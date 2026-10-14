Сочная курица и много подливки: готовим домашний паприкаш

Кусочки курицы в паприкаше покрыты густым соусом из сладкой паприки, овощей и сметаны. Лук и красный перец становятся мягкими, томаты добавляют лёгкую кислинку, а подливки получается достаточно, чтобы полить ею рис или картофельное пюре. Курицу сначала слегка подрумянивают, поэтому её вкус хорошо чувствуется даже в насыщенном соусе.
Для этой домашней версии возьмём филе бедра без кожи и костей. Оно остаётся сочным после тушения, его удобно нарезать и разложить по тарелкам. Сметану введём в конце, предварительно смешав с горячей подливкой: так её проще равномерно распределить и сохранить соус гладким. Всё приготовление займёт около часа с небольшим.
Ингредиенты
Курица и всё для обжаривания
- Филе куриного бедра без кожи и костей: 800 г.
- Растительное масло без выраженного запаха: 30 мл.
- Соль: 6 г, затем по вкусу.
- Чёрный молотый перец: около ¼ ч. л., 0,5 г.
У филе бедра удалите остатки хрящей и крупные кусочки жира. Совсем мелко резать мясо не нужно: кусочки размером 3-4 см останутся заметными в соусе и не потеряют сочность за время тушения.
Масло разделим между двумя партиями курицы. Соли вначале используем половину, остальное добавим в соус. Если томаты уже солёные, окончательно доведите вкус в конце, прежде чем добавить всю оставшуюся соль.
Понадобится один крупный сладкий перец или два небольших. Нарежьте его короткими полосками: они хорошо размягчатся, но сохранят форму. Томаты удобнее взять уже измельчённые, без кожицы и дополнительных приправ. Паприка здесь нужна сладкая, без остроты и копчёного аромата. Перед покупкой проверьте надпись на упаковке. Порошок прогреем совсем недолго и сразу добавим влажные ингредиенты, чтобы он не пригорел. Небольшое количество муки помогает соусу загустеть. Её сначала размешивают со сметаной, чтобы в готовом блюде не осталось комочков. Сметану достаньте из холодильника, когда начнёте тушить курицу. Вода нужна для тушения и входит в общий объём соуса. Для соединения со сметаной позже возьмём немного уже готовой горячей подливки из сотейника. Дополнительную воду на этом этапе не добавляем. Обсушите филе бумажными полотенцами и нарежьте кусочками размером 3-4 см. Сложите в миску, добавьте 3 г соли и чёрный перец, перемешайте. Обсушенная поверхность быстрее подрумянится. Лук нарежьте небольшими кубиками, сладкий перец полосками длиной около 3 см и шириной 1 см, чеснок мелко порубите. Для овощей используйте чистую доску. Сразу отмерьте паприку и томаты, чтобы они были под рукой у плиты. Разогрейте в сотейнике 15 мл масла на умеренно сильном огне. Выложите половину курицы одним слоем. Дайте ей полежать около 2 минут, затем переверните и готовьте ещё 2-3 минуты, пока на части кусочков не появятся золотистые участки. Переложите курицу в миску. Добавьте оставшиеся 15 мл масла и таким же образом обжарьте вторую половину. Полностью готовить мясо сейчас не нужно: оно дойдёт при тушении. Поджаристый слой на дне сотейника оставьте, он растворится в овощном соусе. Уменьшите нагрев до среднего и выложите в тот же сотейник лук. Готовьте 4-5 минут, помешивая и собирая лопаткой поджаристые следы со дна. Лук должен стать полупрозрачным, с лёгким золотистым оттенком. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 5 минут. Полоски немного размягчатся, сохранив цвет и форму. Если дно начинает слишком быстро темнеть, влейте 1-2 ст. л. воды из отмеренных 250 мл и уменьшите огонь. Снимите сотейник с конфорки. Добавьте чеснок и молотую паприку, перемешивайте примерно 20 секунд, чтобы порошок соединился с маслом и овощами. Сразу положите томаты и влейте оставшуюся отмеренную горячую воду. Верните сотейник на плиту и размешайте соус до дна. При слабом кипении подержите его 2-3 минуты. Он получится красным, пока ещё довольно жидким, с заметными полосками перца. Верните в сотейник курицу вместе с выделившимся соком. Перемешайте, доведите до слабого кипения