13 октября 2026, 11:53

«Картофельная пицца» из TikTok: картофель, сыр и аэрофритюр - но есть подвох

«Картофельная пицца» из TikTok: картофель, сыр и аэрофритюр - но есть подвох

Что будет, если скрестить картофельное пюре, тесто и пиццу? В соцсетях нашли ответ - и назвали это просто «картофельной штукой». Выглядит аппетитно, но, как выяснила тестировщица, получается далеко не всегда.

Один из вариантов этого вирусного рецепта показал автор Instagram @thefitnesschef_, а издание Parade взялось проверить «картофельную штуку» на деле - приготовив её тремя разными способами.

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Как готовить

  1. Отварите и разомните картофель до гладкого пюре.
  2. Вмешайте немного муки и растопленного сливочного масла, пока не получится мягкое тесто - по ощущениям как пластилин.
  3. Раскатайте тесто кружком на смазанной маслом плёнке.
  4. В центр положите начинку - сыр (можно добавить, например, чоризо), аккуратно заверните края и плотно запечатайте.
  5. Готовьте в аэрофритюре.

Рабочий вариант (проверено Parade): маленькая порция, начинка - только сыр, 8 минут при 200 °C, затем перевернуть и ещё 6 минут. Результат тестировщица описала как «картофельная пицца» - и осталась довольна.

Честный нюанс - и это важно

Из трёх попыток удалась только одна. Крупная лепёшка с чоризо развалилась (хоть и осталась вкусной), а вариант во фритюре «провалился полностью». Вывод тестировщицы: делайте порции маленькими, начинку кладите скромно, тесто щедро солите и тщательно запечатывайте, а сырный вариант стабильнее мясного. Если ждёте идеала - возможно, это не ваш рецепт. Но как быстрый, уютный и сытный перекус - вполне достойно эксперимента.

Это тот случай, когда вирусное видео и реальная тарелка - не одно и то же. Но если любите кулинарные эксперименты, «картофельная пицца» в аэрофритюре стоит одной попытки. Главное - помните про размер порции.

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