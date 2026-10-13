Шоколад и тыква в одном кусочке: брауни с красивым рисунком

Рисунок получается за несколько движений шпажкой. Ничего рисовать по образцу не нужно: достаточно оставить два цвета различимыми. Из одной квадратной формы выйдет 16 небольших кусочков. Основная работа занимает около 40 минут, но до подачи брауни нужно полностью остудить, тогда его будет удобно нарезать.

Брауни с тыквенными разводами и плотной шоколадной серединкой

Шоколадное тесто

Тёмный шоколад с содержанием какао 60-70%: 180 г.

Сливочное масло: 140 г.

Сахар: 180 г.

Яйца: 3 средних, около 150 г без скорлупы.

Пшеничная мука: 90 г.

Какао-порошок без сахара: 20 г.

Соль: 1 г, небольшая щепотка.

Возьмите обычный тёмный шоколад без начинки и добавок. Он даст основную часть вкуса, поэтому выбирайте плитку, которая нравится вам сама по себе. Какао дополнительно усилит шоколадный аромат и сделает тесто темнее.

Разрыхлитель здесь не нужен. Брауни должен остаться невысоким и плотным, с мягкой серединкой. Яйца достаточно перемешать венчиком, долго взбивать их в пышную пену не требуется.