и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне 20-25 минут, за это время один-два раза осторожно перемешайте. Кусочки должны стать мягкими, а температура в центре самого крупного достигнуть 74 °C. Если мясо ещё не готово, продолжите тушение под крышкой. Соус должен слегка побулькивать, без бурного кипения. В небольшой миске разотрите сметану с мукой венчиком или вилкой. Сначала масса будет густой, поэтому проверьте, не остались ли сухие комочки по краям и на дне. Наберите из сотейника около 150 мл горячей подливки, стараясь оставить кусочки курицы внутри. Влейте её в сметану за три приёма, каждый раз тщательно перемешивая. Получится тёплая однородная заправка светло-оранжевого цвета. Убавьте огонь до минимального. Влейте сметанную заправку в сотейник, одновременно перемешивая. Прогревайте около 5 минут при едва заметном кипении, проводя лопаткой по дну: соус станет гуще и приобретёт тёплый оранжевый оттенок. Попробуйте подливку и добавьте оставшуюся соль по вкусу. Если она слишком густая, вмешайте 1-2 ст. л. горячей воды. Снимите с огня и при желании посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Сметану удобнее вводить, когда курица уже полностью приготовилась и ей не нужно долго тушиться. Предварительное смешивание с подливкой выравнивает температуру, а короткий прогрев на слабом огне помогает сохранить ровную консистенцию. После добавления сметаны не увеличивайте нагрев, даже если хочется быстрее загустить соус. Он уплотняется постепенно. Для исправления слишком жидкой подливки лучше подержать сотейник ещё несколько минут без крышки при очень слабом кипении, продолжая помешивать. Если любите небольшую остроту, замените 1 г сладкой паприки таким же количеством острой. Начните с этой порции, чтобы перец не заглушил сметану и вкус курицы. Копчёная паприка заметно изменит аромат, для первого приготовления лучше оставить указанную сладкую. Консервированные томаты можно заменить 200 г спелых свежих без кожицы, мелко нарезав мякоть вместе с соком. Слишком водянистые помидоры предварительно прогрейте с овощами несколько минут, прежде чем вливать воду. Выложите на тарелку отварной рис, а рядом несколько кусочков курицы и щедрую ложку соуса. Рис останется рассыпчатым, если смешивать его с подливкой уже во время еды. Подойдут также широкая яичная лапша, картофельное пюре или отварной картофель. К насыщенному паприкашу достаточно простого салата из огурцов или зелёных листьев с небольшой кислой заправкой. Если гарнир готовить не хочется, подайте свежий хлеб, которым удобно собрать оставшийся соус. Разделите оставшийся паприкаш на порции, переложите в неглубокие контейнеры и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней. Гарнир держите отдельно. Разогревайте нужную порцию в небольшом сотейнике под крышкой, добавив 1-2 ст. л. воды. Помешивайте и прогрейте курицу по всей толщине до 74 °C. Соус после холодильника становится плотнее, поэтому немного жидкости поможет вернуть ему прежнюю консистенцию. Паприкаш можно поставить на стол прямо в сотейнике, если под ним есть жаростойкая подставка. Разложите гарнир по тарелкам заранее, затем добавьте курицу и полейте каждую порцию горячим соусом. Так блюдо не успеет остыть, пока все собираются к ужину. Для первого раза сохраните умеренное количество специй и уделите внимание двум этапам: короткому прогреванию паприки и аккуратному введению сметаны. Тогда в подливке будут чувствоваться и сладкий перец, и томаты, и курица, а соус получится густым и ровным.
Овощи и паприка
Для сметанного соуса и подачи
Как приготовить
1. Нарежьте курицу и овощи
2. Подрумяньте мясо двумя партиями
3. Размягчите лук и сладкий перец
4. Добавьте паприку и томаты
5. Потушите курицу до мягкости
6. Подготовьте сметанную заправку
7. Соедините соус и доведите вкус
Как сохранить соус гладким
Как изменить вкус
С чем подать
Как хранить и разогревать
Понадобится один крупный сладкий перец или два небольших. Нарежьте его короткими полосками: они хорошо размягчатся, но сохранят форму. Томаты удобнее взять уже измельчённые, без кожицы и дополнительных приправ.
