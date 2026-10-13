Суп с маленькими пельменями покоряет TikTok: сытный итальянский ужин за 20 минут и всего одна кастрюля

Есть блюда, которые словно придуманы специально для осени. Горячие, ароматные, сытные, но при этом настолько простые, что ради них не нужно проводить полвечера у плиты. Именно такой рецепт сейчас набирает популярность в TikTok - итальянский суп с тортеллини, маленькими изделиями из теста с начинкой, напоминающими наши пельмени.

Секрет его привлекательности в том, что полноценный семейный ужин можно приготовить всего за 20 минут, причём в одной кастрюле. Никакой отдельной варки макарон, сложных соусов и горы грязной посуды.

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По данным аналитической платформы Buzzabout, опубликованным 9 октября 2026 года, поисковый интерес к Tortellini Soup в американском сегменте TikTok за четыре недели вырос в 3,2 раза. Это оценка независимого аналитического сервиса, а не официальная статистика самой соцсети. Но интерес к блюду вполне объясним: оно идеально соответствует главному желанию человека после рабочего дня - вкусно поесть, не потратив на приготовление последние силы.

Что такое тортеллини и почему они идеально подходят для супа

Тортеллини - один из традиционных видов итальянской пасты. По форме они напоминают маленькие колечки или пельмени, концы которых соединены между собой. Внутри может быть сыр, шпинат, мясо или сочетание нескольких ингредиентов.

В Италии тортеллини давно подают не только с соусами, но и в бульоне. Поэтому популярный суп из TikTok - не столько кулинарное изобретение, сколько современная вариация старой итальянской идеи.

Главное преимущество тортеллини в том, что начинка уже внутри. Они одновременно заменяют привычную пасту и делают суп более сытным.

Особенно хорошо для этого рецепта подходят тортеллини с рикоттой и шпинатом или сырной начинкой. Они нежные, быстро варятся и прекрасно сочетаются с томатами, чесноком и ароматными травами.

Рецепт супа с тортеллини за 20 минут

За основу возьмём вариант британской сети Tesco: с томатами, белой фасолью, шпинатом и сыром. По рецептуре Tesco, он рассчитан на четыре порции и требует около пяти минут подготовки и пятнадцати минут приготовления.

Что понадобится:

• 250 г тортеллини с сыром или шпинатом

• 1 небольшая луковица

• 1 средняя морковь

• 2 зубчика чеснока

• 400 г консервированных рубленых томатов

• 400 г консервированной белой фасоли (масса вместе с жидкостью)

• 50 г свежего шпината

• 600 мл горячего овощного или куриного бульона

• 2 ст. л. растительного или оливкового масла

• 2 ст. л. пшеничной муки

• ½ ч. л. смеси итальянских трав

• 20 г тёртого твёрдого сыра

• Соль и чёрный перец по вкусу

Если нет консервированной белой фасоли, можно взять красную или вовсе обойтись без неё. Но именно фасоль делает суп более густым и превращает его из лёгкого первого блюда в действительно сытный ужин. Как приготовить - шаг за шагом Шаг 1. Создаём ароматную основу Мелко нарежьте лук, морковь и чеснок. Разогрейте масло в глубокой кастрюле, добавьте овощи и сушёные итальянские травы. Обжаривайте около пяти минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а морковь не начнёт размягчаться. Шаг 2. Добавляем томаты и фасоль Всыпьте муку и перемешивайте около минуты. Затем постепенно влейте горячий бульон, постоянно размешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте консервированные томаты и промытую фасоль. Доведите до слабого кипения и готовьте примерно пять минут. Уже на этом этапе кухня наполнится ароматом чеснока, томатов и итальянских трав. Шаг 3. Отправляем в кастрюлю тортеллини Самое интересное: тортеллини не нужно варить отдельно! Просто опустите их непосредственно в горячий суп и готовьте около 4–5 минут или столько, сколько указано на упаковке. Паста впитает часть ароматного бульона, а крахмал из теста поможет сделать суп чуть более густым. Шаг 4. Добавляем зелень Выключите огонь и положите в кастрюлю свежий шпинат. Осторожно перемешайте. Под воздействием горячего супа листья быстро размягчатся, сохранив красивый зелёный цвет. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль и чёрный перец. Шаг 5. Подаём по-итальянски Разлейте горячий суп по глубоким тарелкам, посыпьте тёртым твёрдым сыром и свежемолотым перцем. При желании добавьте немного свежего базилика и подайте с кусочком хрустящего хлеба. Готово! Перед вами полноценный домашний ужин, ради которого понадобилась всего одна кастрюля. Три хитрости, которые сделают суп ещё вкуснее Не переваривайте тортеллини. Это самая распространённая ошибка. Изделия с начинкой готовятся быстро, а если оставить их кипеть слишком долго, тесто размягчится и может порваться. Ориентируйтесь на инструкцию на упаковке. Не делайте суп слишком густым с самого начала. Тортеллини впитывают жидкость, поэтому после приготовления суп неизбежно становится плотнее. Если он кажется чересчур густым, добавьте немного горячего бульона или воды. Не забывайте о сыре перед подачей. Даже небольшое количество тёртого пармезана или другого выдержанного твёрдого сыра придаёт блюду более выразительный вкус. Только учтите, что некоторые традиционные итальянские сыры производят с использованием животного сычужного фермента и они не подходят строгим вегетарианцам. А если хочется сливочного вкуса? Томатная версия - далеко не единственный вариант. Любителям более нежных супов достаточно в конце приготовления добавить 50–100 мл сливок. Цвет станет мягче, вкус - более округлым, а сам суп приобретёт приятную кремовую текстуру. Добавляйте сливки на слабом огне, не допуская бурного кипения. Можно приготовить и совсем лёгкую версию без томатов и фасоли. На сайте Джейми Оливера опубликован 15-минутный суп с тортеллини, горошком и шпинатом на овощном или курином бульоне. Это хороший вариант для тех, кто предпочитает прозрачные и менее насыщенные супы. Jamie Oliver Можно ли приготовить суп заранее? Да, но есть один нюанс. Если оставить готовые тортеллини в бульоне на несколько часов, они продолжат впитывать жидкость и могут сильно размягчиться. Поэтому при приготовлении впрок лучше сварить томатно-овощную основу заранее, а тортеллини добавить непосредственно перед подачей. Остатки готового супа нужно быстро охладить и убрать в холодильник. Разогревать его следует до полностью горячего состояния. И вот за что этот рецепт действительно стоит полюбить: в одной тарелке соединяются нежная паста с начинкой, ароматный томатный бульон, овощи и фасоль. Получается не просто суп, а настоящее уютное итальянское блюдо, которое одинаково хорошо подходит для семейного ужина, дождливого осеннего вечера и тех дней, когда готовить что-то сложное совершенно не хочется. Возможно, именно поэтому суп с тортеллини так удачно вписался в осеннюю кулинарную моду TikTok. Иногда лучшая идея для ужина - та, после которой даже посуду почти не приходится мыть.