Готовим кофейный десерт из ряженки: без яиц, сливок и выпечки

Основу готовят без яиц, сливок и муки. Понадобятся венчик, небольшой ковшик и четыре креманки. Работы примерно на 25 минут, но к подаче стоит приступить через 4–6 часов: желатину нужно время, чтобы смесь равномерно застыла.

Кофейный десерт из ряженки с тонким слоем какао

Молочная основа

Ряженка жирностью 4%: 500 г.

Сахарная пудра: 40 г.

Ванильный сахар: 5 г.

Подойдёт свежая ряженка без добавок. Перед приготовлением перемешайте её, чтобы консистенция стала одинаковой по всему объёму. Пудра быстро растворится, ванильный сахар добавит аромат. Ванилин в таком же количестве брать нельзя: это гораздо более концентрированная добавка.