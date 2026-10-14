Имбирное печенье с медом и корицей: уютный рецепт октября

Октябрь - время, когда особенно приятно наполнять дом ароматом домашней выпечки. Имбирь, корица и мед создают тот самый пряный запах, который делает даже пасмурный вечер уютнее. А на приготовление печенья не придется тратить полдня.
Ингредиенты на 18–20 печений
- Сливочное масло - 120 г, комнатной температуры
- Мед - 100 г
- Коричневый сахар - 60 г
- Пшеничная мука - 250 г
- Молотый имбирь - 1,5 ч. л.
- Корица - 1 ч. л.
- Мускатный орех - щепотка, по желанию
- Сода - 1 ч. л.
- Соль - щепотка
- Яйцо - 1 шт.
Как приготовить имбирное печенье
Подготовьте масляную основу. В глубокой миске взбейте мягкое сливочное масло с коричневым сахаром. Добавьте мед и яйцо, затем перемешайте до однородной консистенции.
Смешайте сухие ингредиенты. В отдельной посуде соедините муку, молотый имбирь, корицу, мускатный орех, соду и соль. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
Замесите тесто. Постепенно добавьте сухую смесь к масляной основе. Тесто получится мягким и немного липким - это нормально. Уберите его в холодильник на 20–30 минут, чтобы оно стало плотнее и печенье лучше держало форму.
Сформируйте заготовки. Разогрейте духовку до 180 °C и застелите противень бумагой для выпечки. Скатайте из теста шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и разложите на противне с промежутками: при выпекании печенье увеличится.
Испеките печенье. Отправьте противень в духовку на 10–12 минут. Серединка должна остаться мягкой. Не передерживайте печенье: после остывания оно продолжит уплотняться и приобретет нужную текстуру.
С чем подавать
Дайте печенью немного остыть и подавайте его слегка теплым. В этот момент пряный аромат особенно выразителен, а вкус остается мягким и насыщенным.
Имбирное печенье отлично сочетается с чаем, кофе или какао. А если хочется добавить немного праздничного настроения, можно слегка присыпать выпечку сахарной пудрой - получится эффект легкого снежного налета.