Магазинное больше не понадобится: простой рецепт яблочного пюре с осенним ароматом

Иногда для уютного десерта достаточно нескольких яблок, щепотки корицы и обычной кастрюли. Домашнее яблочное пюре получается нежным, ароматным и удивительно универсальным: его можно добавить в овсянку, подать к мороженому или смешать с гранолой. А еще оно прекрасно обходится без сложных кулинарных приемов.
Ингредиенты
- Яблоки - 4 шт.
- Вода - 1 стакан
- Белый сахар - ¼ стакана
- Корица - ½ ч. л.
- Лимонный сок или яблочный уксус - немного, по желанию
- Молотый имбирь, мускатный орех или гвоздика - по желанию
Вместо сахара можно использовать мед или кленовый сироп. Специи тоже легко менять в зависимости от предпочтений: корица придает пюре знакомый теплый аромат, а имбирь и гвоздика делают вкус более выразительным.
Как приготовить яблочное пюре
Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Переложите их в кастрюлю, добавьте воду, сахар и корицу, а затем накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 15–20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
Снимите кастрюлю с плиты и дайте смеси немного остыть. Разомните яблоки вилкой, если нравится домашняя текстура с небольшими кусочками, или воспользуйтесь блендером для получения гладкого пюре. В самом конце можно добавить немного лимонного сока или яблочного уксуса - они придадут вкусу легкую кислинку.
С чем подавать
Готовое пюре вкусно и теплым, и охлажденным. На завтрак его можно добавить в овсяную кашу или гранолу, а для десерта подать вместе с мороженым. Даже обычный перекус с ним становится интереснее.
Рецепт легко адаптировать под собственный вкус: сделать пюре слаще, добавить больше корицы или вовсе отказаться от дополнительных специй. Главное - не торопиться с приготовлением и дождаться, когда яблоки станут достаточно мягкими. Именно тогда получится нежная, ароматная масса, к которой захочется возвращаться снова.