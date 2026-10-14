Большой эклер к чаю: готовим торт «Карпатка»

Золотистые складки заварного теста, тонкий слой сахарной пудры и много ванильного крема: на разрезе «Карпатка» сразу напоминает эклер. Верхний корж поднимается неровными волнами, поэтому украшать торт сложным декором не понадобится. Достаточно сохранить этот рельеф и аккуратно разрезать охлаждённый десерт.

Для торта понадобятся обычные продукты, форма диаметром 22 см и немного внимания к температуре. Тесто должно медленно сползать с лопатки, коржи нужно хорошо пропечь, а заварную основу соединить с мягким маслом, когда они будут одной температуры. Удобнее приготовить «Карпатку» накануне: за ночь крем уплотнится, и кусочки будут держать форму.

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Торт «Карпатка» с рельефными заварными коржами и ванильным кремом

Полное время: около 7–8 часов, включая минимум 4 часа в холодильнике Активное время: около 1 часа 20 минут Выход: торт диаметром 22 см, примерно 1,5 кг Порции: 10 Сложность: средняя, потребуется внимательно следить за консистенцией теста и крема Посуда: разъёмная форма диаметром 22 см с бортиками не ниже 7 см, сотейник с толстым дном, две миски, неглубокий жаропрочный контейнер, венчик, силиконовая лопатка, миксер, весы, пергамент, пищевая плёнка, решётка, небольшое сито; желательно кухонный термометр

Ингредиенты

Для заварных коржей Пшеничная мука: 140 г.

Молоко жирностью 3,2%: 100 мл.

Вода: 100 мл.

Сливочное масло жирностью 82,5%: 80 г.

Яйца: 200–230 г без скорлупы, примерно 4 крупных; приготовьте ещё одно на случай необходимости.

Соль: 2 г. Количество яиц зависит от муки и того, сколько влаги уйдёт при заваривании. Поэтому их удобнее сначала размешать вилкой и отмерять порциями. Последние 20–30 г добавляют только после проверки теста; остаток выливать в него ради точной цифры не нужно. Возьмите обычную пшеничную муку для выпечки. Разрыхлитель здесь не требуется: в духовке тесто поднимается за счёт пара, образуя полости под тонкой корочкой. Мука, молоко, вода, масло, яйца и соль для заварных коржей

Для заварной основы крема Молоко жирностью 3,2%: 600 мл.

Яйца: 2 средних, около 100 г без скорлупы.

Сахар: 140 г.

Ванильный сахар: 10 г.

Кукурузный крахмал: 55 г. Крахмал помогает крему загустеть и удерживать высокий слой между коржами. Отмеряйте его на весах: столовая ложка с разной горкой даст слишком большой разброс. Здесь нужны 140 г обычного сахара и отдельно 10 г ванильного. В этом рецепте используется кукурузный крахмал. Замена на муку или картофельный крахмал изменит плотность и ощущение крема, поэтому для первого приготовления лучше сохранить состав. Молоко, яйца, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал для крема

Для взбивания крема и отделки Сливочное масло жирностью 82,5%: 200 г.

Сахарная пудра: 15 г. Масло понадобится мягкое, примерно 20–22 °C: при нажатии на нём легко остаётся след, но кусок сохраняет форму. Размягчать его до жидкого состояния не нужно. Достаньте масло заранее, ориентируясь на температуру в кухне. Пудру оставьте для подачи. На влажной поверхности она постепенно растворяется, поэтому посыпать торт за несколько часов до стола нет смысла. Масло для крема и сахарная пудра для готового торта

Как приготовить

1. Сварите заварную основу В миске смешайте два яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и 100 мл молока из отмеренных 600 мл. Разотрите венчиком до однородности. Оставшиеся 500 мл нагрейте в сотейнике почти до кипения и постепенно влейте в яичную смесь, непрерывно помешивая. Верните всё в сотейник и готовьте на среднем или умеренно слабом огне, постоянно проводя венчиком по дну и углам. Когда масса заметно загустеет и начнёт выпускать крупные пузыри, убавьте огонь и проварите ещё минуту, продолжая перемешивать. Готовая основа густая и гладкая, след от венчика держится на поверхности несколько секунд. Густая заварная основа после минуты кипения при постоянном помешивании

2. Быстро охладите крем Переложите горячую основу в широкий неглубокий жаропрочный контейнер, распределив слоем около 2 см. Прижмите к поверхности пищевую плёнку, подходящую для контакта с горячей пищей. Она защитит крем от плотной подсохшей корочки. Для быстрого охлаждения поставьте контейнер в большую ёмкость с холодной водой и льдом так, чтобы вода не попадала внутрь. Через 15–20 минут, когда сильный жар уйдёт, уберите основу в холодильник. Остывание крема будет идти одновременно с приготовлением коржей; держать его несколько часов на столе не нужно. Заварную основу охлаждают тонким слоем под плёнкой

3. Заварите тесто для коржей Разогрейте духовку до 200 °C, режим верхнего и нижнего нагрева без конвекции. Дно формы застелите пергаментом. В чистом сотейнике соедините воду, молоко, 80 г нарезанного масла и соль. Нагревайте, пока масло полностью не растает, затем дождитесь кипения. Снимите сотейник с плиты, сразу всыпьте всю муку и энергично размешайте лопаткой. Верните на умеренно слабый огонь на 1–2 минуты. Переворачивайте и прижимайте тесто, пока оно не соберётся в гладкий ком, а на стальном дне не появится тонкий светлый налёт. Переложите массу в миску и несколько минут перемешивайте, чтобы она остыла примерно до 50 °C. Заваренное тесто собирается в ком и оставляет тонкий налёт на дне сотейника

