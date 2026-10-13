Шоколад и тыква в одном кусочке: брауни с красивым рисунком

Под тонкой шоколадной корочкой остаётся мягкая плотная серединка с оранжевыми тыквенными прожилками. Тыкву предварительно запекают, чтобы убрать лишнюю влагу, и смешивают с корицей. Её мягкий пряный вкус хорошо заметен рядом с насыщенным шоколадным тестом.
Рисунок получается за несколько движений шпажкой. Ничего рисовать по образцу не нужно: достаточно оставить два цвета различимыми. Из одной квадратной формы выйдет 16 небольших кусочков. Основная работа занимает около 40 минут, но до подачи брауни нужно полностью остудить, тогда его будет удобно нарезать.
Ингредиенты
Шоколадное тесто
- Тёмный шоколад с содержанием какао 60-70%: 180 г.
- Сливочное масло: 140 г.
- Сахар: 180 г.
- Яйца: 3 средних, около 150 г без скорлупы.
- Пшеничная мука: 90 г.
- Какао-порошок без сахара: 20 г.
- Соль: 1 г, небольшая щепотка.
Возьмите обычный тёмный шоколад без начинки и добавок. Он даст основную часть вкуса, поэтому выбирайте плитку, которая нравится вам сама по себе. Какао дополнительно усилит шоколадный аромат и сделает тесто темнее.
Разрыхлитель здесь не нужен. Брауни должен остаться невысоким и плотным, с мягкой серединкой. Яйца достаточно перемешать венчиком, долго взбивать их в пышную пену не требуется.
Лучше взять тыкву с яркой плотной мякотью, например мускатную. Из 400 г сырой мякоти обычно получается пюре с запасом: точный выход зависит от сорта и того, сколько воды уйдёт в духовке. Взвешивать нужные 200 г следует после запекания и измельчения. Можно использовать уже готовое пюре без сахара и специй. Оно должно держаться на ложке мягкой горкой. Водянистое пюре сначала немного выпарите в сотейнике, затем полностью остудите и только после этого отмерьте порцию. Маслом слегка смажьте форму под пергаментом, чтобы бумага не смещалась, когда будете выкладывать густое тесто. Две перекрещенные полосы пергамента с выступающими краями помогут позже поднять остывший брауни целиком. Йогурт подавайте отдельно. Его прохладная кислинка хорошо дополняет шоколад и корицу, особенно если брауни постоял несколько минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 200 °C, режим верхнего и нижнего нагрева. Нарежьте очищенную тыкву кусочками толщиной около 2 см и разложите на противне с пергаментом в один слой. Запекайте 25-35 минут. Вилка должна легко проходить через мякоть. Измельчите мягкую тыкву блендером. Если на поверхности появляется жидкость, прогрейте пюре несколько минут в сотейнике, помешивая. Отмерьте 200 г и оставьте остывать в широкой миске. Остаток можно использовать в каше или супе. Снизьте температуру духовки до 175 °C. Поломайте шоколад, масло нарежьте кубиками и сложите всё в жаропрочную миску. Установите её над сотейником с едва кипящей водой. Дно миски не должно касаться воды. Помешивайте, пока смесь не станет однородной. Снимите миску и оставьте на 5-10 минут. Шоколад должен остаться текучим, но перестать быть горячим. Пока он остывает, подготовьте квадратную форму: слегка смажьте её 5 г масла и застелите двумя полосами пергамента крест-накрест. В большой миске соедините три яйца, 180 г сахара и соль. Размешивайте венчиком около минуты, пока не останется отдельных участков белка и желтка. Смесь станет чуть светлее, но увеличивать её объём в несколько раз не нужно. Соскребите сахар со стенок и со дна миски. Если отдельные крупинки ещё ощущаются, это нормально: сейчас важно равномерно соединить продукты. Миксер для этого этапа не понадобится. Влейте к яйцам тёплую шоколадно-масляную смесь и размешайте до ровного цвета. Смешайте 90 г муки с какао, просейте в миску и соедините лопаткой. Подхватывайте тесто со дна, чтобы там не осталось сухой муки. Как только исчезнут светлые следы, остановитесь. Готовое тесто будет густым и блестящим, с лопатки оно сползает широкой тяжёлой лентой. Не оставляйте его надолго в прохладном