Перловка станет мягкой быстрее: замачиваю заранее и готовлю с грибами в одной кастрюле

Перловка умеет быть не только гарниром из столовой. Если дать крупе время напитаться холодной водой, а затем приготовить её вместе с румяными грибами и овощами, получится густое, ароматное блюдо с приятной жевательной текстурой.

Рецепт особенно удобен для буднего ужина: вечером или утром замочите крупу, а перед подачей понадобится одна глубокая кастрюля. Грибы сначала обжариваются до корочки, поэтому не теряются в готовом блюде и сохраняют выраженный вкус.

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Время: 20 минут подготовки, 40–45 минут у плиты и 6–12 часов на замачивание

Порции: 4

Посуда: глубокая кастрюля или сотейник диаметром 26 см с крышкой

Ингредиенты

перловая крупа - 240 г;

холодная вода для замачивания - около 700 мл;

шампиньоны - 500 г;

репчатый лук - 150 г;

морковь - 120 г;

чеснок - 2 зубчика;

горячий овощной бульон или вода - 800 мл;

растительное масло - 2 ст. л.;

сушёный тимьян - 1 ч. л.;

лавровый лист - 1 шт.;

лимонный сок - 1 ст. л.;

петрушка - 15 г;

соль - около 1 ч. л.;

чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Замочите перловку

Переберите и промойте крупу до прозрачной воды. Переложите в миску, залейте примерно 700 мл холодной воды, накройте и поставьте в холодильник на 6–12 часов. Перед приготовлением слейте воду и ещё раз промойте перловку.

Замачивание удобно сделать утром перед работой или вечером накануне. Держите миску именно в холодильнике: так крупа спокойно впитывает воду, не оставаясь надолго в тепле.

2. Подрумяньте грибы

Шампиньоны очистите салфеткой и нарежьте пластинками толщиной около 5 мм. Разогрейте сухую глубокую кастрюлю диаметром 26 см на огне выше среднего, влейте 1 ст. л. масла. Обжарьте грибы в два приёма по 4–5 минут, не переполняя дно. Переворачивайте только после появления золотистой корочки, затем переложите на тарелку.

Если выложить все грибы сразу, они быстро выпустят сок и начнут тушиться. Две небольшие партии дают более насыщенный вкус без дополнительной посуды: используйте одну тарелку для уже готовых грибов.

3. Сделайте овощную основу

Убавьте огонь до среднего. В ту же кастрюлю добавьте оставшееся масло, мелко нарезанный лук и морковь кубиками по 5–7 мм. Посолите щепоткой соли и готовьте 6–7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а морковь слегка не размягчится. Добавьте измельчённый чеснок и тимьян, перемешивайте ещё 30 секунд - только до появления аромата.

4. Сварите крупу под крышкой

Добавьте промытую набухшую перловку и перемешайте с овощами. Влейте 800 мл горячего бульона или воды, положите лавровый лист. Доведите до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 25 минут. Дважды перемешайте, проводя лопаткой по дну.

5. Верните грибы и доведите до мягкости

Снимите крышку, верните грибы вместе с выделившимся соком и готовьте ещё 8–12 минут. Помешивайте чаще: крахмалистая жидкость должна стать похожей на негустой соус, а зёрна - мягкими с едва заметной упругостью в центре. Если жидкость впиталась раньше, а перловка ещё твёрдая, подлейте 50–100 мл горячей воды.

6. Дайте блюду отдохнуть

Уберите лавровый лист. Выключите огонь, добавьте лимонный сок, мелко нарезанную петрушку и чёрный перец. Попробуйте и только после этого досолите: готовый бульон уже может быть солёным. Накройте кастрюлю и оставьте на 5 минут - соус станет плотнее, а вкус соберётся.

Что важно

Для рецепта нужна именно перловая, а не цельная ячменная крупа: цельное зерно готовится заметно дольше. Обычная перловка без замачивания варится примерно 45–60 минут; предварительное замачивание на 6 часов и больше сокращает время приготовления. Ориентируйтесь всё равно на мягкость конкретной крупы, потому что размер зёрен у разных производителей отличается.

Перловка содержит глютен. Для постного варианта выбирайте овощной бульон без молочных добавок; шампиньоны можно заменить вешенками, сохранив тот же общий вес.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте в течение 3–4 дней, разогревая только нужную порцию; при разогреве добавьте ложку воды или бульона.

Подавайте перловку сразу как самостоятельный ужин или с салатом из свежей капусты: лимон и петрушка делают плотное осеннее блюдо заметно свежее.