23 грамма соли на килограмм: квасим капусту в банке

В этом рецепте капуста бродит в собственном соку, без уксуса и сахара. Соль отмеряем по весу подготовленных листьев, за уровнем рассола следим с первого дня. Ниже подробно разбираем, какую банку взять, что делать при нехватке сока и как определить момент, когда заготовку пора переносить в холодильник.

Квашеная капуста со свежей морковью, луком и подсолнечным маслом

Капуста

Белокочанная капуста: 1 кг после удаления наружных листьев и кочерыжки.

Выбирайте плотный сочный кочан среднепозднего или позднего сорта. Покупайте с запасом по весу: килограмм здесь означает уже подготовленную капусту. Тонкие вялые листья дадут меньше сока, а рыхлый молодой кочан не лучший выбор для долгого брожения. Небольшой чистый внутренний лист можно оставить целым, он пригодится под грузом и входит в общий килограмм.