Паприка здесь нужна сладкая, без остроты и копчёного аромата. Перед покупкой проверьте надпись на упаковке. Порошок прогреем совсем недолго и сразу добавим влажные ингредиенты, чтобы он не пригорел.
Небольшое количество муки помогает соусу загустеть. Её сначала размешивают со сметаной, чтобы в готовом блюде не осталось комочков. Сметану достаньте из холодильника, когда начнёте тушить курицу.
Вода нужна для тушения и входит в общий объём соуса. Для соединения со сметаной позже возьмём немного уже готовой горячей подливки из сотейника. Дополнительную воду на этом этапе не добавляем.
Обсушите филе бумажными полотенцами и нарежьте кусочками размером 3-4 см. Сложите в миску, добавьте 3 г соли и чёрный перец, перемешайте. Обсушенная поверхность быстрее подрумянится.
Лук нарежьте небольшими кубиками, сладкий перец полосками длиной около 3 см и шириной 1 см, чеснок мелко порубите. Для овощей используйте чистую доску. Сразу отмерьте паприку и томаты, чтобы они были под рукой у плиты.
Разогрейте в сотейнике 15 мл масла на умеренно сильном огне. Выложите половину курицы одним слоем. Дайте ей полежать около 2 минут, затем переверните и готовьте ещё 2-3 минуты, пока на части кусочков не появятся золотистые участки.
Переложите курицу в миску. Добавьте оставшиеся 15 мл масла и таким же образом обжарьте вторую половину. Полностью готовить мясо сейчас не нужно: оно дойдёт при тушении. Поджаристый слой на дне сотейника оставьте, он растворится в овощном соусе.
Уменьшите нагрев до среднего и выложите в тот же сотейник лук. Готовьте 4-5 минут, помешивая и собирая лопаткой поджаристые следы со дна. Лук должен стать полупрозрачным, с лёгким золотистым оттенком.
Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 5 минут. Полоски немного размягчатся, сохранив цвет и форму. Если дно начинает слишком быстро темнеть, влейте 1-2 ст. л. воды из отмеренных 250 мл и уменьшите огонь.
Снимите сотейник с конфорки. Добавьте чеснок и молотую паприку, перемешивайте примерно 20 секунд, чтобы порошок соединился с маслом и овощами. Сразу положите томаты и влейте оставшуюся отмеренную горячую воду.
Верните сотейник на плиту и размешайте соус до дна. При слабом кипении подержите его 2-3 минуты. Он получится красным, пока ещё довольно жидким, с заметными полосками перца.
Верните в сотейник курицу вместе с выделившимся соком. Перемешайте, доведите до слабого кипения и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне 20-25 минут, за это время один-два раза осторожно перемешайте.
Кусочки должны стать мягкими, а температура в центре самого крупного достигнуть 74 °C. Если мясо ещё не готово, продолжите тушение под крышкой. Соус должен слегка побулькивать, без бурного кипения.
В небольшой миске разотрите сметану с мукой венчиком или вилкой. Сначала масса будет густой, поэтому проверьте, не остались ли сухие комочки по краям и на дне.
Наберите из сотейника около 150 мл горячей подливки, стараясь оставить кусочки курицы внутри. Влейте её в сметану за три приёма, каждый раз тщательно перемешивая. Получится тёплая однородная заправка светло-оранжевого цвета.
Убавьте огонь до минимального. Влейте сметанную заправку в сотейник, одновременно перемешивая. Прогревайте около 5 минут при едва заметном кипении, проводя лопаткой по дну: соус станет гуще и приобретёт тёплый оранжевый оттенок.