месте: по мере остывания шоколада масса станет плотнее. К остывшим 200 г тыквенного пюре добавьте оставшееся яйцо, 50 г сахара, ванильный сахар и корицу. Размешайте венчиком, затем всыпьте 30 г муки и снова перемешайте, чтобы не осталось комочков. Получится гладкая оранжевая масса, заметно мягче шоколадной. Она должна медленно стекать с ложки, сохраняя короткий след на поверхности. Взбивать её не нужно. Подготовьте две отдельные ложки, чтобы выкладывать оба теста, не смешивая их заранее. Распределите по дну формы примерно половину шоколадного теста. Сверху выложите половину тыквенной массы отдельными ложками, оставляя между ними промежутки. Добавьте остальное шоколадное тесто, а поверх него оставшуюся тыквенную массу. Постарайтесь распределить её и в центре, и ближе к краям. Проведите шпажкой через оба слоя: сначала сделайте три-четыре плавные линии вдоль формы, затем несколько поперёк. Не мешайте кругами и не продолжайте слишком долго. Тёмные и оранжевые участки должны оставаться различимыми. Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте при 175 °C около 40-50 минут. Начинайте проверять с 35-й минуты: края должны схватиться, а середина перестать колыхаться как жидкость. Шпажка, введённая в шоколадный участок ближе к центру, выходит с влажными крошками, но без сырого текучего теста. Тыквенные участки тоже должны уплотниться. Поставьте форму на решётку на 45-60 минут, затем уберите в холодильник ещё на 60-90 минут. Поднимите остывший брауни за края пергамента и разрежьте на 16 квадратов. После каждого разреза вытирайте нож: так тёмное тесто не будет размазываться по оранжевым прожилкам. Слишком жидкое тыквенное пюре может оставить мокрые участки, даже когда шоколадное тесто уже готово. Именно поэтому тыкву запекают и при необходимости выпаривают. Добавлять к водянистой массе муку на глаз не стоит: это изменит пропорции и сделает светлую часть плотнее. Не ждите, что шпажка выйдет совершенно сухой, как из бисквита. К этому моменту брауни может пересохнуть. Ориентируйтесь одновременно на уплотнившиеся края, устойчивую середину и влажные крошки. Горячий брауни остаётся мягким, окончательную плотность он набирает при остывании. Вместо корицы можно добавить в тыквенную массу мелко натёртую цедру половины апельсина. Снимайте только оранжевую часть кожуры, без белого слоя. Шоколадные и цитрусовые ароматы будут хорошо заметны и после охлаждения. Для более выраженного пряного вкуса к корице добавьте небольшую щепотку молотого имбиря. Количество остальных продуктов оставьте прежним. Глазурь и сахарная пудра этому варианту не нужны: они закроют рисунок на поверхности. Положите на тарелку один-два квадрата и добавьте сбоку ложку густого натурального йогурта. Не заливайте им брауни: так останутся видны разводы, а количество йогурта можно будет выбирать для каждого кусочка. К этому десерту подойдут чёрный чай, кофе с молоком или стакан холодного молока. Перед подачей достаньте нужную порцию из холодильника минут на 15, чтобы шоколадная серединка стала чуть мягче. Сложите полностью остывшие кусочки в закрытый контейнер и храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C до трёх дней. Если укладываете их в два слоя, проложите пергаментом. Йогурт держите отдельно и добавляйте только перед подачей. Брауни можно заморозить порционно на срок до месяца. Заверните каждый квадрат, сложите в контейнер и размораживайте в холодильнике. Повторно запекать его не нужно, достаточно дать порции немного постоять при комнатной температуре. Такой брауни удобно испечь вечером, а нарезать уже на следующий день. После ночи в холодильнике шоколадная часть станет плотнее, тыквенная сохранит мягкость, и квадраты будет проще переложить в контейнер или на блюдо. Оранжевые прожилки у каждого кусочка получатся разными. Для подачи можно повернуть несколько квадратов срезом вперёд: тогда будет видно, как тыквенная масса прошла сквозь шоколадное тесто. Дополнительный крем или украшения для этого не понадобятся.
