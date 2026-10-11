Осень пахнет корицей: рецепт булочек-косичек с тыквой, от которых трудно оторваться

Осенью даже обычная выпечка приобретает особое очарование. Стоит смешать тыкву с корицей, поставить противень в духовку - и кухня наполняется ароматом, перед которым сложно устоять. Эти румяные булочки-косички получаются мягкими, нежными и в меру сладкими, а тонкая лимонная глазурь добавляет им приятную свежесть.

У рецепта есть ещё один плюс: привычная дрожжевая выпечка выглядит необычно благодаря переплетённому тесту. Такие булочки подойдут к утреннему чаю, семейному завтраку или неспешному осеннему вечеру.

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Ингредиенты

Для теста

400 г пшеничной муки

150 мл молока

8 г сухих дрожжей

50 г сахара

1 яйцо

100 г мягкого сливочного масла

1 ч. ложка молотой корицы

Щепотка соли

Для тыквенной начинки

400 г запечённой тыквы

50 г сливочного масла

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка корицы

Щепотка мускатного ореха

Для глазури

100 г сахарной пудры

1–2 ст. ложки лимонного сока или молока

Как приготовить булочки-косички с тыквой

1. Замесите нежное тесто

Подогрейте молоко, чтобы оно стало тёплым, но не горячим. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем введите яйцо, соль и корицу, постепенно всыпьте муку, а после добавьте мягкое сливочное масло. Вымешивайте тесто до однородности и гладкости.

Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на 1 час. За это время тесто должно подняться.

2. Приготовьте ароматную начинку

Разомните запечённую тыкву в однородное пюре. Добавьте растопленное сливочное масло, сахар, корицу и щепотку мускатного ореха, затем тщательно перемешайте. Начинка должна немного остыть перед тем, как отправиться на тесто.

3. Сформируйте косички

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 0,5 см и равномерно распределите по поверхности тыквенную начинку. Сверните пласт в рулет, разрежьте его вдоль на две части и аккуратно переплетите их между собой, стараясь не потерять слои начинки.

Нарежьте заготовку на кусочки длиной 8–10 см. Разложите их на противне, застеленном бумагой для выпечки, оставляя между булочками немного места.

4. Выпекайте до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 200 °C. Выпекайте булочки 20–30 минут, пока они не подрумянятся. Точное время зависит от духовки и размера заготовок, поэтому ближе к концу приготовления стоит следить за цветом выпечки.

5. Добавьте сладкую глазурь

Смешайте сахарную пудру с лимонным соком или молоком. Жидкость добавляйте постепенно, пока глазурь не станет достаточно густой, чтобы красиво стекать с ложки. Дайте булочкам немного остыть, затем полейте их сверху.

Лимонный сок придаст глазури лёгкую кислинку, а молоко сделает вкус более мягким. В обоих случаях получится аппетитное завершение.

Маленький осенний ритуал

Эти булочки хороши уже сами по себе: мягкое тесто, сладкая тыква и тёплые пряности создают тот самый вкус домашней выпечки, ради которого хочется задержаться на кухне ещё на несколько минут. Подавайте их слегка тёплыми - с чаем, кофе или стаканом молока.

А если останется несколько штук на следующий день, их можно ненадолго разогреть. Аромат корицы снова наполнит дом, и обычный завтрак станет чуточку уютнее.