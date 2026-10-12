С изюмом, яблоками или ягодами: запеканка из манки, которая удается без лишних хлопот

Манная крупа подходит не только для каши. Из нее получается мягкая, пышная запеканка с легким сливочным ароматом и аппетитной золотистой корочкой. Приготовление не требует сложных ингредиентов, а подавать ее можно и на завтрак, и в качестве домашнего десерта.

Ингредиенты

Манная крупа - 100 г

Кефир или молоко - 250 мл

Яйца - 2 шт.

Сахар - 100 г

Сливочное масло - 50 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - щепотка

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По желанию можно добавить изюм, свежие или замороженные ягоды либо тертое яблоко.

Как приготовить манную запеканку

Для начала залейте манную крупу кефиром или молоком и оставьте на 30 минут. За это время крупа впитает жидкость и разбухнет, благодаря чему готовая запеканка получится нежной и мягкой.

В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, а затем соедините яичную смесь с набухшей манкой. Всыпьте разрыхлитель и щепотку соли, после чего тщательно перемешайте тесто.

Теперь можно добавить начинку. Изюм придаст выпечке приятную сладость, яблоко - легкую фруктовую нотку, а ягоды сделают вкус более свежим.

Переложите тесто в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Поставьте ее в духовку, разогретую до 180 °C, и выпекайте 35–40 минут. Запеканка должна подрумяниться сверху и пропечься внутри.

Перед подачей дайте выпечке немного остыть, чтобы ее было удобнее нарезать на порции. Дополнить кусочек можно сметаной, вареньем или сгущенным молоком. А если хочется менее сладкого варианта, запеканка хороша и сама по себе.