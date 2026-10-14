14 октября 2026, 09:35

Тыква - не только для супа: румяные оладьи с сыром за 30 минут

Тыква - не только для супа: румяные оладьи с сыром за 30 минут

Когда кусок тыквы снова оказывается на кухне, выбор обычно знакомый: суп, каша или пирог. Но к завтраку или лёгкому ужину хочется чего-нибудь другого - например, небольших несладких оладий со сметанным соусом.

В рецепте, который Budget Bytes опубликовал 7 октября, тыквенное пюре соединяют с пармезаном, луком и зеленью. Полчаса достаточно, если пюре уже готово. Запекание свежей тыквы в это время не входит.

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Что понадобится

Примерно на 12–14 небольших оладий:

  • 250 г тыквенного пюре без сахара;
  • 1 крупное яйцо;
  • 115 г пшеничной муки;
  • 25 г мелко натёртого пармезана;
  • 75 г очень мелко нарезанного лука;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ½ ч. л. сухого чеснока;
  • ½ ч. л. дижонской горчицы;
  • 2 ст. л. рубленой петрушки;
  • ¼ ч. л. сушёных трав;
  • соль и чёрный перец;
  • около 80 мл растительного масла для жарки.

Как приготовить

  1. Замесите тесто. Соедините пюре с яйцом, добавьте остальные ингредиенты, кроме масла. Перемешайте до объединения. Масса должна держаться на ложке; если растекается, подсыпайте муку по столовой ложке.
  2. Пожарьте небольшими порциями. Разогрейте масло на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой и слегка приплющивайте. Жарьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности середины. Если поверхность темнеет слишком быстро, уменьшите нагрев.
  3. Подавайте горячими. Переложите оладьи на бумажное полотенце, затем на тарелку. Не заполняйте сковороду слишком плотно: оставляйте место для переворачивания.

Если пюре готовите сами

Удалите семена, запеките половинки тыквы срезом вниз при температуре около 200 °C до полной мягкости. Мякоть измельчите и остудите. Слишком влажное пюре предварительно отцедите. Для теста отмеряйте именно 250 г готового пюре.

Удобно запечь тыкву заранее: тогда на следующий день останется только замесить тесто и разогреть сковороду.

Чем заменить сыр и приправы

Для домашней адаптации вместо пармезана можно взять другой выдержанный твёрдый сыр. Вкус изменится, поэтому соль добавляйте с учётом солёности сыра. Вместо американской смеси приправ используйте щепотку тимьяна и розмарина.

К оладьям предлагаем простой соус: смешайте 150 г сметаны, небольшой измельчённый зубчик чеснока, столовую ложку петрушки и немного лимонного сока. Посолите по вкусу. Это отдельная адаптация соуса, а не точное воспроизведение пропорций оригинала.

Поставьте соус рядом с тарелкой, чтобы каждый добавлял его сам: так корочка дольше сохранит приятную текстуру.

 

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