4. Постепенно введите яйца Яйца для теста размешайте вилкой. Добавляйте в тёплую заваренную массу небольшими порциями, каждый раз вымешивая до полной однородности. Можно работать лопаткой или миксером на низкой скорости. После первых 180 г проверяйте консистенцию особенно внимательно. Готовое тесто блестит и медленно сползает с поднятой лопатки широкой тяжёлой лентой, оставляя на её конце вытянутый треугольник. Если масса обрывается плотным комком, добавьте ещё чайную ложку яйца и снова перемешайте. Жидкое, свободно льющееся тесто плохо удержит рельеф коржа, поэтому всю яичную смесь за один раз не вливайте. После добавления яиц тесто медленно сползает с лопатки широкой лентой

5. Испеките два коржа Разделите тесто на две равные части. Одну распределите по дну формы, оставив небольшие волны от лопатки. Вторую накройте и уберите в холодильник до следующей партии. Выпекайте первый корж 20 минут при 200 °C, затем снизьте температуру до 170 °C и продолжайте ещё 15–20 минут. Первые 30 минут дверцу не открывайте. Корж должен хорошо подняться, стать насыщенно-золотистым и сухим снаружи. При необходимости дайте ему ещё несколько минут: влажная середина увеличивает риск оседания. Подержите в форме 5 минут, затем перенесите на решётку. Немного остудите форму, замените пергамент, верните духовку к 200 °C и таким же образом испеките вторую часть. Оба коржа полностью охладите. Пока второй печётся и остывает, подготовьте масло и заварную основу к взбиванию. Два готовых заварных коржа полностью остывают на решётке

6. Взбейте ванильный крем с маслом Доведите масло и заварную основу примерно до одинаковой температуры, 20–22 °C. Основу периодически перемешивайте, чтобы она прогревалась равномерно. Если она остаётся слишком холодной, ненадолго поставьте ёмкость в чуть тёплую воду и перемешайте, проверяя температуру. Масло взбивайте 4–5 минут, пока оно не посветлеет и не станет пышнее. Размешайте основу венчиком до гладкости. Вводите её во взбитое масло по 1–2 столовые ложки, каждый раз соединяя на средней скорости. Готовый крем должен быть однородным и держать мягкий рельеф. Не оставляйте его ждать на столе: как только коржи остыли и крем готов, переходите к сборке. Гладкий ванильный крем после постепенного соединения основы с маслом

7. Соберите торт и уберите в холодильник Чистую остывшую форму застелите новым пергаментом, вдоль бортика поставьте полосу пергамента высотой около 8 см. Положите внутрь первый корж ровной стороной вниз. Посмотрите на изнанку второго: крупные углубления заполните небольшим количеством крема. Оставшийся крем распределите по нижнему коржу до краёв. Уложите сверху второй корж рельефной стороной вверх и слегка прижмите ладонями, стараясь не сломать выступы. Накройте форму и поставьте в холодильник при температуре не выше 4 °C минимум на 4 часа, удобнее на ночь. Перед подачей снимите бортик и пергамент, перенесите торт на блюдо и просейте сверху сахарную пудру. Собранный торт в форме перед охлаждением, верхний корж лежит на слое крема

Если крем расслоился Мелкие крупинки чаще появляются при соединении холодной основы с более тёплым маслом. Сначала проверьте температуру. Прохладную миску можно на несколько секунд поставить над тёплой водой, затем снять и продолжить взбивание. Прогревайте осторожно, только до размягчения смеси по краям. Если крем стал текучим и маслянистым, ему, наоборот, слишком тепло. Уберите миску в холодильник на 10–15 минут, затем перемешайте и снова коротко взбейте. В обоих случаях лучше корректировать температуру постепенно: сильный нагрев растопит масло, а длительное охлаждение сделает его слишком твёрдым.

Как распределить приготовление на два дня Вечером можно испечь коржи. Полностью остудите их на решётке и уберите в сухой закрытый контейнер до следующего дня. Если закрыть ещё тёплое тесто, внутри соберётся влага и корочка быстро размягчится. Заварную основу тоже можно приготовить за день, быстро охладить и держать под плёнкой в холодильнике. На следующий день останется соединить её с маслом и собрать торт. После сборки всё равно заложите минимум четыре часа охлаждения: заранее испечённые коржи не сокращают это время.

С чем подать Достаньте торт за 10–15 минут до подачи. Крем немного смягчится, сохранив аккуратный срез. Разрезайте длинным ножом с мелкими зубчиками: сначала осторожно пропилите верхний корж короткими движениями, затем опустите нож через крем и нижний слой. Так рельефная верхушка меньше крошится и не выдавливает начинку. К «Карпатке» подойдут чёрный чай или кофе без сладких добавок. В самом торте достаточно крема, поэтому поливать его сгущёнкой или густым соусом не требуется. Подавайте порционные кусочки на небольших тарелках, оставшийся торт сразу возвращайте в холодильник. Кусок охлаждённой «Карпатки» с чашкой чёрного чая

Как хранить Храните «Карпатку» в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C до трёх дней. Если заварную основу готовили заранее, считайте срок с этого дня. Крем впитывает посторонние запахи, поэтому открытая тарелка рядом с готовыми блюдами ему не подходит. Общее время крема и готового торта вне холодильника не должно превышать двух часов: сюда входят согревание заварной основы перед взбиванием, сборка и подача. На следующий день коржи станут мягче от начинки, это нормальное изменение текстуры. Замораживать собранную «Карпатку» нежелательно: после размораживания крем может потерять гладкость, а тесто отсыреть.