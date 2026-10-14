Сочная курица и много подливки: готовим домашний паприкаш

Для этой домашней версии возьмём филе бедра без кожи и костей. Оно остаётся сочным после тушения, его удобно нарезать и разложить по тарелкам. Сметану введём в конце, предварительно смешав с горячей подливкой: так её проще равномерно распределить и сохранить соус гладким. Всё приготовление займёт около часа с небольшим.

Куриный паприкаш с красным перцем в густом сметанном соусе

Курица и всё для обжаривания

Филе куриного бедра без кожи и костей: 800 г.

Растительное масло без выраженного запаха: 30 мл.

Соль: 6 г, затем по вкусу.

Чёрный молотый перец: около ¼ ч. л., 0,5 г.

У филе бедра удалите остатки хрящей и крупные кусочки жира. Совсем мелко резать мясо не нужно: кусочки размером 3-4 см останутся заметными в соусе и не потеряют сочность за время тушения.

Масло разделим между двумя партиями курицы. Соли вначале используем половину, остальное добавим в соус. Если томаты уже солёные, окончательно доведите вкус в конце, прежде чем добавить всю оставшуюся соль.