Тыквенная часть
Для формы и подачи
Как приготовить
1. Запеките тыкву и приготовьте пюре
2. Растопите шоколад с маслом
3. Перемешайте яйца с сахаром
4. Замесите шоколадное тесто
5. Смешайте тыквенное тесто
6. Выложите тесто и сделайте разводы
7. Испеките, остудите и нарежьте брауни
Что важно для мягкой серединки
Как изменить вкус
С чем подать
Как хранить
Лучше взять тыкву с яркой плотной мякотью, например мускатную. Из 400 г сырой мякоти обычно получается пюре с запасом: точный выход зависит от сорта и того, сколько воды уйдёт в духовке. Взвешивать нужные 200 г следует после запекания и измельчения.
Можно использовать уже готовое пюре без сахара и специй. Оно должно держаться на ложке мягкой горкой. Водянистое пюре сначала немного выпарите в сотейнике, затем полностью остудите и только после этого отмерьте порцию.
Маслом слегка смажьте форму под пергаментом, чтобы бумага не смещалась, когда будете выкладывать густое тесто. Две перекрещенные полосы пергамента с выступающими краями помогут позже поднять остывший брауни целиком.
Йогурт подавайте отдельно. Его прохладная кислинка хорошо дополняет шоколад и корицу, особенно если брауни постоял несколько минут при комнатной температуре.
Разогрейте духовку до 200 °C, режим верхнего и нижнего нагрева. Нарежьте очищенную тыкву кусочками толщиной около 2 см и разложите на противне с пергаментом в один слой. Запекайте 25-35 минут. Вилка должна легко проходить через мякоть.
Измельчите мягкую тыкву блендером. Если на поверхности появляется жидкость, прогрейте пюре несколько минут в сотейнике, помешивая. Отмерьте 200 г и оставьте остывать в широкой миске. Остаток можно использовать в каше или супе. Снизьте температуру духовки до 175 °C.
Поломайте шоколад, масло нарежьте кубиками и сложите всё в жаропрочную миску. Установите её над сотейником с едва кипящей водой. Дно миски не должно касаться воды. Помешивайте, пока смесь не станет однородной.
Снимите миску и оставьте на 5-10 минут. Шоколад должен остаться текучим, но перестать быть горячим. Пока он остывает, подготовьте квадратную форму: слегка смажьте её 5 г масла и застелите двумя полосами пергамента крест-накрест.
В большой миске соедините три яйца, 180 г сахара и соль. Размешивайте венчиком около минуты, пока не останется отдельных участков белка и желтка. Смесь станет чуть светлее, но увеличивать её объём в несколько раз не нужно.
Соскребите сахар со стенок и со дна миски. Если отдельные крупинки ещё ощущаются, это нормально: сейчас важно равномерно соединить продукты. Миксер для этого этапа не понадобится.
Влейте к яйцам тёплую шоколадно-масляную смесь и размешайте до ровного цвета. Смешайте 90 г муки с какао, просейте в миску и соедините лопаткой. Подхватывайте тесто со дна, чтобы там не осталось сухой муки.
Как только исчезнут светлые следы, остановитесь. Готовое тесто будет густым и блестящим, с лопатки оно сползает широкой тяжёлой лентой. Не оставляйте его надолго в прохладном месте: по мере остывания шоколада масса станет плотнее.
