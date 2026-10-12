Почему весь интернет жарит бекон в кастрюле - и чем это лучше сковороды

На сковороде полоскам бекона тесно: первую партию уже пора подавать, вторая ещё жарится, а плита постепенно покрывается жирными точками. Если готовите завтрак на несколько человек, попробуйте взять широкую кастрюлю с толстым дном. Бекон в ней действительно можно пожарить - даже если полоски лежат друг на друге.

Идея выглядит подозрительно просто: положить бекон в кастрюлю и перемешивать щипцами, пока он не подрумянится. В соцсетях этот способ прозвали «хаотичным беконом» - ровных полосок ждать не стоит, зато можно приготовить больше за один подход.

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Однако важна одна деталь: бекон должен свободно перемещаться внутри кастрюли. Плотно набивать её до краёв не нужно.

Какая кастрюля подойдёт

Выбирайте широкую кастрюлю с толстым дном и высокими бортами либо глубокий сотейник. В узкой высокой кастрюле для супа перемешивать длинные полоски менее удобно.

Понадобятся также длинные кухонные щипцы и тарелка с бумажным полотенцем.

Лучше использовать обычный бекон из свиной грудинки с заметными прослойками жира: именно вытопившийся жир позволит ему обжариваться без дополнительного масла.

Как пожарить целую партию

1.Положите бекон в холодную кастрюлю

Для первого раза возьмите одну упаковку. Отделите полоски друг от друга; особенно длинные можно разрезать пополам.

Раскладывать их одним слоем необязательно. Допустимо свободно уложить полоски в несколько слоёв, если щипцами можно подхватывать нижние и переносить их наверх.

Холодный старт и постепенное нагревание рекомендует Southern Living в описании этого способа.

2. Включите умеренный нагрев

Начните с огня чуть ниже среднего. Масло и воду добавлять не нужно.

Сначала бекон станет мягче и начнёт выделять жир. Не пытайтесь ускорить процесс максимальной мощностью: нижние кусочки могут подгореть раньше, чем верхние успеют приготовиться.

3. Перемешивайте всю партию

Здесь щипцы нужны не только для переворачивания отдельных полосок. Подхватывайте бекон со дна, поднимайте наверх, разделяйте слипшиеся кусочки и меняйте их местами.

Проделывайте это регулярно на протяжении приготовления. Когда полоски начнут подрумяниваться, следите за ними внимательнее и перемешивайте чаще.

Крышку оставьте снятой, чтобы влага могла испаряться.

4. Дождитесь подрумянивания

Поначалу содержимое кастрюли может выглядеть как мягкий комок - это ещё не окончательный результат. По мере выделения жира и испарения влаги полоски будут уменьшаться и обжариваться.

В проверке The Kitchn приготовление заняло около 15 минут, но это ориентир, а не универсальный срок: многое зависит от толщины нарезки, количества бекона и нагрева.

Вынимайте кусочки по мере достижения желаемой степени подрумянивания. Если отдельные полоски готовы раньше остальных, оставлять их в кастрюле необязательно.

5. Переложите на бумажное полотенце

Достаньте бекон щипцами, дайте жиру стечь и разложите на подготовленной тарелке.

Получатся изогнутые полоски, складки и завитки. Для яичницы, салата, картофеля или начинки сэндвича такая форма вполне удобна.

Почему способ работает

Сначала жир вытапливается из бекона и собирается на дне. Затем кусочки обжариваются в нём, а перемешивание помогает менять их положение и распределять нагрев. Именно приготовление в собственном вытопившемся жире описывает автор The Kitchn после своего эксперимента. The Kitchn

Высокие стенки перехватывают часть брызг, которые со сковороды улетают на плиту. Но жир всё равно может брызгать через верх, особенно при слишком сильном нагреве. Обещать кухню без единого пятнышка было бы слишком смело.

Когда кастрюля удобнее сковороды

Этот способ полезен, когда нужно приготовить несколько порций бекона за один подход и ровные полоски не принципиальны.

Для двух-трёх ломтиков привычная сковорода остаётся удобным вариантом. А если партия не помещается в кастрюлю так, чтобы её можно было легко перемешивать, разделите её на две.

Главное правило здесь простое: бекон можно укладывать слоями, но во время жарки эти слои нужно постоянно менять местами. Тогда кастрюля действительно поможет приготовить больше - без очереди из нескольких маленьких партий.