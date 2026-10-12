Готовим яблочный пирог-гармошка: хрустящие складки и нежная заливка

Для этого пирога не придётся замешивать и раскатывать тесто. Готовые листы смазывают маслом, собирают гармошкой и укладывают в форму. Сначала фило ненадолго отправляют в духовку без начинки, чтобы складки подсохли, и только потом добавляют яблоки и смесь сливок, молока и яиц. Так верх успевает стать румяным, пока заливка схватывается между слоями.

Яблочный пирог из фило с румяными складками и сливочной серединой

Для хрустящей основы

Тесто фило: 250 г.

Сливочное масло жирностью 82%: 90 г, из них 10 г для формы.

Фило продаётся очень тонкими листами. Оно отличается от обычного слоёного теста: после выпечки открытые края становятся почти бумажными и легко ломаются. Замена на слоёное тесто потребует другого способа сборки, поэтому для этого рецепта ищите именно фило.

Замороженную упаковку заранее разморозьте по инструкции производителя. Раскрывайте её перед самой сборкой, иначе листы быстро высохнут. Количество листов у разных марок различается, удобнее отвесить 250 г. Неиспользуемое тесто держите под плёнкой, а сверху положите слегка влажное полотенце, чтобы ткань не касалась листов.