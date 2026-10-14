Чеснок не сгорит и станет сладким: запекаю целыми головками и смешиваю с маслом

У сырого чеснока резкий вкус, а мелко нарезанные зубчики в духовке легко пересушить. Если запечь головки целиком, мякоть останется влажной, станет мягкой и приобретёт спокойный сладковатый вкус без горечи.

Готовый чеснок разомните со сливочным маслом, лимонной цедрой и петрушкой. Получится простая намазка для тостов, печёного картофеля или горячих овощей - активной работы здесь меньше 15 минут.

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Время: 1 час 10 минут, включая 10 минут на остывание

Выход: около 190 г, 8 порций

Посуда: небольшая керамическая форма, миска объёмом около 500 мл

Ингредиенты

чеснок - 3 крупные головки, около 180 г;

оливковое или рафинированное растительное масло - 1 1/2 ст. л.;

сливочное масло жирностью 82%, мягкое - 100 г;

петрушка - 10 г;

лимон - 1 небольшой;

соль - 1/2 ч. л.;

чёрный перец - 1/4 ч. л.;

хлеб для подачи - 8 ломтиков, около 300 г, по желанию.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте чеснок

Разогрейте духовку до 190 °C в режиме «верх-низ». Снимите с головок только свободную сухую шелуху, не разделяя чеснок на зубчики. Срежьте сверху примерно 5–7 мм, чтобы открыть кончики большинства зубчиков. Основание оставьте целым: оно удержит головку вместе.

Проверьте чеснок после среза. Мякоть должна быть плотной, светлой, без плесени и мокрых тёмных участков. Если повреждён один наружный зубчик, удалите его полностью; головку с неприятным запахом лучше не использовать.

2. Добавьте масло и закройте форму

Поставьте головки срезом вверх в небольшую керамическую форму так, чтобы они не падали набок. Полейте каждую 1/2 ст. л. растительного масла, стараясь попасть на открытые зубчики. Посыпьте в общей сложности 1/4 ч. л. соли и чёрным перцем.

Накройте форму крышкой или листом фольги, не прижимая его к срезам. Закрытая форма удержит пар: чеснок сначала размягчится внутри и только затем начнёт румяниться, поэтому открытые кончики не успеют сгореть.

3. Запекайте до мягкости

Поставьте форму на средний уровень духовки и запекайте 35 минут. Затем снимите крышку или фольгу и готовьте ещё 12–18 минут. Чеснок готов, когда верхушки стали золотистыми, а тонкий нож без сопротивления входит в самый крупный зубчик.

Если головки заметно различаются по размеру, проверяйте меньшую первой. Не ждите тёмно-коричневой корки: сильно почерневшие кончики дадут маслу горечь. При необходимости прикройте уже румяную головку небольшим кусочком фольги, пока остальные доходят до мягкости.

4. Остудите и выдавите мякоть

Оставьте чеснок в форме на 10 минут. Горячую головку легко обжечь и трудно удержать, поэтому не выдавливайте её сразу из духовки.

Разберите головки на отдельные зубчики. Надавливайте на каждый со стороны основания и выдавливайте мягкую мякоть в миску. Осмотрите массу и удалите случайные кусочки шелухи. Из трёх крупных головок получится примерно 75–90 г печёного чеснока - небольшая разница нормальна.

5. Смешайте чесночное масло

Мелко нарежьте петрушку. С лимона снимите 1 ч. л. только жёлтой цедры, затем выжмите 1 ч. л. сока. Разомните печёный чеснок вилкой до пасты. Добавьте мягкое сливочное масло, петрушку, цедру, сок и оставшуюся 1/4 ч. л. соли.

Перемешивайте вилкой или небольшой лопаткой 1–2 минуты, пока масса не станет однородной и воздушной. Попробуйте чистой ложкой. Лимон должен лишь освежать вкус; если кислота заметно доминирует, добавьте ещё 10–15 г мягкого масла.

6. Подайте или охладите

Для тостов подсушите хлеб на сухой сковороде или в духовке при 200 °C в течение 5–7 минут. Намазывайте чесночное масло на горячий хлеб непосредственно перед подачей: оно начнёт плавиться, а корочка останется хрустящей.

Если хотите получить аккуратные плотные ломтики масла, переложите массу на пергамент, сформируйте цилиндр и охладите 1–2 часа. Такое масло удобно класть на печёный картофель, стручковую фасоль или горячие грибы.

Что важно

Не храните чеснок, погружённый в масло, при комнатной температуре. Национальный центр домашнего консервирования США предупреждает: домашние смеси чеснока с маслом нужно держать при температуре не выше 4 °C и использовать максимум за четыре дня. Это правило распространяется и на готовую чесночную намазку.

Переложите масло в чистый закрытый контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. Используйте в течение 4 дней. Для более долгого хранения разделите на небольшие порции и заморозьте; так не придётся размораживать весь объём сразу.

Сливочное масло должно быть мягким, но не растопленным: при температуре около 20 °C оно легко соединится с чесноком и не расслоится. Петрушку можно заменить тем же количеством укропа или шнитт-лука, а лимонную цедру - 1/2 ч. л. мелко натёртой апельсиновой, если нужен более мягкий цитрусовый аромат.

Подавайте чесночное масло небольшими порциями к горячему хлебу или овощам: печёный чеснок даёт насыщенный вкус, но остаётся мягким и совсем не похожим на сырой.