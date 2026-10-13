Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт

Румяные пончики с сахарной пудрой - та самая выпечка, ради которой хочется поставить чайник и собрать всех за одним столом. У них нежное тесто, золотистая корочка и знакомый с детства аромат. Приготовить такое лакомство дома совсем несложно, хотя тесту понадобится немного времени.

Ингредиенты

Молоко - 250 мл

Сахар - 4 ст. л.

Сухие дрожжи - 7 г

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 50 г

Мука - 500–550 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Растительное масло для жарки - 500 мл

Сахарная пудра - для посыпки

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Как приготовить домашние пончики

1. Подготовьте дрожжи

Подогрейте молоко, чтобы оно стало теплым, но не горячим. Растворите в нем 1 столовую ложку сахара, добавьте сухие дрожжи и оставьте на 10–15 минут. На поверхности должна появиться пенная шапочка - это признак того, что дрожжи активировались.

2. Замесите мягкое тесто

В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром, затем добавьте ванильный сахар, соль и растопленное сливочное масло. Влейте дрожжевую смесь и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не добавляйте сразу всю муку: ее количество зависит от свойств продукта.

3. Дайте тесту подняться

Накройте миску чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Не торопите процесс - именно хороший подъем помогает получить пышные пончики.

4. Сформируйте пончики

Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана вырежьте кружочки, а маленькой крышечкой сделайте отверстия в центре. Обрезки соберите и раскатайте повторно, чтобы использовать все тесто.

5. Оставьте заготовки еще на немного

Разложите пончики на поверхности, слегка присыпанной мукой, и оставьте на 15–20 минут. За это время заготовки немного увеличатся в объеме и станут более воздушными.

6. Обжарьте до золотистой корочки

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле. Осторожно опускайте пончики небольшими партиями и жарьте примерно по 1–2 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. Следите за температурой масла: слишком сильный нагрев быстро подрумянит поверхность, но середина может остаться сырой.

7. Добавьте последний штрих

Готовые пончики переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Когда они немного остынут, посыпьте сахарной пудрой. При желании можно добавить шоколадную глазурь, начинить вареньем или просто подать к чаю без дополнительных украшений.

Домашние пончики особенно хороши свежими, пока внутри сохраняется мягкость, а снаружи остается аппетитная корочка. Ароматная выпечка, чашка чая и несколько минут без спешки - отличный повод устроить себе маленький праздник.