Большой эклер к чаю: готовим торт «Карпатка»

Золотистые складки заварного теста, тонкий слой сахарной пудры и много ванильного крема: на разрезе «Карпатка» сразу напоминает эклер. Верхний корж поднимается неровными волнами, поэтому украшать торт сложным декором не понадобится. Достаточно сохранить этот рельеф и аккуратно разрезать охлаждённый десерт.
Для торта понадобятся обычные продукты, форма диаметром 22 см и немного внимания к температуре. Тесто должно медленно сползать с лопатки, коржи нужно хорошо пропечь, а заварную основу соединить с мягким маслом, когда они будут одной температуры. Удобнее приготовить «Карпатку» накануне: за ночь крем уплотнится, и кусочки будут держать форму.
Полное время: около 7–8 часов, включая минимум 4 часа в холодильнике
Активное время: около 1 часа 20 минут
Выход: торт диаметром 22 см, примерно 1,5 кг
Порции: 10
Сложность: средняя, потребуется внимательно следить за консистенцией теста и крема
Посуда: разъёмная форма диаметром 22 см с бортиками не ниже 7 см, сотейник с толстым дном, две миски, неглубокий жаропрочный контейнер, венчик, силиконовая лопатка, миксер, весы, пергамент, пищевая плёнка, решётка, небольшое сито; желательно кухонный термометр
Ингредиенты
Для заварных коржей
- Пшеничная мука: 140 г.
- Молоко жирностью 3,2%: 100 мл.
- Вода: 100 мл.
- Сливочное масло жирностью 82,5%: 80 г.
- Яйца: 200–230 г без скорлупы, примерно 4 крупных; приготовьте ещё одно на случай необходимости.
- Соль: 2 г.
Количество яиц зависит от муки и того, сколько влаги уйдёт при заваривании. Поэтому их удобнее сначала размешать вилкой и отмерять порциями. Последние 20–30 г добавляют только после проверки теста; остаток выливать в него ради точной цифры не нужно.
Возьмите обычную пшеничную муку для выпечки. Разрыхлитель здесь не требуется: в духовке тесто поднимается за счёт пара, образуя полости под тонкой корочкой.
Для заварной основы крема
- Молоко жирностью 3,2%: 600 мл.
- Яйца: 2 средних, около 100 г без скорлупы.
- Сахар: 140 г.
- Ванильный сахар: 10 г.
- Кукурузный крахмал: 55 г.
Крахмал помогает крему загустеть и удерживать высокий слой между коржами. Отмеряйте его на весах: столовая ложка с разной горкой даст слишком большой разброс. Здесь нужны 140 г обычного сахара и отдельно 10 г ванильного.
В этом рецепте используется кукурузный крахмал. Замена на муку или картофельный крахмал изменит плотность и ощущение крема, поэтому для первого приготовления лучше сохранить состав.
Для взбивания крема и отделки
- Сливочное масло жирностью 82,5%: 200 г.
- Сахарная пудра: 15 г.
Масло понадобится мягкое, примерно 20–22 °C: при нажатии на нём легко остаётся след, но кусок сохраняет форму. Размягчать его до жидкого состояния не нужно. Достаньте масло заранее, ориентируясь на температуру в кухне.
Пудру оставьте для подачи. На влажной поверхности она постепенно растворяется, поэтому посыпать торт за несколько часов до стола нет смысла.
Как приготовить
1. Сварите заварную основу
В миске смешайте два яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и 100 мл молока из отмеренных 600 мл. Разотрите венчиком до однородности. Оставшиеся 500 мл нагрейте в сотейнике почти до кипения и постепенно влейте в яичную смесь, непрерывно помешивая.
Верните всё в сотейник и готовьте на среднем или умеренно слабом огне, постоянно проводя венчиком по дну и углам. Когда масса заметно загустеет и начнёт выпускать крупные пузыри, убавьте огонь и проварите ещё минуту, продолжая перемешивать. Готовая основа густая и гладкая, след от венчика держится на поверхности несколько секунд.
2. Быстро охладите крем
Переложите горячую основу в широкий неглубокий жаропрочный контейнер, распределив слоем около 2 см. Прижмите к поверхности пищевую плёнку, подходящую для контакта с горячей пищей. Она защитит крем от плотной подсохшей корочки.
Для быстрого охлаждения поставьте контейнер в большую ёмкость с холодной водой и льдом так, чтобы вода не попадала внутрь. Через 15–20 минут, когда сильный жар уйдёт, уберите основу в холодильник. Остывание крема будет идти одновременно с приготовлением коржей; держать его несколько часов на столе не нужно.
3. Заварите тесто для коржей
Разогрейте духовку до 200 °C, режим верхнего и нижнего нагрева без конвекции. Дно формы застелите пергаментом. В чистом сотейнике соедините воду, молоко, 80 г нарезанного масла и соль. Нагревайте, пока масло полностью не растает, затем дождитесь кипения.
Снимите сотейник с плиты, сразу всыпьте всю муку и энергично размешайте лопаткой. Верните на умеренно слабый огонь на 1–2 минуты. Переворачивайте и прижимайте тесто, пока оно не соберётся в гладкий ком, а на стальном дне не появится тонкий светлый налёт. Переложите массу в миску и несколько минут перемешивайте, чтобы она остыла примерно до 50 °C.
