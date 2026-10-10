Тыквенный манник: как пропечь середину и не сжечь верх

Тыквенный манник легко передержать в духовке: верх уже хорошо зарумянился, а на шпажке остаётся липкое тесто. Причина часто в соке, который натёртая тыква отдала прямо в миску. Дополнительные десять минут выпечки помогают не всегда, особенно если пирог получился слишком высоким.

В этом рецепте тыкву слегка отжимают, манке дают время впитать кефир, а тесто выкладывают в форму диаметром 22 см. Манник получается мягким, с мелкозернистым мякишем и апельсиновым ароматом. Сироп ему не нужен, достаточно тонкой корочки и хорошо пропечённой середины.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Срез остывшего манника: мягкий мякиш с мелкими вкраплениями тыквы.

Порции: 8.

Активная работа: около 25 минут.

Общее время: примерно 2 часа с набуханием крупы и остыванием.

Выпечка: 40–50 минут, при необходимости немного дольше.

Сложность: несложно.

Форма: металлическая разъёмная, диаметром 22 см.

Также понадобятся: две миски, мелкая тёрка, сито, миксер или венчик, лопатка и решётка.

Духовка: 180 °C, верхний и нижний нагрев без конвекции.

Что понадобится

Для манной основы

Манная крупа: 200 г.

Кефир 2,5%: 180 мл.

Разрыхлитель: 1 чайная ложка без горки, около 5 г.

Крупу отмеряют по весу, кефир по объёму.

Для тыквенного вкуса и аромата

Тыква: 300 г очищенной мякоти, вес до натирания и отжима.

Апельсиновая цедра: 1 чайная ложка, без белой части кожуры.

Крупу отмеряют по весу, кефир по объёму.

Для тыквенного вкуса и аромата

Тыква: 300 г очищенной мякоти, вес до натирания и отжима.

Апельсиновая цедра: 1 чайная ложка, без белой части кожуры.

Сахар пойдёт в тесто, йогурт оставьте для подачи.

Заранее достаньте кефир из холодильника, чтобы он немного согрелся. Для этого пирога удобнее плотная свежая тыква: её легче натереть и отжать. Свежую плотную тыкву не стоит без поправок заменять пюре или размороженной мякотью: они иначе меняют густоту теста.

Покупая крупу, выбирайте обычную пшеничную манку без добавок. Смесь для моментальной каши с сахаром и сухим молоком сюда не подходит: состав теста получится другим. Отмеряйте крупу весами, а не чайной чашкой. Внешне похожие стаканы вмещают разное количество продуктов, и для влажного пирога эта разница заметна.

Цедру тоже лучше подготовить заранее. Апельсин вымойте и вытрите, затем проведите мелкой тёркой по одному участку кожуры без сильного нажима и поверните плод. Как только показался белый слой, остановитесь. Сок в этом рецепте не используется: сам апельсин можно оставить для завтрака, а в тесто отправить только ароматную кожуру.

Если размер формы не указан, измерьте её внутренний диаметр по дну. Широкие ручки и выступающий край в этот размер не входят. Это поможет выбрать подходящую посуду, даже когда упаковка давно не сохранилась.

Как приготовить

1. Соедините манку с кефиром

Переложите крупу в миску, влейте кефир и тщательно размешайте, особенно у дна. Оставьте на 30 минут. Смесь станет густой, поэтому на этом этапе не пытайтесь сделать её более жидкой дополнительным кефиром. Пока крупа набухает, успеете подготовить тыкву и форму.

Манка набухает в кефире до добавления остальных продуктов.

2. Натрите тыкву и уберите свободный сок

Пока манка набухает, включите духовку на 180 °C. Застелите дно формы пергаментом, тонко смажьте его и бортики маслом. Натрите тыкву на мелкой тёрке. Если в миске сразу появляется жидкость, переложите мякоть в сито и слегка прижмите ложкой. Она должна остаться влажной и рыхлой, но перестать капать. Выжимать досуха не нужно. Отдельно снимите цедру с вымытого апельсина, не задевая белую кожуру.

Излишек сока убирают, но мякоть не высушивают.

3. Взбейте яйца с сахаром

В отдельной миске соедините яйца, обычный и ванильный сахар. Взбивайте миксером 3–4 минуты, пока смесь не посветлеет и не увеличится в объёме. Крепкая пена, как для меренги, здесь не требуется. Если работаете венчиком, взбивайте энергично до однородности и появления мелких пузырьков; мякиш получится немного плотнее.

Яичная смесь светлеет и становится пенистой.

4. Соберите тесто

Вмешайте яичную смесь в набухшую манку в два приёма, разбивая плотные комочки лопаткой. Добавьте отжатую тыкву и цедру. Разрыхлитель равномерно рассыпьте по поверхности и ещё раз хорошо перемешайте. Должно получиться вязкое тесто, которое медленно сползает с лопатки. После этого уже не оставляйте миску надолго на столе.

Готовое тесто вязкое, с равномерно распределённой тыквой.

