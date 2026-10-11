Белая фасоль не будет скучной: тушу в томатах и запекаю под хрустящей крошкой

Белая фасоль из банки может стать не гарниром «на всякий случай», а полноценным горячим ужином. В густом томатном соусе она остаётся мягкой, а лимонно-сырная крошка сверху даёт тот самый контраст, которого обычно не хватает бобовым.

Всё готовится в одной глубокой сковороде. Часть фасоли нужно размять прямо в соусе: так он загустеет без муки и долгого уваривания, а духовка подрумянит верх за несколько минут.

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Время: 40 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Посуда: жаропрочная сковорода диаметром 26–28 см или форма объёмом около 2 л

Ингредиенты

Для фасоли в томатах

белая фасоль в собственном соку - 2 банки по 400 г, около 480 г без жидкости;

рубленые томаты в собственном соку - 1 банка, 400 г;

репчатый лук - 1 средний, около 140 г;

чеснок - 3 зубчика;

томатная паста - 1 ст. л., около 25 г;

овощной бульон или вода - 150 мл;

оливковое или другое растительное масло - 2 ст. л.;

сушёный тимьян - 1 ч. л.;

копчёная паприка - ½ ч. л.;

соль - ¾ ч. л., затем по вкусу;

чёрный перец - по вкусу.

Для хрустящей крошки

панировочные сухари или панко - 60 г;

твёрдый сыр - 40 г;

оливковое или другое растительное масло - 1 ст. л.;

лимон - 1 небольшой;

петрушка - 15 г.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте фасоль и крошку

Разогрейте духовку до 220 °C в режиме «верх-низ». Если сковорода не подходит для духовки, слегка смажьте маслом форму объёмом около 2 л.

Фасоль откиньте на сито, быстро промойте прохладной водой и дайте ей хорошо стечь. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. С лимона мелко снимите только жёлтую цедру, затем выжмите 1 ст. л. сока. Петрушку мелко порубите, сыр натрите.

В небольшой миске соедините сухари, сыр, лимонную цедру, половину петрушки и 1 ст. л. масла. Перетрите вилкой: крошка должна стать равномерно влажной, но остаться рассыпчатой.

2. Смягчите лук и раскройте вкус томатной пасты

Поставьте жаропрочную сковороду на средний огонь. Влейте 2 ст. л. масла, добавьте лук и ¼ ч. л. соли. Готовьте 6–7 минут, регулярно помешивая, пока лук не станет мягким и прозрачным, но не начнёт темнеть.

Добавьте чеснок, тимьян, паприку и томатную пасту. Перемешивайте около 1 минуты. Паста должна стать чуть темнее и начать пахнуть сладковато, а чеснок - остаться светлым. Если смесь прилипает, уменьшите нагрев и влейте 1 ст. л. воды из отмеренных 150 мл.

3. Приготовьте густой томатный соус

Влейте рубленые томаты и бульон или воду. Добавьте ещё ½ ч. л. соли и чёрный перец. Доведите до спокойного кипения, уменьшите огонь и готовьте без крышки 8–10 минут, иногда помешивая.

Готовый соус заметно густеет: если провести лопаткой по дну, дорожка остаётся видимой 1–2 секунды. Слишком жидкая основа размочит крошку, поэтому не переходите к следующему шагу, пока лишняя влага не испарится.

4. Добавьте фасоль и разомните часть

Переложите фасоль в сковороду и аккуратно перемешайте. Тыльной стороной ложки разомните примерно четверть фасоли прямо в соусе. Остальные зёрна оставьте целыми - так блюдо будет густым, но сохранит текстуру.

Прогревайте 3–4 минуты. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока и попробуйте соус. Он должен быть густым, ярким и немного сочнее, чем готовое блюдо: в духовке фасоль впитает ещё часть жидкости. При необходимости добавьте соль или 2–3 ст. л. горячей воды.

Если сковорода не жаропрочная, сейчас переложите фасоль в подготовленную форму и разровняйте.

5. Добавьте крошку и запеките

Распределите лимонно-сырную крошку ровным свободным слоем. Не прижимайте её ложкой: между частицами должен проходить горячий воздух.

Поставьте сковороду или форму на средний уровень духовки и запекайте 8–10 минут. Блюдо готово, когда соус уверенно пузырится по краям, а крошка стала золотистой и сухой сверху. Если верх остаётся бледным, включите гриль на 1–2 минуты и не отходите от духовки - сухари и сыр темнеют быстро.

6. Дайте постоять и подавайте

Осторожно достаньте посуду и поставьте на жаростойкую подставку. Ручка сковороды после духовки обжигает, поэтому не снимайте прихватку сразу. Оставьте блюдо на 5 минут: соус слегка загустеет, а крошка останется хрустящей.

Посыпьте оставшейся петрушкой и подавайте с салатом, печёными овощами или ломтиком ржаного хлеба. На тарелке должна получиться мягкая фасоль в густом соусе и отдельный румяный слой сверху, а не сухая запеканка.

Что важно

Фасоль уже готова, поэтому ей не нужна долгая варка. Главная задача - сначала уварить томаты, а затем только прогреть зёрна.

Не разминайте всю фасоль. Четверти достаточно, чтобы крахмал сделал соус плотнее; полностью размятая масса станет похожа на пюре.

Панко даёт более крупный хруст, обычные сухари - более ровную корочку. Для версии без глютена используйте подходящие безглютеновые сухари.

Твёрдый сыр можно убрать: добавьте к сухарям ещё 1 ст. л. масла и щепотку соли. Молочный аллерген тогда исчезнет, но проверяйте состав сухарей.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. Используйте в течение 3–4 дней. Разогревайте до очень горячего состояния; вернуть крошке хруст удобнее в духовке при 180 °C.

Подавайте фасоль сразу после короткого отдыха: томатный соус уже держится на ложке, а лимонная крошка ещё сухая и хрустящая.