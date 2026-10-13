13 октября 2026, 16:57

Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Румяные пончики с сахарной пудрой - та самая выпечка, ради которой хочется поставить чайник и собрать всех за одним столом. У них нежное тесто, золотистая корочка и знакомый с детства аромат. Приготовить такое лакомство дома совсем несложно, хотя тесту понадобится немного времени.

Ингредиенты

  • Молоко - 250 мл
  • Сахар - 4 ст. л.
  • Сухие дрожжи - 7 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло - 50 г
  • Мука - 500–550 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Соль - щепотка
  • Растительное масло для жарки - 500 мл
  • Сахарная пудра - для посыпки

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Как приготовить домашние пончики

1. Подготовьте дрожжи

Подогрейте молоко, чтобы оно стало теплым, но не горячим. Растворите в нем 1 столовую ложку сахара, добавьте сухие дрожжи и оставьте на 10–15 минут. На поверхности должна появиться пенная шапочка - это признак того, что дрожжи активировались.

2. Замесите мягкое тесто

В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром, затем добавьте ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Влейте дрожжевую смесь и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не добавляйте сразу всю муку: ее количество зависит от свойств продукта.

3. Дайте тесту подняться

Накройте миску чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Не торопите процесс - именно хороший подъем помогает получить пышные пончики.

4. Сформируйте пончики

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана вырежьте кружочки, а маленькой крышечкой сделайте отверстия в центре. Обрезки соберите и раскатайте повторно, чтобы использовать все тесто.

5. Оставьте заготовки еще на немного

Разложите пончики на поверхности, слегка присыпанной мукой, и оставьте на 15–20 минут. За это время заготовки немного увеличатся в объеме и станут более воздушными.

6. Обжарьте до золотистой корочки

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Осторожно опускайте пончики небольшими партиями и жарьте примерно по 1–2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Следите за температурой масла: слишком сильный нагрев быстро подрумянит поверхность, но середина может остаться сырой.

7. Добавьте последний штрих

Готовые пончики переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Когда они немного остынут, посыпьте сахарной пудрой. При желании можно добавить шоколадную глазурь, начинить вареньем или просто подать к чаю без дополнительных украшений.

Домашние пончики особенно хороши свежими, пока внутри сохраняется мягкость, а снаружи остается аппетитная корочка. Ароматная выпечка, чашка чая и несколько минут без спешки - отличный повод устроить себе маленький праздник.

Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

16 дизайнерских провалов, которые вызывают больше вопросов, чем ответов
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Астролог принцессы Дианы предсказала будущее королевской семьи: что…
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Любителям Стивена Кинга стоит присмотреться к этому мини-сериалу из 6 серий
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Первое найденное слово в тесте раскроет, чего вам сейчас не хватает в…
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Овны, Львы, Весы и Водолеи в гороскопе Джорджии Николс на среду, 14 октября
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

19 фотографий, после которых хочется переспросить: «Что здесь вообще…
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Юмор за день и двойная бухгалтерия