5. Переложите в форму

Проверьте, что форма подготовлена, а духовка успела нагреться. Выложите тесто и разровняйте. Используйте именно форму около 22 см: в маленькой глубокой форме слой станет толще, а время из рецепта уже не будет надёжным ориентиром. Не заполняйте форму до самого края. Сразу отправляйте манник выпекаться.

В форме диаметром 22 см тесто лежит сравнительно невысоким слоем.

6. Испеките и проверьте середину

Поставьте форму на средний уровень духовки. Первые 30 минут дверцу лучше не открывать. Через 40 минут проверьте центр деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться липкого сырого теста. Обычно выпечка занимает 40–50 минут, но ориентироваться нужно и на результат проверки. Если верх уже тёмно-золотистый, а середина ещё не готова, неплотно прикройте форму фольгой и продолжайте печь, проверяя через несколько минут.

Румяный верх проверяют вместе с готовностью центра.

7. Дайте маннику остыть

Оставьте пирог в форме на 15–20 минут, затем осторожно снимите бортик. Перенесите манник на решётку вместе с пергаментом и дождитесь, когда он станет едва тёплым. Только после этого нарезайте. Горячий мякиш более хрупкий и липкий на ноже, а по мере остывания кусочки держат форму лучше. Поливать пирог соком или сиропом не требуется.

Манник режут после остывания, когда мякиш стал устойчивее.

Почему манник может остаться липким внутри

Водянистая тыква заметно разжижает тесто. Особенно легко ошибиться, если взвесить 300 г уже отжатой мякоти: для неё придётся взять больше исходного овоща, а соотношение продуктов изменится. В списке указан вес очищенной тыквы до обработки. Выделившийся сок в тесто не возвращают.

Другая частая причина связана с посудой. Узкая форма делает пирог выше, силикон и толстая керамика прогреваются иначе, чем металл. Поэтому для первого приготовления удобнее придерживаться указанного диаметра и материала. Если середина заметно колышется, а шпажка выходит с тестом, готовность ещё не достигнута, даже при красивой корочке.

Нагретый до нужной температуры духовой шкаф тоже имеет значение. Не ставьте тесто внутрь сразу после включения нагрева, дождитесь сигнала или проверьте температуру отдельным термометром. Если ваша духовка сильно жарит сверху, не переносите форму на самый нижний уровень в надежде спасти верх: сначала прикройте корочку фольгой и оставьте пирог допекаться на среднем уровне. Фольга должна лежать свободно и не касаться нагревательного элемента.

При этом мягкий влажный мякиш сам по себе не означает, что пирог сырой. Оценивайте его после остывания: кусочек должен сохранять очертания, а внутри не должно быть плотного липкого слоя. Не стремитесь высушить манник до состояния сухаря только потому, что обычный мучной кекс кажется более рассыпчатым.

Что можно поменять в следующий раз

Апельсиновую цедру можно заменить лимонной в том же количестве. Если хочется пряного вкуса, добавьте к тыкве половину чайной ложки корицы. Для первого раза достаточно одной добавки: так проще понять вкус самой тыквы и решить, насколько яркий аромат вам нужен.

Количество тыквы и кефира лучше оставить прежним. Дополнительная ложка сока, тёртое яблоко или горсть размоченного изюма кажутся небольшой поправкой, но приносят в тесто влагу. Для таких вариантов нужен отдельный расчёт, особенно если вы уже меняете размер формы. В этом рецепте мука не предусмотрена, однако манная крупа производится из пшеницы и содержит глютен.

С чем подать

К едва тёплому маннику подойдут густой натуральный йогурт или сметана. Положите ложку рядом с кусочком, чтобы корочка не размокала. Если тыква попалась особенно сладкой, кисломолочная добавка сделает вкус более сбалансированным. К чаю или кофе пирог можно подать и без дополнений.

Сметану или йогурт кладут рядом непосредственно перед подачей.

Как хранить

Остывший манник уберите в закрытый контейнер и поставьте в холодильник при температуре не выше 4 °C, не позднее двух часов после выпечки. Планируйте хранение на 2–3 дня. Не закрывайте горячий пирог: конденсат намочит поверхность. Сметану и йогурт храните отдельно, добавляя только к той порции, которую собираетесь съесть.

Перед подачей можно ненадолго оставить кусочек при комнатной температуре или слегка прогреть его в микроволновке. Долгий разогрев не нужен, иначе края станут сухими раньше, чем середина успеет приятно согреться. Разогревайте отдельные порции, а оставшийся пирог возвращайте в холодильник.

Из небольшого куска тыквы получается целый пирог к чаю, и для него не надо заранее готовить пюре. Мелкая тёрка оставляет в мякише едва заметные оранжевые вкрапления, а цедра добавляет свежий цитрусовый аромат без сладкой заливки.

Запишите диаметр формы и время, которое манник провёл в вашей духовке. При следующей выпечке эти заметки помогут точнее выбрать момент для проверки середины.