Попробуйте подливку и добавьте оставшуюся соль по вкусу. Если она слишком густая, вмешайте 1-2 ст. л. горячей воды. Снимите с огня и при желании посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Сметану удобнее вводить, когда курица уже полностью приготовилась и ей не нужно долго тушиться. Предварительное смешивание с подливкой выравнивает температуру, а короткий прогрев на слабом огне помогает сохранить ровную консистенцию. После добавления сметаны не увеличивайте нагрев, даже если хочется быстрее загустить соус. Он уплотняется постепенно. Для исправления слишком жидкой подливки лучше подержать сотейник ещё несколько минут без крышки при очень слабом кипении, продолжая помешивать. Если любите небольшую остроту, замените 1 г сладкой паприки таким же количеством острой. Начните с этой порции, чтобы перец не заглушил сметану и вкус курицы. Копчёная паприка заметно изменит аромат, для первого приготовления лучше оставить указанную сладкую. Консервированные томаты можно заменить 200 г спелых свежих без кожицы, мелко нарезав мякоть вместе с соком. Слишком водянистые помидоры предварительно прогрейте с овощами несколько минут, прежде чем вливать воду. Выложите на тарелку отварной рис, а рядом несколько кусочков курицы и щедрую ложку соуса. Рис останется рассыпчатым, если смешивать его с подливкой уже во время еды. Подойдут также широкая яичная лапша, картофельное пюре или отварной картофель. К насыщенному паприкашу достаточно простого салата из огурцов или зелёных листьев с небольшой кислой заправкой. Если гарнир готовить не хочется, подайте свежий хлеб, которым удобно собрать оставшийся соус. Разделите оставшийся паприкаш на порции, переложите в неглубокие контейнеры и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней. Гарнир держите отдельно. Разогревайте нужную порцию в небольшом сотейнике под крышкой, добавив 1-2 ст. л. воды. Помешивайте и прогрейте курицу по всей толщине до 74 °C. Соус после холодильника становится плотнее, поэтому немного жидкости поможет вернуть ему прежнюю консистенцию. Паприкаш можно поставить на стол прямо в сотейнике, если под ним есть жаростойкая подставка. Разложите гарнир по тарелкам заранее, затем добавьте курицу и полейте каждую порцию горячим соусом. Так блюдо не успеет остыть, пока все собираются к ужину. Для первого раза сохраните умеренное количество специй и уделите внимание двум этапам: короткому прогреванию паприки и аккуратному введению сметаны. Тогда в подливке будут чувствоваться и сладкий перец, и томаты, и курица, а соус получится густым и ровным.
Сметану удобнее вводить, когда курица уже полностью приготовилась и ей не нужно долго тушиться. Предварительное смешивание с подливкой выравнивает температуру, а короткий прогрев на слабом огне помогает сохранить ровную консистенцию.
После добавления сметаны не увеличивайте нагрев, даже если хочется быстрее загустить соус. Он уплотняется постепенно. Для исправления слишком жидкой подливки лучше подержать сотейник ещё несколько минут без крышки при очень слабом кипении, продолжая помешивать.
Если любите небольшую остроту, замените 1 г сладкой паприки таким же количеством острой. Начните с этой порции, чтобы перец не заглушил сметану и вкус курицы. Копчёная паприка заметно изменит аромат, для первого приготовления лучше оставить указанную сладкую.
Консервированные томаты можно заменить 200 г спелых свежих без кожицы, мелко нарезав мякоть вместе с соком. Слишком водянистые помидоры предварительно прогрейте с овощами несколько минут, прежде чем вливать воду.
Выложите на тарелку отварной рис, а рядом несколько кусочков курицы и щедрую ложку соуса. Рис останется рассыпчатым, если смешивать его с подливкой уже во время еды. Подойдут также широкая яичная лапша, картофельное пюре или отварной картофель.
К насыщенному паприкашу достаточно простого салата из огурцов или зелёных листьев с небольшой кислой заправкой. Если гарнир готовить не хочется, подайте свежий хлеб, которым удобно собрать оставшийся соус.
Разделите оставшийся паприкаш на порции, переложите в неглубокие контейнеры и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. При температуре не выше 4 °C храните до трёх дней. Гарнир держите отдельно.
Разогревайте нужную порцию в небольшом сотейнике под крышкой, добавив 1-2 ст. л. воды. Помешивайте и прогрейте курицу по всей толщине до 74 °C. Соус после холодильника становится плотнее, поэтому немного жидкости поможет вернуть ему прежнюю консистенцию.
Паприкаш можно поставить на стол прямо в сотейнике, если под ним есть жаростойкая подставка. Разложите гарнир по тарелкам заранее, затем добавьте курицу и полейте каждую порцию горячим соусом. Так блюдо не успеет остыть, пока все собираются к ужину.
Для первого раза сохраните умеренное количество специй и уделите внимание двум этапам: короткому прогреванию паприки и аккуратному введению сметаны. Тогда в подливке будут чувствоваться и сладкий перец, и томаты, и курица, а соус получится густым и ровным.