печенье Поставьте противень на средний уровень духовки и выпекайте 12-15 минут. К концу этого времени появятся трещинки, края станут устойчивыми, а низ слегка подрумянится. Верх останется светлым, середина будет мягкой, но без блестящих сырых участков. Не ждите коричневой корочки по всей поверхности, иначе печенье пересохнет. Оставьте печенье на противне на 5 минут, затем перенесите широкой лопаткой на решётку и остудите ещё 15-20 минут. Таким же образом обваляйте и испеките вторую партию на втором, холодном противне. После остывания печенье станет прочнее, при этом серединка сохранит мягкость. Готовое лимонное печенье остаётся светлым и покрывается неровными трещинками

Как сохранить трещинки и мягкую середину Ориентируйтесь на состояние теста после охлаждения. Оно должно скатываться и удерживать округлую форму, допускается лёгкая липкость. Дополнительная горсть муки сделает работу удобнее, но изменит соотношение продуктов и уплотнит выпечку. Сначала проверьте, успело ли тесто как следует остыть. Белый рисунок зависит от обсыпки и нагрева. Тонкий слой пудры быстро увлажняется и почти исчезает, поэтому заготовки нужно покрыть ею щедро. Духовку разогревайте заранее: при слабом начальном нагреве шарики успевают расплыться ещё до того, как закрепится поверхность. Начинайте проверять первую партию через 12 минут. Если духовка заметно сильнее печёт с одной стороны, ближе к концу выпечки осторожно разверните противень. Окончательную мягкость оценивайте после остывания: горячее печенье слишком хрупкое, и по нему легко ошибиться со временем.

С чем подать Подавайте печенье чуть тёплым или полностью остывшим, с чёрным чаем, кофе с молоком или стаканом молока. Дополнительная глазурь ему не нужна: сахарная пудра уже даёт достаточно сладости и подчёркивает лимонный вкус. Если берёте выпечку с собой, дождитесь полного остывания и сложите её в невысокую коробку. Между слоями проложите пергамент, тогда белая обсыпка меньше осыплется при переноске. Лимонное печенье к чаю, с мягкой серединой и тонкой сахарной корочкой