4. Постепенно введите яйца
Яйца для теста размешайте вилкой. Добавляйте в тёплую заваренную массу небольшими порциями, каждый раз вымешивая до полной однородности. Можно работать лопаткой или миксером на низкой скорости. После первых 180 г проверяйте консистенцию особенно внимательно.
Готовое тесто блестит и медленно сползает с поднятой лопатки широкой тяжёлой лентой, оставляя на её конце вытянутый треугольник. Если масса обрывается плотным комком, добавьте ещё чайную ложку яйца и снова перемешайте. Жидкое, свободно льющееся тесто плохо удержит рельеф коржа, поэтому всю яичную смесь за один раз не вливайте.
5. Испеките два коржа
Разделите тесто на две равные части. Одну распределите по дну формы, оставив небольшие волны от лопатки. Вторую накройте и уберите в холодильник до следующей партии. Выпекайте первый корж 20 минут при 200 °C, затем снизьте температуру до 170 °C и продолжайте ещё 15–20 минут. Первые 30 минут дверцу не открывайте.
Корж должен хорошо подняться, стать насыщенно-золотистым и сухим снаружи. При необходимости дайте ему ещё несколько минут: влажная середина увеличивает риск оседания. Подержите в форме 5 минут, затем перенесите на решётку. Немного остудите форму, замените пергамент, верните духовку к 200 °C и таким же образом испеките вторую часть. Оба коржа полностью охладите. Пока второй печётся и остывает, подготовьте масло и заварную основу к взбиванию.
6. Взбейте ванильный крем с маслом
Доведите масло и заварную основу примерно до одинаковой температуры, 20–22 °C. Основу периодически перемешивайте, чтобы она прогревалась равномерно. Если она остаётся слишком холодной, ненадолго поставьте ёмкость в чуть тёплую воду и перемешайте, проверяя температуру. Масло взбивайте 4–5 минут, пока оно не посветлеет и не станет пышнее.
Размешайте основу венчиком до гладкости. Вводите её во взбитое масло по 1–2 столовые ложки, каждый раз соединяя на средней скорости. Готовый крем должен быть однородным и держать мягкий рельеф. Не оставляйте его ждать на столе: как только коржи остыли и крем готов, переходите к сборке.
7. Соберите торт и уберите в холодильник
Чистую остывшую форму застелите новым пергаментом, вдоль бортика поставьте полосу пергамента высотой около 8 см. Положите внутрь первый корж ровной стороной вниз. Посмотрите на изнанку второго: крупные углубления заполните небольшим количеством крема. Оставшийся крем распределите по нижнему коржу до краёв.
Уложите сверху второй корж рельефной стороной вверх и слегка прижмите ладонями, стараясь не сломать выступы. Накройте форму и поставьте в холодильник при температуре не выше 4 °C минимум на 4 часа, удобнее на ночь. Перед подачей снимите бортик и пергамент, перенесите торт на блюдо и просейте сверху сахарную пудру.
Если крем расслоился
Мелкие крупинки чаще появляются при соединении холодной основы с более тёплым маслом. Сначала проверьте температуру. Прохладную миску можно на несколько секунд поставить над тёплой водой, затем снять и продолжить взбивание. Прогревайте осторожно, только до размягчения смеси по краям.
Если крем стал текучим и маслянистым, ему, наоборот, слишком тепло. Уберите миску в холодильник на 10–15 минут, затем перемешайте и снова коротко взбейте. В обоих случаях лучше корректировать температуру постепенно: сильный нагрев растопит масло, а длительное охлаждение сделает его слишком твёрдым.
Как распределить приготовление на два дня
Вечером можно испечь коржи. Полностью остудите их на решётке и уберите в сухой закрытый контейнер до следующего дня. Если закрыть ещё тёплое тесто, внутри соберётся влага и корочка быстро размягчится.
Заварную основу тоже можно приготовить за день, быстро охладить и держать под плёнкой в холодильнике. На следующий день останется соединить её с маслом и собрать торт. После сборки всё равно заложите минимум четыре часа охлаждения: заранее испечённые коржи не сокращают это время.
С чем подать
Достаньте торт за 10–15 минут до подачи. Крем немного смягчится, сохранив аккуратный срез. Разрезайте длинным ножом с мелкими зубчиками: сначала осторожно пропилите верхний корж короткими движениями, затем опустите нож через крем и нижний слой. Так рельефная верхушка меньше крошится и не выдавливает начинку.
К «Карпатке» подойдут чёрный чай или кофе без сладких добавок. В самом торте достаточно крема, поэтому поливать его сгущёнкой или густым соусом не требуется. Подавайте порционные кусочки на небольших тарелках, оставшийся торт сразу возвращайте в холодильник.
Как хранить
Храните «Карпатку» в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C до трёх дней. Если заварную основу готовили заранее, считайте срок с этого дня. Крем впитывает посторонние запахи, поэтому открытая тарелка рядом с готовыми блюдами ему не подходит.
Общее время крема и готового торта вне холодильника не должно превышать двух часов: сюда входят согревание заварной основы перед взбиванием, сборка и подача. На следующий день коржи станут мягче от начинки, это нормальное изменение текстуры. Замораживать собранную «Карпатку» нежелательно: после размораживания крем может потерять гладкость, а тесто отсыреть.