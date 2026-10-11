Пусть дома пахнет шоколадом: испеките пирог с грушами

В этом пироге горьковатый шоколад сочетается со сладкими грушами, а мягкий мякиш покрыт тонкой корочкой. Во время выпечки фрукты становятся мягкими, слегка погружаются в тесто и отдают ему часть сока. На срезе светлая груша особенно красиво выглядит рядом с насыщенной шоколадной основой.

В тесто идут и какао, и плитка тёмного шоколада, поэтому вкус получается достаточно выразительным даже без крема. Пирог печётся в одной круглой форме. После остывания его можно поставить на стол целиком, а можно сразу нарезать и подать на небольших тарелках с чаем, кофе или тёплым молоком.

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Шоколадный пирог с грушами и отрезанный кусок на тарелке

Полное время: около 2 часов 40 минут, включая остывание.

Активное время: около 30 минут.

Выпечка: примерно 50-60 минут.

Остывание: около 1 часа 15 минут.

Выход: один пирог диаметром 22 см, примерно 1,1 кг.

Порции: 8.

Сложность: несложно.

Посуда: металлическая разъёмная форма диаметром 22 см с бортиками от 6 см, две миски, небольшая жаростойкая миска для шоколада, кастрюля для водяной бани, миксер, сито, лопатка, нож, весы, пергамент и решётка.

Ингредиенты

Мука и какао

Пшеничная мука: 150 г.

Какао-порошок без сахара: 25 г.

Разрыхлитель: 8 г.

Соль: небольшая щепотка.

Подойдёт обычная пшеничная мука высшего сорта и кондитерский какао-порошок. Сладкая смесь для приготовления напитка имеет другой состав, поэтому для этого пирога нужен именно какао без добавок. Он придаёт тесту тёмный цвет и дополняет вкус шоколада.

Мука, какао, разрыхлитель и соль в отдельных мисках

Сливочно-шоколадная основа

Сливочное масло жирностью 82,5%: 120 г.

Сливочное масло для формы: ещё 5 г.

Тёмный шоколад с содержанием какао 60-70%: 100 г.

Сахар: 140 г.

Яйца категории М: 3 шт., около 150 г без скорлупы.

Молоко: 100 мл.

Масло достаньте из холодильника заранее: для взбивания оно должно стать мягким и легко проминаться пальцем. Яйца и молоко тоже используйте комнатной температуры. Шоколад выбирайте обычный, без начинки, орехов и сухофруктов. Плитка с содержанием какао около 60% даст более мягкий вкус, а 70% сделает его чуть терпче.

Сливочное масло, тёмный шоколад, сахар, три яйца и молоко

Груши

Спелые небольшие груши: 3 шт., около 450 г целиком.

Лимонный сок: 1 ч. л.

После очистки понадобится примерно 350-380 г грушевой мякоти. Выбирайте ароматные плоды, которые остаются плотными и хорошо режутся. Для этой формы удобны небольшие груши: шесть половинок свободно разместятся на тесте. Очень крупные плоды оставьте для другого блюда, здесь важны и количество фруктов, и размер каждой половинки.

Три небольшие груши и лимон на светлом каменном столе

Как приготовить

1. Подготовьте форму и груши

Разогрейте духовку до 170 °C, режим «верх-низ», без конвекции. Застелите дно формы пергаментом, стенки смажьте 5 г сливочного масла. Установите кольцо и проверьте, что оно плотно закрыто.

Вымойте груши, очистите от кожицы и разрежьте вдоль пополам. Удалите сердцевины, плодоножки и жёсткую часть у основания. Сохраните половинки целыми, затем слегка смажьте лимонным соком. Пока готовится тесто, оставьте их срезом вниз на тарелке.

Шесть очищенных половинок груш рядом с подготовленной формой

2. Растопите шоколад

Поломайте шоколад небольшими кусочками и сложите в сухую жаростойкую миску. Установите её над кастрюлей со слабо кипящей водой. Дно миски должно находиться выше воды, а пар не должен попадать внутрь.

Помешивайте лопаткой, пока шоколад не станет гладким. Снимите миску с кастрюли и оставьте на несколько минут. Для добавления в тесто шоколад должен оставаться текучим, но уже не быть горячим. При необходимости один раз перемешайте его во время остывания.