К остывшим 200 г тыквенного пюре добавьте оставшееся яйцо, 50 г сахара, ванильный сахар и корицу. Размешайте венчиком, затем всыпьте 30 г муки и снова перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Получится гладкая оранжевая масса, заметно мягче шоколадной. Она должна медленно стекать с ложки, сохраняя короткий след на поверхности. Взбивать её не нужно. Подготовьте две отдельные ложки, чтобы выкладывать оба теста, не смешивая их заранее.
Распределите по дну формы примерно половину шоколадного теста. Сверху выложите половину тыквенной массы отдельными ложками, оставляя между ними промежутки. Добавьте остальное шоколадное тесто, а поверх него оставшуюся тыквенную массу. Постарайтесь распределить её и в центре, и ближе к краям.
Проведите шпажкой через оба слоя: сначала сделайте три-четыре плавные линии вдоль формы, затем несколько поперёк. Не мешайте кругами и не продолжайте слишком долго. Тёмные и оранжевые участки должны оставаться различимыми.
Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте при 175 °C около 40-50 минут. Начинайте проверять с 35-й минуты: края должны схватиться, а середина перестать колыхаться как жидкость. Шпажка, введённая в шоколадный участок ближе к центру, выходит с влажными крошками, но без сырого текучего теста. Тыквенные участки тоже должны уплотниться.
Поставьте форму на решётку на 45-60 минут, затем уберите в холодильник ещё на 60-90 минут. Поднимите остывший брауни за края пергамента и разрежьте на 16 квадратов. После каждого разреза вытирайте нож: так тёмное тесто не будет размазываться по оранжевым прожилкам.
Слишком жидкое тыквенное пюре может оставить мокрые участки, даже когда шоколадное тесто уже готово. Именно поэтому тыкву запекают и при необходимости выпаривают. Добавлять к водянистой массе муку на глаз не стоит: это изменит пропорции и сделает светлую часть плотнее.
Не ждите, что шпажка выйдет совершенно сухой, как из бисквита. К этому моменту брауни может пересохнуть. Ориентируйтесь одновременно на уплотнившиеся края, устойчивую середину и влажные крошки. Горячий брауни остаётся мягким, окончательную плотность он набирает при остывании.
Вместо корицы можно добавить в тыквенную массу мелко натёртую цедру половины апельсина. Снимайте только оранжевую часть кожуры, без белого слоя. Шоколадные и цитрусовые ароматы будут хорошо заметны и после охлаждения.
Для более выраженного пряного вкуса к корице добавьте небольшую щепотку молотого имбиря. Количество остальных продуктов оставьте прежним. Глазурь и сахарная пудра этому варианту не нужны: они закроют рисунок на поверхности.
Положите на тарелку один-два квадрата и добавьте сбоку ложку густого натурального йогурта. Не заливайте им брауни: так останутся видны разводы, а количество йогурта можно будет выбирать для каждого кусочка.
К этому десерту подойдут чёрный чай, кофе с молоком или стакан холодного молока. Перед подачей достаньте нужную порцию из холодильника минут на 15, чтобы шоколадная серединка стала чуть мягче.
Сложите полностью остывшие кусочки в закрытый контейнер и храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C до трёх дней. Если укладываете их в два слоя, проложите пергаментом. Йогурт держите отдельно и добавляйте только перед подачей.
Брауни можно заморозить порционно на срок до месяца. Заверните каждый квадрат, сложите в контейнер и размораживайте в холодильнике. Повторно запекать его не нужно, достаточно дать порции немного постоять при комнатной температуре.
Такой брауни удобно испечь вечером, а нарезать уже на следующий день. После ночи в холодильнике шоколадная часть станет плотнее, тыквенная сохранит мягкость, и квадраты будет проще переложить в контейнер или на блюдо.
Оранжевые прожилки у каждого кусочка получатся разными. Для подачи можно повернуть несколько квадратов срезом вперёд: тогда будет видно, как тыквенная масса прошла сквозь шоколадное тесто. Дополнительный крем или украшения для этого не понадобятся.