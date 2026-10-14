14 октября 2026, 16:27

Магазинное больше не понадобится: простой рецепт яблочного пюре с осенним ароматом

Магазинное больше не понадобится: простой рецепт яблочного пюре с осенним ароматом

Иногда для уютного десерта достаточно нескольких яблок, щепотки корицы и обычной кастрюли. Домашнее яблочное пюре получается нежным, ароматным и удивительно универсальным: его можно добавить в овсянку, подать к мороженому или смешать с гранолой. А еще оно прекрасно обходится без сложных кулинарных приемов.

Ингредиенты

  • Яблоки - 4 шт.
  • Вода - 1 стакан
  • Белый сахар - ¼ стакана
  • Корица - ½ ч. л.
  • Лимонный сок или яблочный уксус - немного, по желанию
  • Молотый имбирь, мускатный орех или гвоздика - по желанию

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Вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп. Специи тоже легко менять в зависимости от предпочтений: корица придает пюре знакомый теплый аромат, а имбирь и гвоздика делают вкус более выразительным.

Как приготовить яблочное пюре

Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Переложите их в кастрюлю, добавьте воду, сахар и корицу, а затем накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 15–20 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Снимите кастрюлю с плиты и дайте смеси немного остыть. Разомните яблоки вилкой, если нравится домашняя текстура с небольшими кусочками, или воспользуйтесь блендером для получения гладкого пюре. В самом конце можно добавить немного лимонного сока или яблочного уксуса - они придадут вкусу легкую кислинку.

С чем подавать

Готовое пюре вкусно и теплым, и охлажденным. На завтрак его можно добавить в овсяную кашу или гранолу, а для десерта подать вместе с мороженым. Даже обычный перекус с ним становится интереснее.

Рецепт легко адаптировать под собственный вкус: сделать пюре слаще, добавить больше корицы или вовсе отказаться от дополнительных специй. Главное - не торопиться с приготовлением и дождаться, когда яблоки станут достаточно мягкими. Именно тогда получится нежная, ароматная масса, к которой захочется возвращаться снова.

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