Растопленный тёмный шоколад в жаростойкой миске

3. Взбейте масло с сахаром и яйцами

Переложите 120 г мягкого масла в большую миску, всыпьте сахар. Взбивайте миксером на средней скорости примерно 3-4 минуты, пока масса не станет светлее и пышнее. Один раз соберите масло со стенок лопаткой, чтобы оно взбивалось равномерно.

Добавляйте яйца по одному. После каждого взбивайте около 30 секунд, до соединения с масляной основой. В результате получится мягкая кремообразная масса. Сахар не обязан раствориться полностью, небольшие крупинки на этом этапе допустимы.

Светлая взбитая масляно-яичная основа в миске с миксером

4. Замесите шоколадное тесто

В отдельной миске соедините муку, какао, разрыхлитель и соль. Просейте смесь. В масляно-яичную основу влейте остывший шоколад и перемешайте на небольшой скорости миксера.

Далее добавьте половину сухой смеси, перемешайте лопаткой, влейте молоко и снова соедините массу. Всыпьте оставшуюся смесь и перемешивайте, поднимая тесто со дна, пока не исчезнут сухие участки. Получится густое тёмное тесто, которое медленно спадает с лопатки широкой лентой.

Густое шоколадное тесто на лопатке над миской

5. Разложите груши на тесте

Переложите тесто в форму и разровняйте. Расположите шесть половинок груш по кругу, срезами вниз. Узкие концы направьте к центру, широкие к стенкам, оставляя небольшие промежутки между плодами.

Чуть прижмите каждую половинку, чтобы она примерно на треть погрузилась в тесто. Верхняя округлая часть должна оставаться видимой. Поставьте форму на средний уровень уже разогретой духовки.

Шесть половинок груш, уложенных по кругу на шоколадном тесте

6. Испеките пирог

Выпекайте примерно 50-60 минут. За это время тесто поднимется вокруг груш, а сверху образуется тонкая корочка. Первую проверку готовности проведите примерно через 50 минут.

Введите деревянную шпажку в шоколадную часть ближе к центру, не попадая в грушу. На ней не должно быть жидкого теста, несколько влажных крошек допустимы. Если нужно, оставьте пирог ещё на 5-10 минут и проверьте повторно. Мякоть груши к концу выпечки должна легко прокалываться тонким ножом.

Готовый шоколадный пирог с грушами в металлической форме

7. Остудите и нарежьте

Поставьте форму на решётку и оставьте на 15 минут. Затем аккуратно проведите тонким ножом вдоль стенки и снимите кольцо. Дайте пирогу остыть ещё примерно час. Когда он станет достаточно прочным, перенесите его с основания формы на блюдо, поддерживая снизу широкой лопаткой.

Нарезайте острым ножом на восемь порций. В каждом куске будет мягкое шоколадное тесто, а в тех, где проходит груша, ещё и сочная фруктовая середина. Пирог можно подать едва тёплым или дождаться полного остывания.

Срез шоколадного пирога с крупным кусочком груши

Как изменить вкус

Для лёгкого пряного аромата добавьте в сухую смесь половину чайной ложки молотой корицы. Она хорошо сочетается с грушами, особенно если подавать пирог с молоком или сливками.

Другой вариант: мелко натёртая цедра половины апельсина. Добавьте её в масляную основу вместе с сахаром. Для первой выпечки достаточно выбрать что-то одно, чтобы цитрусовый или пряный аромат оставался различимым рядом с шоколадом.

С чем подать

К пирогу подходят чёрный чай, американо и кофе с молоком. Если хочется десерта с добавкой, положите рядом с отдельным куском ложку густого натурального йогурта или небольшую порцию ванильного мороженого. Особенно приятно такое сочетание с едва тёплой выпечкой.

Для подачи на общем блюде достаточно самого пирога: половинки груш уже украшают его поверхность. Крем, сироп и глазурь здесь не требуются. Добавки удобнее разложить по отдельным тарелкам непосредственно перед чаепитием.

Кусок шоколадно-грушевого пирога с ванильным мороженым и кофе

Как хранить

Остывший пирог переложите в закрытый контейнер и поставьте в холодильник при температуре не выше +4 °C. Используйте в течение трёх дней. Старайтесь убрать его на хранение не позднее двух часов после выпечки.

Перед подачей достаньте нужное количество порций за 20-30 минут: при комнатной температуре шоколадный мякиш станет мягче. Отдельный кусок можно недолго прогреть в микроволновке, а мороженое или йогурт добавить уже после разогрева.